Ali Achour (am Ball) hatte gegen die Hastedter die Führung für den Blumenthaler SV auf dem Fuß. (Christina Kuhaupt)

Blumenthal. Die Leistungssteigerung war unverkennbar, indes sie reichte nicht, weil der Ball trotz bester Möglichkeiten nicht im Tor des Gegners landete. Mit 0:2 (0:1) musste sich der Blumenthaler SV am Sonntagnachmittag im Rollsportstadion am Jürgensdeich dem BSC Hastedt geschlagen geben. In einer gutklassigen und von beiden Teams leidenschaftlich geführten Partie der Fußball-Bremen-Liga setzten sich die Gastgeber durch, weil sie mit Ardijan Kaloshi einen treffsicheren Doppeltorschützen und mit Marcel Pfaar einen Torwart in ihren Reihen hatten, der seiner Mannschaft mit reaktionsschnellen Paraden die drei Punkte rettete.

Die Begegnung auf dem Rasenplatz des FC Union hätte fast mit einem Blumenthaler Paukenschlag begonnen. Es waren gerade mal 60 Sekunden gespielt, als sich der dribbelstarke Neuzugang der Nordbremer, Ali Achour, auf der rechten Angriffsseite durchsetze und den Ball flach und exakt zu Ardijan Syla passte. Doch der 19-Jährige beförderte ihn aus Nahdistanz weit über den Querbalken, anstatt ihn über die Linie zu drücken.

"Was für eine Chance“, raufte sich Bumenthals Co-Trainer Rainer Raute die Haare, der die Kommandos an der Seitenlinie erteilte, während Chefcoach Denis Spitzer die Abwehrkette der Gäste stabilisierte. Nach dem Schreckmoment für die Hastedter entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Defensivreihen zunächst weitgehend die Übersicht behielten. In der 20. Minute aber musste BSC-Keeper Marcel Pfaar erstmals sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss von Ali Achour aus 17 Metern noch so gerade um den rechten Pfosten zu lenken. Und schon in dieser Phase fiel auf, dass die Gastgeber bisweilen rüde zur Sache gingen, um den Neuzugang der Nordbremer vom TB Uphusen vom Ball zu trennen.

Führung aus heiterem Himmel

Mit zunehmender Spielzeit aber übernahm das Team des Trainerduos Gökhan und Samet Deli die Kontrolle im Mittelfeld und entwickelte zunehmend Druck aufs Blumenthaler Tor. Wobei vor allem der laufstarke Florent Aziri für Gefahr im Strafraum sorgte. Der Führungstreffer des BSC fiel freilich aus heiterem Himmel. An der Strafraumgrenze erhielt Ardian Kaloshi den Ball. Und weil ihn kein Blumenthaler störte, konnte er sich einmal um die eigene Achse drehen und den guten Keeper Jascha Tiemann mit einem Schuss ins untere rechte Toreck überwinden (34.). Die Gäste übten sich zwar sofort in Wiedergutmachung, Zwingendes vor dem Hastedter Tor kam aber bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr zustande.

Der Auftritt der Nordbremer im zweiten Durchgang musste die Trainerbank der Hastedter allerdings nachdenklich stimmen. Zwischen der 66. und 70. Minute hätte der für Ardijan Syla eingewechselte Kebba Mboge „zwei Treffer machen müssen“, ärgerte sich Rainer Raute in der Rückschau. Zweimal tauchte der 20-Jährige allein vor Marcel Pfaar auf, zweimal ließ sich der 19 Jahre alte BSC-Keeper nicht überwinden.

„Er hat ein starkes Spiel gemacht“, lobte sein Trainer Gökhan Deli, der den Blumenthalern ebenfalls ein gutes Zeugnis ausstellte. Die hatten in der 61. Minute allerdings zu spät auf das schnelle Umschaltspiel der Hastedter reagiert, sodass sich wiederum Ardijan Kaloshi als Schütze auch des zweiten Hastedter Treffers feiern ließ. Ein solches Erfolgserlebnis hätte sich auf der anderen Seite auch der für Moritz Hannemann eingewechselte Mola Lamine Khan nach einer Flanke von Yannick Wojciechowski bescheren können.

Fazit: Einmal mehr hat sich der Blumenthaler SV aufgrund der miserablen Chancenverwertung um den Ertrag gebracht. Die Folge: Die Burgwall-Elf steht auf einem Abstiegsplatz.