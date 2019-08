Blumenthal. Denis Spitzer verschränkte verzweifelt die Arme hinter dem Kopf. Gerade musste der Trainer des Blumenthaler SV das 4:0 des TuS Schwachhausen in der Fußball-Bremen-Liga durch einen verwandelten Foulelfmeter von Berkan Yildirim mitansehen (61.). Es grenzte schon an Arbeitsverweigerung, was die Nordbremer bei ihrer 2:6-Schlappe ablieferten. Sie liefen der Musik meist nur hinterher und ließen den Gegner nach Belieben gewähren.

„Das war ein kollektives Versagen“, traf Denis Spitzer den Nagel auf den Kopf. Er stauchte sein Team auch nach dem Match minutenlang zusammen. Nur in den ersten zwölf Minuten war es die erwartete Partie auf Augenhöhe. Dann erzielte der frühere Kicker der SG Aumund-Vegesack, Herman Mulweme, auf Pass von Berkan Yildirim das 1:0. Im Anschluss tanzten die Schwachhauser ihrem Widersacher auf der Nase herum. „Das 1:0 war unser Brustlöser“, sagte TuS-Trainer Benjamin Eta.

Nach einem Abseitstor von Mulweme (24.) deutete Blumenthals Yves Vital Mfumu seine Schnelligkeit an. Er holte auch einen Freistoß heraus, der aber nichts einbrachte (22.). Nach einem Angriff über rechts bediente Boris Vöge mustergültig den Ex-A-Junioren-Regionalliga-Kicker des Blumenthaler SV, Berkan Yildirim, der mit einem platzierten Schuss die Vorentscheidung herstellte (34.).

Direkt nach dem Anstoß setzte Tim Pendzich auf der anderen Seite zu einem Sprint an und wurde erst im letzten Moment geblockt. Dabei zog er sich eine Verletzung an den Adduktoren zu und musste das Feld räumen. Kurz vor der Pause bewahrte BSV-Keeper Jascha Tiemann seine Farben mit einer starken Parade bei einem Kopfball von Markus Wagner vor dem 0:3. Die guten Vorsätze der Gäste für den zweiten Durchgang waren schnell dahin. Boris Vöge durfte sich in aller Ruhe drehen und markierte das 3:0 (47.).

Enttäuschte BSV-Fans

Herman Mulweme (2) und Thorsten Schwarz kamen in den folgenden Minuten ebenso unbehelligt zum Abschluss, verfehlten aber knapp das Ziel. Auf der Gegenseite zog Jan-Luca Warm die Kugel bei einer der seltenen Entlastungen vorbei (58.). Dann ließ Mario Vukoja gegen Schwachhausens Boris Vöge das Bein stehen. Den fälligen Elfmeter beförderte Berkan Yildirim an den rechten Pfosten. Der Ball sprang aber dennoch vom Körper von Jascha Tiemann über die Linie. In aller Ruhe erhöhte Herman Mulweme kurz darauf auf 5:0. Mit den Worten „Das ist nur noch peinlich“ verließen die ersten Blumenthaler Anhänger daraufhin den Platz.

Ein anderer Zuschauer hatte seinen Humor behalten und forderte nach einem Elfmeterpfiff im TuS-Strafraum eine Aufholjagd. Ole Littke hatte Yves Vital Mfumu mit unfairen Mitteln gebremst. Aber auch nach dem 1:5 von Sebastian Kurkiewicz ging nicht wirklich ein Ruck durch die Blumenthaler Formation. „Das war einfach von Anfang an auf jeder Ebene zu wenig. Und das fällt am Ende auf mich zurück“, schimpfte Spitzer. Nachdem Jascha Tiemann einen Schuss von Christian Schwarz noch abgewehrt hatte, staubte der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Muhammed Kaya zum 6:1 ab (76.).

Yves Vital Mfumu scheiterte fünf Minuten vor dem Abpfiff auch erst einmal an TuS-Torwart Tariq Olatunji, brachte aber im Nachschuss das 2:6 an. „Wir standen viel zu weit auseinander, um ein Angriffspressing zu spielen. Diese unterirdische Leistung ist einfach unbeschreiblich“, kritisierte Spitzer.