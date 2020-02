Der Gast aus Vegesack bangt vor dem Bremen-Liga-Nordschlager beim Blumenthaler SV an diesem Sonnabend um den Einsatz seines Spielmachers Abdullah Basdas, der sich seit geraumer Zeit mit Knieproblemen herumplagt. (Christian Kosak)

Gleichwohl sind ihre Saisonziele nicht in unerreichbare Ferne gerückt. An diesem Sonnabend treffen sie zum alten, aber nach wie vor emotionsgeladenen Nordderby im Burgwallstadion aufeinander – der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr.

Der Blick auf die Tabelle macht deutlich, dass die beiden nordbremischen Traditionsvereine mit ihrem bisherigen Abschneiden nicht zufrieden sein können. Der Blumenthaler SV ist als Sechster zehn Punkte von seinem Mindestziel dritter Tabellenplatz entfernt, die SAV auf Rang acht kann mit einem Abstand von 16 Punkten vom fünften Rang nur träumen. Trost für beide Nord-Vertreter: Noch gilt es, elf Spiele zu absolvieren, in denen maximal 33 Punkte zu gewinnen sind. Allerdings nur dann, wenn es im Nachbarschaftsderby kein Remis gibt.

Das allerdings ist, statistisch betrachtet, durchaus naheliegend, denn in den letzten neun Begegnungen seit September 2015 hat es drei Unentschieden sowie jeweils drei Siege und drei Niederlagen für die beiden Nachbarschafts-Rivalen gegeben. Und auch die aktuelle Ausgangslage deutet keineswegs darauf hin, dass an diesem Sonnabend eine Mannschaft als erklärter Favorit aufläuft. Die beiden Trainer Denis Spitzer (Blumenthaler SV) und Björn Krämer (SAV), erwarten denn auch eine enge und kampfbetonte Partie. „Nuancen dürften den Ausschlag geben, wer am Ende die Nase vorn hat“, sagt der Blumenthaler Coach, der zudem auf den Heimvorteil baut, während sein Vegesacker Kollege glaubt, dass sich das Team mit der größeren Willenskraft durchsetzt.

Sie half der SAV am vergangenen Sonnabend, um in der Endphase gegen den SC Borgfeld eine drohende Niederlage abzuwenden. Der Ausgleich zum 2:2-Endstand gelang Marvin Syla erst, nachdem die Nordbremer im eigenen Stadion die „Brechstange“ ausgepackt hatten. In unguter Erinnerung ist Björn Krämer hingegen das Hinspiel gegen Blumenthal am 31. August 2019, das sein Team zu Beginn klar dominierte, dann aber aus heiterem Himmel das Gegentor von Mahdi Matar einstecken und schließlich trotz etlicher guter Torchancen mit 0:3 die Segel streichen musste.

Glatt mit 0:3 verlor auch der Blumenthaler SV sein Auswärtsspiel zum Rückrundenstart beim FC Oberneuland. Eine Niederlage, die beim Topfavoriten auf die Meisterschaft kein Beinbruch war und keine negativen Auswirkungen auf die Moral der Burgwall-Elf haben dürfte. Denis Spitzer ist jedenfalls zuversichtlich, auch das Rückspiel gegen die SAV gewinnen zu können. Dazu will er unmittelbar auf dem Platz beitragen und überhaupt bis zum Saisonende als Innenverteidiger mithelfen, die Defensive zu stabilisieren. Das sei mit Co-Trainer Gerrit Becker so abgesprochen, und die Kommunikation mit ihm am Spielfeldrand habe in Oberneuland schon gut funktioniert, betont Spitzer. Ob der 33-Jährige auch in der nächsten Saison für den Blumenthaler SV als Cheftrainer arbeiten wird, ist freilich nach wie vor ungewiss. Die Frage soll aber wohl in Kürze beantwortet werden. An diesem Sonnabend werden die Gäste wahrscheinlich in der Besetzung auflaufen, die am vergangenen Sonnabend in einem von heftigen Windböen und Regengüssen beeinträchtigten Match gegen den SC Borgfeld zumindest einen Punkt verbuchte. Was Björn Krämer verständlicherweise nicht zum Jubeln veranlasste, denn Boden gutmachen gegenüber dem zehn Punkte besser ausgestatteten Neuling SV Hemelingen auf Tabellenrang sieben konnte seine Mannschaft nicht. Außerdem bangt er um den Einsatz seines Spielmachers Abdullah Basdas, der sich seit geraumer Zeit mit Knieproblemen herumplagt.

Dennoch hofft der 38-jährige Coach, dessen Vertrag für die kommende Saison bereits vor geraumer Zeit vom Vorsitzenden der Fußball-Abteilung, Bernd Siems, verlängert worden ist, dass sein Team selbstbewusst und hoch konzentriert in das Nachbarschaftsduell geht. Und vor allem seine Torchancen besser nutzt als gegen Borgfeld.

Einige personelle Änderungen könnte es dagegen im Kader des Blumenthaler SV geben, wie Denis Spitzer durchblicken lässt. Nicht, weil die Leistung von Spielern vor einer Woche zu wünschen übrig ließ, sondern weil die Verletzten-Liste kleiner und der Kampf um die Plätze größer geworden ist. Akteure wie zum Beispiel Vinzenz van Koll oder Sebastian Kurkiewicz, so Spitzer, hätten sich im Training aufgedrängt. Im Übrigen hofft der Blumenthaler Coach, dass Maurice-Pascal Hesseling seine leichte Verletzung, die er sich im Spiel beim Tabellenersten zuzog, auskuriert hat. Schließlich soll der 18-Jährige neben seinem Trainer in der Innenverteidigung den Vegesacker Angreifern das Leben schwer machen.