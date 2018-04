BSV-Trainer Malte Jaskosch. (Kosak)

Blumenthal. Die Generalprobe ist am vergangenen Sonntag mit einer 1:3-Niederlage im Bremen-Liga-Spiel beim Habenhauer FV in die Hose gegangen. Optimisten sprechen deshalb von einem guten Omen für den Blumenthaler SV.

Doch um das einzige noch verbliebene attraktive Ziel in dieser Saison zu erreichen, können sich die Nordbremer nicht auf Vorzeichen verlassen. Daran lässt das Blumenthaler Trainergespann Malte Jaskosch/Rainer Raute auch keinen Zweifel. „Jeder einzelne Spieler muss beim SDL Bremerhaven 90 Minuten lang alles geben“, lautet ihr Appell an die Mannschaft.

Leicht ist die Aufgabe beim Tabellenzweiten der Landesliga und fast sicheren Aufsteiger in die Bremen-Liga denn auch nicht. Daraus machen Jaskosch und Raute kein Hehl. Das Kürzel SFL steht für Sport-Freizeit Leherheide. Doch das Team der ersten Herren ist alles andere als eine Freizeit-Truppe. Diesen Eindruck haben die Blumenthaler Spione in jüngster Zeit jedes Mal nach einem Match der Seestädter mit nach Hause genommen. Im Pokal-Viertelfinale führte die Mannschaft von Trainer Marcus Klame den benachbarten Bremen-Ligisten OSC Bremerhaven vor und besiegte ihn glatt mit 4:1. Dagegen kostete es die Blumenthaler große Mühe, den Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm in einer hektischen Partie auf dem Heidberg mit 3:1 in Schach zu halten.

Gleichwohl darf sich die Burgwall-Elf reelle Hoffnungen auf den Finaleinzug machen. Nicht nur weil der Pokal eigene Gesetze schreibe, wie Raute es formuliert. Zwar lief es in den vergangenen Wochen keineswegs so rund und erfolgreich wie gewünscht, auch weil wichtige Stammspieler, wie zum Beispiel Abdullah Basdas, verletzt fehlten. Doch der Blumenthaler SV ist noch immer eines der spielstärksten Teams in der höchsten Bremer Amateurklasse. Das sich stets genügend Torchancen erarbeitet, um eine Partie zu gewinnen. Vorausgesetzt, sie werden genutzt. Und daran haperte es in den vergangenen Wochen. Ebenso, wegen individueller Schnitzer, an der Stabilität in der Abwehr.

Diese Mängel müssen nach den Worten von Malte Jaskosch unbedingt abgestellt werden, um das große Ziel zu erreichen. Wie er die Mannschaft taktisch ausrichten will und in welcher Formation sie an diesem Dienstag ab 18 Uhr auf dem Platz am Mecklenburger Weg 178 antreten soll, hat sie am Montagabend im Burgwallstadion nach einem lockeren Aufwärm- und Lauftraining erfahren. So viel verrieten Jaskosch und Raute aber schon vorher: „Gegenüber dem Spiel in Habenhausen wird es personelle Veränderungen geben.“