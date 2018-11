Blumenthals Bezirksliga-Spieler Torben Vopalensky (Mitte) sorgte beim SC Weyhe für die Entscheidung (3:1). (GÜNTER BUCK)

Bremen-Nord. Der SV Türkspor ist in der Fußball-Bezirksliga Bremen nicht zu stoppen. Gegen den Aufstiegskonkurrenten Leher TS II strichen die Blumenthaler am elften Spieltag einen 2:0-Auswärtserfolg ein. Siegen konnte auch mal wieder die Reserve des Blumenthaler SV, die sich beim SC Weyhe mit 3:1 durchsetzte. Nach dem 3:2-Erfolg gegen ATSV Sebaldsbrück aus der Vorwoche kassierte die TSV Farge-Rekum beim Bremer SV II eine 3:6-Niederlage, und auch die SG Aumund-Vegesack II musste eine schmerzliche 0:4-Pleite beim ATS Buntentor hinnehmen.

Leher TS II – SV Türkspor 0:2 (0:0): Unaufhaltsam marschiert Türkspor mit dem neunten Sieg im elften Saisonspiel Richtung Landesliga. Der Tabellenführer baute seine Siegesserie (jetzt sechs im Folge) gegen den Konkurrenten LTS II aus. Es dauerte aber bis zur 74. Minute, ehe die Mannschaft von Trainer Bahadir Kilickeser durch ein Traumtor von Ferdi Kök mit 1:0 in Führung ging. Für Aufsehen hatten vorher zwei Einwechselungen gesorgt, die Kilickeser vorgenommen hatte. Zur zweiten Halbzeit kam zunächst mit dem SVT-Altherrenspieler Tarek Chaaban ein in Bremen-Nord bekanntes Gesicht für Bilal Subasoglu in die Partie.

Bahadir Kilickeser: „Wenn man auf jemanden wie Tarek zurückgreifen kann, macht man das natürlich gerne.“ Außerdem wurde der nun für SVT spielberechtigte Sinan Alija nach 56 Minuten für Cebrail Finke eingewechselt – und erzielte in seiner ersten Partie für die Roten sogleich einen Treffer, der kurz vor Ende den 2:0-Sieg für die Blumenthaler in trockene Tücher wickelte. „Unsere Defensive hat gegen großgewachsene Gegner zu null gespielt und vorne haben wir unsere Chancen genutzt. Unser Spiel wird immer besser“, freute sich SVT-Coach Bahadir Kilickeser.

SC Weyhe – Blumenthaler SV II 1:3 (1:1): Seit dem fünften Spieltag hatte die Elf von Spielertrainer Daniel Rosenfeldt nun schon auf einen Sieg warten müssen – gegen Weyhe belohnte sich das Burgwall-Team für eine starke zweite Halbzeit. „Wir haben die ersten 20 Minuten gebraucht, um in die Partie zu finden, haben uns am Ende aber mit diesem Befreiungsschlag belohnt“, sagte Rosenfeldt nach dem Abpfiff.

Tatsächlich gestaltete die BSV-Reserve den Auftakt der Begegnung recht träge – und so fingen sich die Gäste in der 21. Minute ein Gegentor durch Weyhes Marco Lampe ein. In einem ohnehin schon chancenarmen Spiel ließen zweimal Daniel Rosenfeldt alleine vor dem gegnerischen Torwart sowie Mirko Leppek und Paul Barton sehenswerte Möglichkeiten liegen. Eine Umschaltaktion von Patrick Pendzich auf Rosenfeldt und Jannik Stein, der den Ball geradezu ins Tor kullern ließ, machte mit dem Pausenstand von 1:1 wieder alles möglich. So lieferte der BSV II im zweiten Durchgang ein ganz anderes Auftreten. „Das war wirklich das Beste, was wir diese Saison gespielt haben“, lobte Daniel Rosenfeldt.

Die Blumenthaler ließen Weyhe keinen Raum zur Entfaltung und nutzte weitere zwei Chancen zur Entscheidung. Eine scharfe Flanke von Mirko Leppek konnte Paul Barton so zum 2:1 für die Gäste einköpfen (76.). Als Leppek im Sechzehner zu Boden ging und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte, verwandelte Torben Vopalensky den Strafstoß zum 3:1-Endstand (83.). „Wir dachten, unsere Chancenverwertung würde sich noch rächen. Aber das war letztlich schon ein hochverdienter Sieg“, so Rosenfeldt.

Bremer SV II – TSV Farge-Rekum 6:3 (4:1): Auf Euphorie folgte Ernüchterung. Hatte der Landesliga-Absteiger Farge-Rekum in der Vorwoche mit dem 3:2 über ATSV Sebaldsbrück noch den ersten Saisonsieg feiern dürfen, hagelte es bei der Reserve des Bremer SV nun saftige sechs Gegentore.

Mit fünf Punkten belegen die Nordbremer um Trainer Björn Reschke den 15. Tabellenplatz, BSV II steht mit nur einem einzigen Zähler mehr auf dem Konto auf Rang 14. Zumeist hatten die Farger bisher in den ersten Halbzeiten Akzente setzen können. Gegen die Westbremer stand es aus Sicht der Gäste jedoch bereits nach 23 Minuten 0:4.

Zunächst hatte Morten Ahlstroem die Gastgeber bereits nach 120 Sekunden in Führung gebracht. Jonas Böhning erhöhte hiernach per schnellen Doppelschlag auf 3:0 (13./14.) – dann schoss Abdul Majid Youssef einen weiteren Treffer (4:0/23.). Erst kurz vor der Pause erzielte Christian Bohnhardt das 1:4 aus Farger Sicht (45.). Im zweiten Durchgang konnte erneut Christian Bohnhardt den Spielstand per Elfmeter auf 2:4 verkürzen (51.). Doch dann trugen sich die BSVer Abdul Majid Youssef (5:2/71.) und Morten Ahlstroem (6:2/75.) erneut in die Torschützenliste ein. So war Philip Bohnhardts Treffer zum 6:3-Endstand in der Nachspielzeit (90.+2) nur noch Ergebniskosmetik.

ATS Buntentor – SG Aumund-Vegesack II 4:0 (2:0): Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Vegesacker Reserve beim ATS Buntentor. „Dass bei uns seit Anfang der Saison Personalnot besteht, kann und darf keine Ausrede mehr sein. Weder in der Defensive noch in der Offensive klappte irgendetwas“, fand SAV-Trainer Michael Leopold deutliche Worte. Vegesacks Spielertrainer Manuel Broekmann meinte: „Wir waren heute über weite Strecken dem Gegner hoffnungslos unterlegen. Buntentor war sehr giftig und aggressiv und hat uns überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen.“

Lorenz Berntsen brachte die Hausherren in Führung (22.), ehe Artur Raffelsiefen vor dem Wechsel auf 2:0 erhöhte (34.). In der zweiten Halbzeit machten Ibrahim Runge (63.) und Abdou Milan Sarr mit dem 4:0 alles klar (81.). „Wir haben im Kollektiv das Spiel verloren. So wird es natürlich schwer, die Liga zu halten“, warnte Michael Leopold. Man werde aber nicht kampflos aufgeben. „Körperlich sind wir noch nicht auf der Höhe und im Defensivzweikampf haben wir momentan auch Probleme. Unser Torwart Marcel Menslage hat Schlimmeres verhindert“, bilanzierte Broekmann.