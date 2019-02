Die HVH-Spielerin Valeska Zielonka (mit der C-Jugend) verletzte sich. (Kowalzik)

Auf den Spuren von Werders Claudio Pizarro wandelt bei den Bremenliga-Handballern der HSG Vegesack/Hammersbeck Björn „Schiggi“ Przygoda, der seine Laufbahn eigentlich längst beendet hatte. Przygoda wird im Mai 39 Jahre alt und half bei der 19:28-Niederlage gegen die SG Findorff II aus. Dabei musste er sogar in der ersten Halbzeit 25 Minuten und später dann noch einmal 20 Minuten jeweils am Stück ran. „Anders als der Profi-Kicker bestreitet „Schiggi“ aber kein tägliches Training“, meinte HVH-Trainer Rolf Wieduwilt. Dass Alter nicht vor Toren schützt, bewies aber auch Przygoda. Als Rechtshänder auf der rechten Außenposition avancierte er mit vier Treffern zum zweitbesten Schützen seines Teams. Przygoda hatte Ende der vergangenen Saison bereits zum zweiten Mal aufgehört. Aufgrund der Personalknappheit springt er jedoch immer wieder ein. ⇒KH

Es war wohl das schnellste Tor in der Geschichte der Handball-Landesliga, auch wenn es darüber keine offizielle Statistik gibt. Nach nur drei Ballpassagen drosch Philip Schmidt, Rückraumspieler des SV Grambke-Oslebshausen, dem SV Beckdorf II die kleine Lederkugel per Sprungwurf zum 1:0 ins Netz. Da zeigte die Hallenuhr gerade einmal sechs Sekunden an. „Wir wollten gleich zeigen, wer der Herr im Hause ist. Leider hat meine Mannschaft das nicht bis zum Schluss durchgezogen“, beklagte sich der SVGO-Interimstrainer Marcel Hägermann über den Gegentreffer zum 33:33 in der allerletzten Sekunde. Er selbst hatte vier Stunden vorher sein Comeback nach einer langen Verletzungspause in der dritten Vertretung gegeben. Siebenmal zappelten Hägermanns Würfe beim 30:26-Heimsieg in der Bremenliga im Netz des VSK Osterholz-Scharmbeck. „Ich hatte Lust auf das Spiel, war richtig heiß“, verriet er. Ein eigener Einsatz im Abstiegskampf bei seiner ersten Vertretung kommt für ihn aber nicht infrage: „Spielertrainer zu sein, finde ich nicht gut.“

Der Schock war bei Valeska Zielonka groß: Die Bremenliga-Handballerin der HSG Vegesack-Hammersbeck hatte sich im Spiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen nach 45 Minuten einen Teilabriss der Achillessehne zugezogen und wurde im Rettungswagen flugs ins Klinikum Nord gefahren. „Für mich war es bei den nachlassenden Schmerzen besonders schlimm, als ich meine Zehen nicht mehr bewegen konnte und mein Fuß taub wurde“, erzählt sie. Da war es besonders gut, dass sich ihre Mitspielerin Kristina Gerber gleich mit in den RTW gesetzt hatte und die ganze Zeit im Krankenhaus tröstend an ihrer Seite blieb. „Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, betonte die Verletzte.

Für „Vally“ Zielonka, die bei HVH auch noch die C-Mädchen in der Landesliga trainiert, war es die erste schwere Verletzung seit 1996. Über aufmunternde Besucher konnte sie sich anschließend nicht beschweren: Sofort kreuzten ihre beste Freundin, Helga Vukmirovic, mit Zielonskas Patenkind Lea Vukmirovic auf – danach standen auch schon Kristina Gerber und Stephanie Ludemann auf der Matte. Valeska Zielonka wurde mittlerweile mit einem sogenannten Spitzfuß-Walker nach Hause entlassen, mit dem sie ihren Fuß zu zehn Prozent belasten darf. ⇒ELO

Björn Krämer, der Fußball-Bremen-Liga-Trainer der SG Aumund-Vegesack brachte seinem Lieblingsverein SV Werder Bremen wieder einmal Glück. Dank der nun zu Ende gehenden Vorbereitungszeit seiner Kicker nutzte der 37-Jährige seinen freien Sonntag und war so beim 4:0-Sieg der Grün-Weißen gegen Augsburg im Weserstadion. „Früher habe ich mir auch auswärts Werder-Spiele angeschaut. Ich nutze eigentlich jede Chance, Werder dann auch im Stadion zu verfolgen. Gegen Augsburg fiel mir besonders auf, dass Werder es clever heruntergespielt hat. Auch haben sie ihre Chancen gut verwertet, das erhoffe ich auch von meiner Mannschafth gegen Schwachhausen – so wie es Werder gegen Augsburg vorgemacht hat. ⇒OSH

London, Reykjavik, Oslebshausen – Dennis Behrmann legte einige Tausend Flugkilometer zurück, ehe er in den Abstiegskampf der Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen eingriff. Bei seinem mehrtägigen Kurzurlaub hatten es ihm vor allem Islands Naturschönheiten trotz der Minusgrade angetan. „Das war einfach atemberaubend“, schwärmte er. Am Spieltag gegen den SV Beckdorf II landete er mit dem Flieger in Hamburg und nahm, rund drei Stunden vor dem Anpfiff in der Heimat angekommen, noch schnell eine Mahlzeit zu sich. Dann tauschte der SVGO-Kreisläufer den Reisekoffer mit der Sporttasche und düste weiter in die Sporthalle an der Sperberstraße, um zwei Tore zum 33:33-Endstand beizutragen.

Voller Tücken war die Anreise der HSG Schwanewede/Neuenkirchen zum Auswärtsspiel der Handball-Verbandsliga an die niederländische Grenze. Gleich bei der Abfahrt an der Waldschule riss beim Mannschaftsbus der Keilriemen, sodass prompt die Improvisationskunst gefragt war. Ein Großteil des Teams konnte so im schnell bereitgestellten Achtsitzer von Gernot Hesser mitfahren. Tim Paltinat drehte mit seinem Smart auf der Anfahrt zum zweiten Treffpunkt um und lieh sich kurzerhand das Fahrzeug von seiner Oma, um die in Bremen wohnenden Mitspieler Marcus Helmke und Torben Pilger einzusammeln und in die Grafschaft Bentheim zu kutschieren. Die in der Oldenburger Region wohnenden Karlo Oroz und Co-Trainer Dennis Graeve sammelte zu guter Letzt der Chefcoach Andreas Szwalkiewicz mit seinem Pkw auf und fuhr mit ihnen zum Gastspiel bei der SG Neuenhaus-Uelsen. Trotz aller Widrigkeiten kamen die „Schwäne“ durch ihre wendigeren Fahrzeuge sogar eine Stunde früher als geplant am 242 Kilometer entfernten Spielort an. Das wirkte sich nicht negativ aus: Der Spitzenreiter vertrieb sich die Zeit mit einem ausgedehnten Spaziergang und verteidigte anschließend den Liga-Gipfel mit einem klaren 28:19-Erfolg über den Tabellenfünften.

Niels Huckschlag (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) nutzte das Verbandsliga-Gastspiel bei der SG-Neuenhaus-Uelsen zu einem Plausch unter Beachhandball-Nationalmannschaftskollegen. „Wir haben ein wenig über die nächsten Lehrgänge und die bevorstehende Europameisterschaft im Sommer in Polen gesprochen“, verriet er den Inhalt des Small Talks mit dem Neuenhauser Gegenspieler Jörn Wolterink. Der nächste Lehrgang der potenziellen EM-Fahrer findet im März statt, „die Einladungen sind aber noch nicht raus“, klärt „Hucki“ Huckschlag auf. Die Knieprellung, die er sich zu Beginn der zweiten Hälfte zugezogen hatte und mit der er anschließend sicherheitshalber geschont wurde, hinderte ihn nicht an der Trainingsteilnahme am übernächsten Tag. „Das tat natürlich ein bisschen weh, war aber nicht so schlimm“, winkte er ab. ⇒ELO