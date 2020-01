Abwehrchef Ahmet Dogmus (links) bringt viel Erfahrung mit. (Christian Kosak)

Burg. Macht der Burg-Express einen Zwischenstopp oder rast er ohne Halt weiter in die Fußball-Landesliga? „Wir gucken von Spiel zu Spiel“, hält sich Sascha Steinbusch, der als Trainer gewissermaßen der Lokführer ist, hinsichtlich der Ambitionen des 1. FC Burg in der Bezirksliga allerdings noch bedeckt. Doch die Fakten machen die Nordbremer indes zum Aufstiegs- und Titelfavoriten Nummer eins: 15 Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage – Platz eins und 15 Punkte Polster zum Nichtaufstiegsplatz.

Eine Bilanz, mit der laut Steinbusch nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A keiner im Burger Lager gerechnet hat: „Ich wollte mich mit der Mannschaft erst einmal in der Bezirksliga akklimatisieren.“ Das ist vollauf gelungen. Und Steinbusch macht auch kein Hehl daraus, dass ihm, seinen Spielern und den zurückgewonnenen Fans die Höhenluft auch schmeckt. „Wer da oben steht, der will seinen Platz da oben auch verteidigen“, sagt der 37-jährige.

Dass die Burger da oben stehen hat vielerlei Gründe, ist eine gelungene Mixtur so ziemlich aller im Fußball relevanten Dinge: Homogenität auf und neben dem Spielfeld, eine starke Achse vom Torwart bis ins Angriffszentrum, ein Kader, in dem die Ergänzungsspieler Druck machen, individuelle Klasse, höherklassige Erfahrung und ein engagierter, ambitionierter wie hungriger Trainer.

„Die Spieler machen auch viel privat miteinander, sind auch Freunde“, berichtet Steinbusch über etwas, was an „Elf Freunde müsst ihr sein“ aus längst vergangenen Zeiten erinnert. Erfahrung und Klasse kennzeichnen eine Achse, die alle Bereiche des Spielfeldes einschließt, aus. Mit Muammer Eren verfügt Burg über einen Keeper, den Steinbusch ligaübergreifend als den besten in Bremen-Nord bezeichnet. Der von Vatan Spor gekommene neue Kapitän Ahmet Dogmus (37) hält die Abwehr als Innenverteidiger zusammen, der reaktivierte Routinier Yasin Caliskan (37) sorgt mit seiner Bremen-Liga-Erfahrung für Stabilität im Mittelfeld und vorne ist der 18-fache Torschütze Julian Kubicek ein Schrecken der gegnerischen Abwehrreihen. Und wenn es nach 90 Minuten Unentschieden steht: Dann kommt die Schlitzohrigkeit des ebenfalls reaktivierten „Manni“ Klein zum Tragen. Der 43-Jährige erzielte beim 2:1 gegen den SC Borgfeld und 3:2 gegen Bremen-Walle 1875 jeweils den Last-Minute-Treffer zum Sieg.

Zudem verweist der Burger Trainer auf den guten körperlichen Zustand seiner Truppe: „Die Mannschaft ist topfit. Fitter als andere, das zeigen auch die späten Tore. Die Spieler haben nach hinten raus noch Luft und so können wir mit dem nötigen Glück auch mal den Sieg erzwingen."

Ob die rasante Reise Richtung Landesliga mit unverminderter Geschwindigkeit fortgesetzt wird, dafür könnte das erste Spiel nach der Winterpause am 29. Februar ein Indiz sein. Denn da stehen sich Tabellenführer Burg und Verfolger Tuspo Surheide gegenüber. Steinbusch: „Gleich im ersten Spiel werden wir sehen, wo wir stehen.“ Um auf Betriebs-Temperatur zu kommen, bestreiten die Burger in der Vorbereitung Spiele gegen SG Marßel (1. Februar), Tura Bremen (7. Februar), BTS Neustadt (15. Februar) und SV Blau-Weiß Bornreihe II (23. Februar). Trainingsauftakt der Burger ist am Montag, 27. Januar.

Auch wenn Sascha Steinbusch, der seit Dezember vergangenen Jahres neben Norman Stamer und Björn Reschke dritter Stützpunkttrainer in Bremen-Nord ist, in Sachen Aufstieg Zurückhaltung übt, muss er sich ja schon mit Planungen für die Spielzeit 2020/21 befassen. Und die, da führt kein Weg dran vorbei, laufen zweigleisig. Schließlich will er für den Aufstieg gerüstet sein.

In der aktuellen Winterpause hat er von großen personellen Veränderungen abgesehen („Wir sind gut aufgestellt. Ich will auch keine mögliche Unruhe reinbringen“), im Falle eines Aufstieges wäre eine Nachbesserung aber schon nötig. Personelle Veränderungen ja, aber nur in einem klar abgesteckten Rahmen lautet die Devise. Steinbusch will nur Spieler, die sich mit dem – wie er sagt – besonderen Verein identifizieren und charakterlich passen. Und die nicht in den Sportpark kommen, um den einen oder anderen Euro mitzunehmen. Denn Steinbusch verspricht: „Solange ich Trainer bin, gibt es kein Spritgeld, Prämien oder Ähnliches.“

Die Planungen über die laufende Saison hinaus können Sascha Steinbusch und sein Co-Trainer Kai Stegemann ohne Wenn und Aber selbst in die Hand nehmen, denn es steht fest, dass sie gemeinsam den Weg beim 1. FC Burg weiter gehen wollen. „Unser Ziel ist es, den 1. FC Burg zu stabilisieren. Die Landesliga wäre ein Traum – ob dieses oder nächstes Jahr“, sagt Steinbusch, der sich als „eng verbunden mit Burg“ bezeichnet und froh darüber sei, vor anderthalb Jahren die Chance zum Trainerjob bekommen zu haben. Einen Treuschwur für alle Zeiten gibt Steinbusch verständlicherweise nicht: „Im Fußball weiß man nie, was kommt.“ Was kommt, wird aber 2021 die Jugend-Elite-Lizenz sein, denn die ist Voraussetzung für die Tätigkeit im DFB-Stützpunkt Bremen-Nord. Die Lizenz passt aber ohnehin bestens in die Planungen des Brepark-Beschäftigten: „Ich will mich als Trainer weiterentwickeln.“

Im Moment ist er dabei, den 1. FC Burg weiterzuentwickeln und hat insgesamt eine allerorts im Verein zu findende Aufbruchstimmung festgestellt: „Wir machen wieder positive Schlagzeilen.“ Über eine Schlagzeile wie die folgende würden sich alle, die mit dem 1. FC Burg verbunden sind, im Frühjahr sicherlich riesig freuen: Der Burg-Express rast ohne Zwischenstopp in die Landesliga.