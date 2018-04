Mohammed Nedal Alibrahim (rechts) handelte sich eine Rote Karte ein. Damit war das Offensivspiel der "Schwäne" geschwächt. (Christian Kosak)

Schwanewede. Der Abstiegskampf in der Handball-Oberliga nimmt dramatische Züge an. Mit 17 Pluspunkten rangiert die HSG Schwanewede/Neuenkirchen zwar auch nach ihrer knappen und unnötigen 22:25-Niederlage beim starken Aufsteiger TuS Rotenburg auf dem zehnten Tabellenplatz. Doch nur das bessere Torverhältnis hält das Team des Trainerduos Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve noch von einer Treppenstufe fern, die zum Kellerbereich gehört.

Der Fahrstuhl nach unten hätte in der Kreisstadt an der Wümme durchaus gestoppt werden können. Doch einmal mehr fuschten die Nerven den HSG-Akteuren am Sonnabendabend ins Handwerk. Weil sie den Ball im Laufe der flotten und spannenden Begegnung rund zehnmal trotz freier Wurfbahn nicht im Netz der Gastgeber unterbringen konnten, dabei sogar vier Siebenmeter in den Schornstein schreiben mussten, und zudem Konzentration in Kurzdebatten mit den Unparteiischen einbüßten, gingen zwei enorm wichtige Punkte verloren.

Danach sah es in der Großturnhalle der Pestalozzischule zunächst überhaupt nicht aus. Marc Blum mit zwei Treffern und Tim Paltinat brachten die Gäste nach schnellen Kombinationen mit 3:0 in Führung. Die Rotenburger legten ihre Verwunderung über das Schwaneweder Selbstbewusstsein freilich schnell ab, erzielten die Anschlusstreffer eins und zwei und nahmen eine harte Entscheidung der Unparteiischen mit Genugtuung zur Kenntnis. Weil Schwanewedes torgefährlicher Angreifer Mohammed Nedal Alibrahim seinem Gegenspieler hart in die Parade fuhr und umriss, musste er vorzeitig den Gang zur Dusche antreten.

Damit hatten sich die Gäste eine deutliche Schwächung ihrer Offensive eingehandelt, weil Lukas Feller nach einer Erkrankung längst nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte war und torlos blieb. Dennoch hielten die „Schwäne“ in der ersten Hälfte gut mit und lagen zur Pause nur 8:10 zurück. Dass die Zuschauer in den ersten 30 Minuten nur 18 Tore gesehen hatten, war den Defensivqualitäten beider Teams sowie bereits in dieser Phase vor allem der Wurfschwäche der HSG geschuldet.

Die abstiegsbedrohten Gäste mussten zwar mit dem nicht „backenden“ und damit ungewohnten Ball agieren. Doch das war nicht der Hauptgrund für ihre Niederlage. Vielmehr kam ihnen die Konzentration abhanden, weil sie aus Schiedsrichterentscheidungen hinterfragten. Die Antwort der Unparteiischen: Zwei erhobene Finger, die zwei Minuten Zwangspause auf der Bank bedeuteten. Und ausgerechnet in der entscheidenden Schlussphase, als zumindest ein Remis in Reichweite war, saßen mit Fabian Rojahn und Marc Blum gleich zwei HSG-Spieler auf der Strafbank. Dennoch bezeichnete Andreas Szwalkiewicz den Heimsieg der Rotenburger als verdient. Sie hätten sich in den 60 Spielminuten als das konstantere Team präsentiert und Ballverluste des Gegners konsequent ausgenutzt. Waren die „Schwäne“ zur Halbzeit noch guter Dinge, standen sie schließlich mit leeren Händen da. Die Niederlage konnten auch die stark aufspielenden Mirko Ahrens, mit fünf Treffern erfolgreichster Werfer, sowie Thorin Helfers, der 60 Minuten lang durchspielte, und Torben Paltinat nicht verhindern.

Vier Spiele haben die „Schwäne“ nun noch bis zum Saisonende vor der Brust. Davon drei in eigener Halle gegen Edewecht, Cloppenburg sowie Bissendorf-Holte und eine Auswärtspartie in Neerstedt. Und weil wahrscheinlich drei Mannschaften die Oberliga verlassen müssen, bedeutet erst der elfte Tabellenplatz das rettende Ufer. Bleibt der Fahrstuhl mit den Schwanewedern nicht auf dieser Etage stehen, steigen sie in der Verbandsliga aus.