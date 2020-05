Das VTV-Vorstandsmitglied Peter Kuleßa ist mit seinen Nordic-Walking-Stöcken zur Zeit öfters unterwegs. (WK)

Mittwoch, 29. April: In der Früh geht mein erster Blick in unseren Garten. Seit Wochen fällt der erste Regen. Es handelt sich um einen Segen für Pflanzen und Tiere. Die Bäume, Büsche und Blumen erblühen, ja explodieren förmlich. Welch ein herrlicher Tag. Ich hatte noch einen Tag zuvor besonders gefährdete Pflanzen mit Wasser aus der Zisterne reichlich vorgewässert, damit der nachfolgende Regen nicht vom ausgedörrten Boden abperlt und nutzlos verrinnt. Ich lasse der Natur ihren Lauf und widme mich mit meiner Frau Margrit nach dem gemeinsamen Frühstück der Zeitungslektüre. Gegenseitig greifen wir für uns nennenswerte Themen heraus und diskutieren darüber. In unserer Generation hat die Zeitungslektüre noch einen hohen Stellenwert. Um 18 Uhr wäre Sport in der Schul-Turnhalle Johann-Lange-Straße angesagt gewesen. Als nicht lizenzierter Übungsleiter darf ich eine Gruppe von zwölf gestandenen Senioren betreuen. Wir machen dort rund eine Stunde Gymnastik zum Aufwärmen für das sich anschließende Prellballspielen. Vorher war immer noch der Besuch in der Geschäftsstelle des Vereins angesagt. Leider hat COVID-19 uns diese schöne Regelmäßigkeit vermasselt. Der Abend klingt aus mit der TV-Serie über die Kennedys.



Donnerstag, 30. April: Um 7.15 Uhr bin ich bereits mit Nordic-Walking-Outfit versehen draußen in der Natur. In herrlicher Luft und umgeben von zartem Grün ziehe ich meine Bahn. Meine Frau ist bereits eine Stunde früher unterwegs. Da wir in Leuchtenburg wohnen, haben wir die Bremer Schweiz vor der Haustür. Nach rund zwei Stunden Sport freuen wir uns auf das gemeinsame Frühstück. Anschließend meldet sich aus der VTV-Geschäftsstelle unsere Mitarbeiterin Andrea Schlodtmann. Dabei ist Entscheidungshilfe gefragt. Andrea Schlodtmann und Heike Tietze halten in Corona-Zeiten den Laden am Laufen. Obwohl die Geschäftsstelle bis auf Weiteres für den allgemeinen Mitgliederbesuch geschlossen bleibt, ist für die administrativen Arbeiten Präsenz angesagt. Hier leisten unsere Damen unverzichtbare Arbeit. Eigentlich würde heute in Schwanewede auch der Maibaum vor dem Rathaus durch den Heimatverein aufgestellt. Das entfällt leider auch. Da meine Frau im Heimatverein den ersten Vorsitz innehat und ich als Hilfewilliger ihr dort mit weiteren engagierten Mitgliedern zur Hand gegangen wäre, bekommt diese schöne Tradition nun eine Delle in ihrer Geschichte. Mit der Lektüre des WESER-KURIER und Informationen aus dem Fernsehen beenden wir das Tagesgeschehen.



Freitag, 1. Mai: Unsere beiden Übungsleiterinnen für das Leistungsturnen Mädchen melden sich per WhatsApp. Sie wollen ihre Mädchengruppe per Skype mit eingestellten Übungen fit halten und einem Vergessen der Turnabläufe damit entgegenwirken. Dem kann ich nur zustimmen. Meine weitere Bitte an Madita und Franziska Lange ist, für Bilder zur sorgen, die unsere VTV-Homepage, www. Vegesacker-tv.de, vervollständigt. Wettertechnisch ist der Tag durchwachsen. Weiterer Regen tut unseren Pflanzen jedoch gut. Da keine aktuelle Tageszeitung erscheint, muss der PC für die Nachrichten herhalten. Per Telefon betreibe ich Kontaktpflege zu alten Berufskollegen. Wir waren zur aktiven Zeit ein gutes Team von neun Kollegen bundesweit und auch privat sehr verbunden. Dies dokumentiert ein jährliches Treffen für vier Tage bei jeweils einem gastgebenden Kollegen samt Ehefrauen. So lernt man Deutschland abseits der eingetretenen Pfade von weiteren schönen Seiten kennen. Selbst das von den „Nordlichtern“ initiierte Boßeln in Bayern löste Lachsalven aus, weil die Boßelkugel wie ein Bumerang zum Werfer zurückkehrte. Weizenbiere und Obstler taten ihr Übriges.



Sonnabend, 2. Mai: Heute ist ein besonderer Tag. Mein Weg führt mich am Vormittag zur Gärtnerei Claussen in der Lindenstraße. Hier habe ich im Namen des VTV für eine Jubilarin unseres Vereins Blumen bestellt, die ich ihr im Anschluss zu ihrem besonderen Geburtstag überreiche. Bei einer Vereinsrecherche am PC fällt mir unsere letzte Mitgliederversammlung am 11. März in der Strandlust Vegesack vor die Füße. Gott sei Dank haben wir diese noch vor der Corona-Krise über die Bühne gebracht. Wir hätten ansonsten keine Möglichkeit gehabt, Karo Müller, die 2. Vorsitzende des Landessportbundes Bremen, auf einen neuen Termin einzustimmen. Als Gastrednerin unterstützte sie den Vorstand des VTV bei der Findung eines neuen Vorsitzenden. Durch ihre freundlich verbindliche Art konnte sie bei dem einen oder anderen Teilnehmer erkennbares Interesse wecken. Hier gilt es für mich nachzufassen. Lars Dornstedt ist für viele ein Wunschkandidat. Er hat das Format dazu. Dieses ließ er bei einem kurzen Statement auf der Versammlung erkennen.



Sonntag, 3. Mai: Die senile Bettflucht treibt mich früh ins Grüne. Ausgestattet mit meinen Nordic-Walking-Stöcken und etwas wärmerem Outfit genieße ich das Rauschen in den Bäumen, das Singen der Vögel und in der Ferne das Läuten verschiedener Kirchenglocken. Es gibt keinen nervigen Kradfahrer, der den Gashahn seiner Maschine bis zum Anschlag aufreißt, um sich am Gekreische seines Mopeds zu beglücken, und damit die Idylle stört. Nach dem Sonntagsfrühstück mit meiner Frau besuchen wir unsere Nichte in Oyten. Hinzu kommt ihre Mutter, die Schwester meiner Frau, Karin Müller. Sie ist ebenfalls Übungsleiterin und zwar beim TuS Komet Arsten und ATSV Habenhausen. Dass sich die Gespräche um den Vereinssport drehen, war vorauszusehen. Für mich als Vorstandsmitglied im VTV ist es immer eine gute Informationsquelle. Langweilig wird es nicht, zumal meine Frau Margrit ebenfalls im Vorstand des VTV als Protokollführerin aktiv ist.



Montag, 4. Mai: Erstmal geht es mit Maske zum Geldautomaten. Was früher strafbar war, ist heute Pflicht – Spaß beiseite. Wir brauchen Geld für den Einkauf bei der Raiffeisengenossenschaft. Da wir unsere gefiederten Freunde ganzjährig füttern, kommen schon mal 30 Kilogramm Vogelfutter halbjährlich zusammen. Die Igelfamilie ist auch schon aktiv und bekommt Zusatzfutter. Die Tiere sind fast handzahm und kommen bis zur Haustür. Ich finde es erstaunlich, wie so kurzbeinige Wesen einen zweistufigen Treppenabsatz überwinden. Unter den Vereinen TV Grohn, TSV St. Magnus, MTV Eiche Schönebeck und Vegesacker TV hat sich auf Initiative unseres Ehrenvorsitzenden Ralf Karl Müller vor Jahren ein Kooperationsmodell etabliert. Die Vorsitzenden treffen sich wechselseitig in ihren Geschäftsstellen zweimal pro Jahr zum Gedankenaustausch. Hiervon profitieren auch die Mitglieder, indem sie Sportarten nachgehen können, die der Stammverein nicht bietet. Schönebecks Edmundt Gliedt hat für die nächste Sitzung ein besonderes Thema aufgegriffen. Über die Preisverleihung „Sterne des Sports“ ist er an die Interessengemeinschaft „Sport Heddenheim“ gelangt, die sich zur Aufgabe macht, Dienstleistungen von Geschäftsstellen und Vorständen auszulagern. Dabei handelt es sich um ein nachgewiesen seriöses Unterfangen, das den zweiten Platz bei der Preisverleihung bekommen hat.



Dienstag, 5. Mai: Der Ehemann von Andrea Schlodtmann aus unserer Geschäftsstelle, Klaus Schlodtmann wird heute 70 Jahre alt. In Zeiten der Kontakt-Beschränkungen ist die Übermittlung von Glückwünschen gar nicht so einfach. Ich habe die Schlodtmanns bei der Ausbildung für Blechblas-Instrumente kennengelernt. Nach meinem Eintritt in die Rentner-Phase wollte ich etwas Sinnvolles machen – als Ausklang eines stressigen Berufslebens. Hier bot sich die Musik an. Der damalige Kantor der Vegesacker Stadtkirche, Harald Göbel, formte innerhalb von sieben Jahren spielfähige und spielfreudige Blechbläser – ich spiele die Baßposaune.



Zur Person

Peter Kuleßa (73)

fungiert als 2. Vorsitzender und Übungsleiter für das Turnen im Vegesacker TV. Er war Verkaufsberater für Kunststoffverarbeitung und Selbstklebetechnik und befindet sich seit 2010 im Ruhestand. Seit 52 Jahren ist er mit Margrit Kuleßa verheiratet.