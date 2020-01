Udo Bätjer (SAV) hatte Probleme mit der Wade und musste passen. (Christian Kosak)

Vegesack. Gern hätte SAV-Teamchef Carsten Flöter mit seiner Crew am jüngsten Punktspiel-Wochenende einen weiteren Zähler erobert, doch daraus wurde beim TuS Komet Arsten nichts.

Am Ende stand es 3:5, und die SAV rangiert nun mit 9:13 Punkten auf Platz sieben. In beiden Partien glänzten die Vegesacker mit ihrer Doppelstärke. Schwachstellen blieben allerdings die Einzel. „Darauf müssen wir im Training zukünftig mehr den Fokus setzen“, gab Carsten Flöter zu.

SG Aumund-Vegesack – TV Bremen Walle 1875 6:2: Ohne den Stammspieler Philipp Manuel Bätjer trat die SAV hier an. Für ihn sprangen Stefan Wohlgemuth (Doppel) und Paul Völtz (Einzel) ein. „Die beiden haben ihre Sache wirklich gut gemacht“, lobte Carsten Flöter die Ersatzspieler. Mit Zwei-Satz-Erfolgen in den beiden Herren-Doppeln begann der Siegeszug der Gastgeber. Auch das Damen-Doppel Reinhardt/Wohlert behielt in zwei Durchgängen die Oberhand über das Stadtbremer Duo Leufer/Mielke. Drei Sätze benötigte das SAV-Mixed Rathmann/Reinhardt, bevor ihr Zähler gegen Reichenbach /Leufer in trockenen Tüchern war.

In den Herren-Einzeln setzten sich die Vegesacker Udo Bätjer und Paul Völtz jeweils souverän gegen die Konkurrenz durch. Nur Carsten Flöter musste sich im ersten Herren-Einzel mit einer Niederlage gegen Marc Czaschke abfinden (15:21, 21:16, 18:21). „Ich habe gehemmt agiert, weil ich mir im Doppel den Fuß verknackst hatte“, berichtete er. Auch Nicole Wohlert unterlag. An der Anzahl der herausgespielten Möglichkeiten, um ihre Kontrahentin Annika Mielke zu bezwingen, lag es nicht. „Bei Nicole fehlte immer das letzte Quäntchen, um den Punkt wirklich zu holen“, bemängelte der Vegesacker Mannschaftsführer Flöter.

TuS Komet Arsten – SG Aumund-Vegesack 5:3: Ärger mit den unteren Extremitäten plagten am nächsten Tag gleich zwei Vegesacker. „Ich hatte einen dicken Knöchel. Das konnte ich meinem Einzel nur anfangs gut verbergen. Und Udo Bätjer musste aufgeben, weil er erneut Probleme mit der Wade hatte“, berichtete Flöter. Mit einem Sieg seines Doppelpartners im Einzel und dem damit möglichen Remis hatte der Teamchef insgeheim gerechnet. Zuvor hatten die beiden Lädierten einen wertvollen Punkt im ersten Doppel erobert. Nach einem 23:21 gegen Dunker/Rackow gerieten die Vegesacker gegen das schnelle und abwehrstarke Arster Duo ins Hintertreffen (16:21). „Wir hatten unser Spiel umgestellt, merkten dann aber, dass es besser ist, wieder auf anfängliche Taktik zurückzugreifen. Und die lautete: einfach draufhauen“, verriet Flöter. So machten die Vegesacker im Entscheidungsdurchgang kurzen Prozess (21:12). Weniger Arbeit hatten Jörg Rathmann und Philipp Manuel Bätjer, die derweil mit 21:15 und 22:20 gegen Guhl/Mählmann gewonnen hatten.

Im weiterem Verlauf des Spieltages punktete nur noch Ersatzfrau Stine Köster, die für Nicole Wohlert (Urlaub) eingesprungen war. „Stine hatte ihre Gegnerin richtig gut im Griff und hat verdient gewonnen“, äußerte sich Carsten Flöter begeistert nach Kösters glattem 21:8, 21:14-Erfolg gegen Laura Huster.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack - TV Bremen-Walle 1875 6:2

1. HD: Flöter/Udo Bätjer - Ostendorf/Kuhlmann 21:16, 22:20; 2. HD: Rathmann/Wohlgemuth - Czaschke/Reichenbach 22:20, 21:13; DD: Reinhardt/Wohlert - Leufer/Mielke 21:17, 22:20; 1. HE: Flöter - Czaschke 15:21, 21:16, 18:21; 2. HE: Udo Bätjer - Kuhlmann 21:17, 21:18; 3. HE: Völtz - Ostendorf 21:11, 21:19; DE: Wohlert - Mielke 17:21, 19:21; Mixed: Rathmann/Reinhardt - Reichenbach/Leufer 18:21, 21:13, 21:18

TuS Komet Arsten - SG Aumund-Vegesack 5:3

1. HD: Dunker/Rackow - Flöter/Udo Bätjer 21:23, 21:16: 12:21; 2. HD: Guhl/Mählmann - Rathmann/Philipp Manuel Bätjer 15:21, 20:22; DD: Bischoff/Quensel - Reinhardt/Köster 21:13, 21:18; 1. HE: Guhl - Flöter 17:21, 21:7, 21:12; 2. HE: Rackow - Udo Bätjer 17:21, 21:15, 21:7 (Aufgabe durch Gast); 3. HE: Mählmann - Philipp Manuel Bätjer 21:17, 21:17; DE: Huster - Köster 8:21, 14:21; Mixed: Dunker/Bischoff - Rathmann/Reinhardt 21:16, 21:17 LAN