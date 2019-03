Bremen-Nord. Der Winterrunden-Meister JFV Bremen musste sich zum Auftakt der Sommerrunde (Bremer Verbandsliga der B-Junioren) mit einem 1:1 beim TuS Komet Arsten begnügen. Wieder einmal einen schwachen Start legte der Blumenthaler SV beim BSC Hastedt an den Tag (3:6). Der SV Lemwerder muss sich indes erst einmal an das Niveau in der neuen Fußball-Klasse gewöhnen.

TuS Komet Arsten – JFV Bremen 1:1 (0:0): Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf entwickelte sich von Anfang an ein zähes Kampfspiel. „Wir haben den Kampf auf dem von uns nicht geliebten Untergrund auch gut angenommen“, stellte JFV-Trainer Sören Seidel fest. Auch wenn die Gäste dazu gezwungen waren, viele lange Bälle zu spielen, gab der Gast in der ersten Halbzeit klar den Ton an.

Leonardo Christescu strebte auch einmal völlig alleine auf TuS-Keeper Keano Clemens zu, vermochte diesen aber nicht zu überwinden. Auch Matteo Müller tankte sich noch einmal aussichtsreich durch, bevor er die Kugel am gegnerischen Kasten vorbei setzte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren stärker auf. „Da ist Arsten einfach giftiger gewesen“, räumte Seidel ein. Die 1:0-Führung von Ibrahim Altunok ging so in Ordnung (76.).

Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit trat Leon Föge dann noch einmal einen Eckball, den Dustin Beller per Kopf zum leistungsgerechten Remis ins Netz verlängerte. „Meine Jungs haben zum Schluss noch einmal alles rausgehauen. Dennoch war ich insgesamt mit unserer Leistung nicht zufrieden“, bilanzierte Sören Seidel. Der Ex-Profi hob jedoch die Darbietungen seiner zweikampfstarken und sehr fleißigen defensiven Mittelfeldspieler Leon Föge und Vrankas Xhavit hervor.

FC Oberneuland – SV Lemwerder 4:0 (2:0): „Das Ergebnis täuscht ein wenig über den wahren Spielverlauf hinweg“, versicherte SVL-Coach Bastian Wendorff. Er bezeichnete die beiden ersten Gegentore nach Standardsituationen als vermeidbar. Zum einen hatte der Aufsteiger einen Eckball bereits geklärt, ehe Lennard Ahrens doch noch einmal an die Kugel gelangte und das 1:0 markierte. Vor dem 2:0 blockte der Liga-Neuling zunächst einen Freistoß, den ein Oberneulander dann aber doch noch wieder zurück legte, ehe Jan Geissler zur Vorentscheidung zuschlug.

Die Wendorff-Schützlinge kehrten aber sehr schwungvoll aus der Kabine zurück. Nach einem Sololauf passte Nico Imhoff zu Marten Logemann zurück, der Pech mit einem Lattentreffer hatte. Im Gegenzug erhöhte Lucas Nientkewitz auf 3:0 (50.). „Wir waren in der zweiten Halbzeit 20 Minuten gut am Drücker“, versicherte Wendorff. Per Einzelaktion erhöhte Jan Geissler noch auf 4:0, weil der Gast hinten immer mehr aufmachte. „Insgesamt haben aber alle Spieler gut verteidigt, auch wenn der Oberneulander Sieg sicherlich verdient war“, erklärte Wendorff. Wendorff wünscht sich, dass seine Kicker die Konter demnächst besser ausspielen. „Dann wäre mehr drin gewesen“, betonte der Coach.

BSC Hastedt – Blumenthaler SV 6:3 (3:0): „Wir waren gerade in der ersten Halbzeit ein Totalausfall“, kritisierte BSV-Trainer Enis Baki. Dennoch hätte sein Team sogar mit 1:0 in Führung gehen können. Doch Andreas Benzel hatte zweimal nicht das richtige Zielwasser getrunken – später vergab Mitko Stoyanov eine gute Gelegenheit. Hastedt nutzte die Gelegenheiten dann konsequent. Spätestens mit dem 4:0 von Moritz Mücke schien die Angelegenheit gegessen zu sein. Doch nach dem 0:5 bäumten sich die Nordbremer noch einmal auf. „Wir haben erst in den letzten 20 Minuten wieder Druck gemacht“, sagte Baki. Oguzhan Topdur erzielte nach einem Doppelpass mit Mitko Stoyanov das 1:5.

Mit einem direkt aus 25 Metern verwandelten Freistoß glückte Topdur das 2:5. Zinar Tunc verwertete einen Strafstoß nach Foul an Andreas Benzel zum 3:5. Doch Ricardo Kwiek machte mit dem 6:3 den Deckel drauf (80.).

„Wir haben aber auch völlig verdient verloren und versagt“, redete Enis Baki hinterher Klartext. Die Rote Karte gegen Mitko Stoyanov konnte sich Enis Baki nicht so recht erklärten: „Mitko hatte vorher jedenfalls noch nie einen Schiedsrichter bedroht.“

Weitere Informationen

TuS Komet Arsten – JFV Bremen 1:1 (0:0)

JFV Bremen: Meißner; Spengemann, Stute, Bruns, Christescu, Noukpetor, Doye, Xhavit Richter, Föge, Müller (eingewechselt: Durmesi, Okanovic, Emos, Beller)

Tore: 1:0 Ibrahim Altunok (76.), 1:1 Dustin Beller (79.)

FC Oberneuland – SV Lemwerder 4:0 (2:0)

SV Lemwerder: Schröder; Marten Logemann, Wohlers, Steffen Logemann, Menkens, Spieler, Feldmann, Andert, Malecki, Plätzer, Imhoff (eingewechselt: Wenke)

Tore: 1:0 Lennard Ahrens (22.), 2:0 Jan Geissler (34.), 3:0 Lucas Nientkewitz (50.), 4:0 Jan Geissler (72.)

Schiedsrichter: Claude Kenfack (SV Werder Bremen

BSC Hastedt – Blumenthaler SV 6:3 (3:0)

Blumenthaler SV: Schmolling; Gencer, Topdur, Tunc, Stoyanov, Öncü, Malek, Olszak, Benzel, Klepatz, Bekjar (eingewechselt: Günes, Girit, Bah, Hozan)

Tore: 1:0 Luis Kremming (4.), 2:0 Moritz Mücke (26.), 3:0 Naufal Bekjar (29./Eigentor), 4:0 Moritz Mücke (44.), 5:0 Kaan Karagöz (48.), 5:1 Oguzhan Topdur (67.), 5:2 Oguzhan Topdur (69.), 5:3 Zinar Tunc (79./Foulelfmeter), 6:3 Ricardo Kwiek (80.)

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Blumenthals Mitko Stoyanov wegen Bedrohung des Schiedsrichters (75.) KH