Teammanager Torben Reiß (links) und Trainer Jan-Philipp Heine. (Jens Pillnick)

Grohn. Aufbruchstimmung beim SV Grohn – mal wieder. Doch diesmal stellt sich die Lage etwas anders dar als in den vergangenen Jahren, die von hoher Fluktuation gekennzeichnet waren. Ein junger Spielertrainer will mit dem Fußball-Landesligisten den Klassenerhalt realisieren und die Basis für mehr Kontinuität schaffen: Jan-Philipp Heine (28).

Am vergangenen Montag war bei den „Husaren“ Trainingsauftakt. Wer Heine noch nicht persönlich kannte, der lernte ihn auf der Sportanlage des SV Eintracht Aumund kennen. Dort trainieren die Grohner im Winter, weil sie am Oeversberg über keinen Kunstrasenplatz verfügen.

Jan-Philipp Heine ist in Grohn allerdings alles andere als ein Unbekannter. Während viele gingen und viele kamen, ist er immer noch da. Heine: „Obwohl es in den letzten drei Jahren drunter und rüber ging, bin ich noch immer gerne hier. Der SV Grohn war zuletzt wie ein Kettenkarussell: Bei jedem Stopp gab es neue Mitfahrer.“ Seit 2012 ist Heine mit den „Husaren“ verbunden, nur ein Intermezzo beim Bremer SV sowie berufliche Unabkömmlichkeiten unterbrachen sein Wirken am Oeversberg.

Weil sich der Aufwand beim Bremer SV für ihn berufsbedingt nicht leisten ließ, kehrte er schnell zum SV Grohn zurück. Für den bestritt er in der ersten Saisonhälfte 2018/19 allerdings nur ein Spiel, weil er sich beruflich veränderte. Nach fünf Jahren bei Werder Bremen in der Fan- und Mitgliederbetreuung sowie zuletzt für das Projekt „100 Schulen – 100 Vereine“ sowie der Young Coach Ausbildung in Jordanien und der Ukraine tätig, entschied er sich für eine Veränderung. Jetzt bezeichnet er sich selbst als „Arbeitsvermittler“, ist als Angestellter im Öffentlichen Dienst bei der Bundesagentur für Arbeit in der Vahr tätig.

„Das Potenzial muss reichen“

Neben der Vermittlung von Jobs im Arbeitsleben hat er sich nun in der Freizeit zum Ziel gesetzt, den Kickern die Bedeutung eines Miteinanders zu vermitteln. Eines Miteinanders auf und neben dem Feld, das den SV Grohn wieder in ein ruhigeres Fahrwasser bringen soll. Von dem sind die „Husaren“ ein gehöriges Stück entfernt. Rein sportlich bangen sie als Tabellenvorletzter um den Klassenerhalt, und auch der Kader bekommt in der Winterpause einmal mehr ein verändertes Gesicht. Veränderungen, die aber auch dafür sorgen, dass Jan-Philipp Heine an den Klassenerhalt glaubt: „Ich bin davon fest überzeugt. Das Potenzial muss reichen.“

Den Abgängen Luc-Niklas Pohl, Tristan Geier, Ali Atris und Jannis Kurkiewicz stehen die Zugänge Fabian König (VfL 07), Elvan Öksel (reaktiviert, zuvor TSV Lesum-Burgdamm), Gustavo Gishto (Vatan Spor), Sulayman Camara (FC Union 60), und Marco Omar Fofona (FC Oberneuland) gegenüber. Der bereits vor Wochen vermeldete Wechsel von Mahmut Gökalp (zuletzt SV Türkspor) ist laut Teammanager Torben Reiß, der zuletzt als Interimstrainer tätig war, in der Schwebe.

Die Neuen, aber natürlich auch die Verbliebenen, können sich darauf einstellen, dass Jan-Philipp Heine keine Kaderplätze an Schönwetter-Fußballer vergibt. „Bei einer Trainingsbeteiligung unter 50 Prozent wird der Spieler abgemeldet“, kündigt Heine, der sich selbst als Innenverteidiger einbringen will, an. Wer Jan-Philipp Heine als Co-Trainer zur Seite stehen wird, ist noch offen. Heine führt diesbezüglich gerade Gespräche. Einen Notstand schließt er aus, schließlich ist er sich sicher, dass ihm Torben Reiß und der bisherige Co-Trainer Matthias Günther jederzeit unterstützen würden.

Dass sich die Aufgabe als spielender Trainer bewältigen lässt, daran gibt es für den 28-Jährigen keine Zweifel. Ein Vorbild hat er auch gleich parat: „Mitch Kniat war beim Blumenthaler SV ein super Beispiel.“ Kniat hatte während seiner vierjährigen Tätigkeit als Spielertrainer begonnen und sich dann allmählich aus der Doppelfunktion zurückgezogen. Heine glaubt, dass der geringe Altersunterschied zwischen Trainer und Spielern für eine bessere Balance sorgen wird, „ich bin auf dem Platz selbst dabei und kann die Jungs anders anpacken.“ Was das Training angeht, stellt er ihnen in Aussicht, auf Laufeinheiten zu verzichten. Dafür müsse allerdings die Trainingsbeteiligung stimmen. Dann könne man alle Übungen mit dem Ball – auch ausreichend viele mit hoher Anstrengung – machen.

4:4:2-System zeichnet sich ab

Wer den in der Werder-Jugend ausgebildeten Jan-Philipp Heine, der wegen seiner Freundin zwischen Bremen-Nord und Bremen-Stadt pendelt, kennt, der weiß, dass der neue „Husaren“-Coach spielerische Lösungen auf dem Feld bevorzugt. Inwieweit sich das umsetzen lässt, das wird Heine in der Vorbereitung, die am Sonntag, 10. Februar, 14 Uhr, mit dem Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten FC Union 60 endet, unter die Lupe nehmen. Eines steht für Heine aber bereits fest: Der Klassenerhalt kann nur über eine stabile Abwehr geschafft werden. 62 Gegentreffer in 16 Spielen sind schlichtweg zu viel. Alles deutet darauf hin, dass Heine sich für ein 4:4:2-System entscheiden wird, weil er es mit seinen zwei Viererketten für am besten vermittelbar hält.

Spieler, die die Stützen dieses Systems und des Vorhabens Klassenerhalt werden sollen, hat Jan-Philipp Heine natürlich auch schon im Auge, auch wenn er viele Spieler wegen seiner beruflichen Abwesenheit in der Hinrunde noch nicht richtig einschätzen kann. So baue er auf den Mannschaftskapitän Janis Enßle, mit dem er möglicherweise das Innenverteidiger-Duo bilden wird, auf den technisch versierten Cansin Cetin, auf Ritterhude-Rückkehrer Benjamin Samorski, auf den laufstarken Denis Magul und auf den Torjäger-Routinier Elvan Öksel. Und ganz besonders auf Ismail Zivoli, den Jan-Philipp Heine für den fußballerisch besten Spieler in seinem Kader hält. Heine: „Aber ihn muss ich triezen, damit er das auch zeigt.“

Gelingt es Jan-Philipp Heine, den Spielern das von ihm gelebte Gefühl für den Verein zu vermitteln und zu erreichen, dass mannschaftliche Interessen über persönlichen zu stehen haben, dann kann der Aufbruch 2019 ein Aufbruch in die Zukunft des SV Grohn sein. Dann könnte die erste Herren sich wieder in die Herzen der zuletzt weniger gewordenen Zuschauer spielen. „Wir haben Tradition, wir haben viele Anhänger, wir haben einen Förderkreis und wird haben jetzt einen homogen besetzten Vorstand“, beschreibt Jan-Philipp Heine den Rahmen, in das nun das neue Bild der ersten Herren eingesetzt werden soll. Und damit, nach Wunsch des neuen Trainers, wieder zum Aushängeschild des Vereins werden soll.