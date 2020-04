... von 100 auf null Prozent zurückzufahren, kommt für die ehrgeizige Blumenthaler Gymnastin Lillie Schupp nicht infrage. (Fotos: Christian Kosak)

„Lernen und Sport – das ist mein Alltag“, verrät Lillie Schupp. Die 17-Jährige vom Blumenthaler Turnverein ist derzeit Bremen-Nords erfolgreichste Gymnastin und in Vorbereitung auf ihre Abiturprüfung. Seitdem die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Kraft getreten sind, hat sich für die Gymnasiastin mit den Leistungsfächern Mathematik und Biologie an den Prioritäten nichts geändert. Ungewohnt sei jetzt, die sonst so durchorganisierten Tage selbst zu gestalten.

Normalerweise stehen für die St. Magnuserin nach dem Unterricht am Gymnasium Vegesack fünfmal in der Woche vier Stunden Training im Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik an der Badgasteiner Straße auf dem Programm. Dort steckte sie bis vor Kurzem noch voll in der Vorbereitungsphase auf die deutschen Meisterschaften.

Mit der Gruppe von Bremen 1860 erneut den Titel zu verteidigen, ist das angestrebte Ziel. DM-Gold holte Lillie Schupp mit dem Stadtbremer Team bereits in den beiden vergangenen Jahren. Und mit der Jugendgruppe sprang 2017 neben dem deutschen Titel sogar die Teilnahme an den Jugend-Europameisterschaften in Budapest im Nationalteam heraus.

Abgesagt ist bekanntlich der offizielle Termin für die RSG-DM. „Auch die deutschen Meisterschaften im Rahmen des Multisport-Events ‚Die Finals Rhein-Ruhr 2020‘ in Oberhausen und die Olympia-Quali in Frankfurt können aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden. Die Finals sollten zum zweiten Mal als Multisport-Event am 6. und 7. Juni 2020 in fünf Städten der Metropolregion Rhein-Ruhr stattfinden“, heißt es dazu auf der Internetseite des Deutschen Turnerbundes. Ob ein Ersatztermin für die RSG-Titelkämpfe in der zweiten Jahreshälfte gefunden werden kann, ist noch ungewiss.

Ein ganz besonderes Highlight, an dem Lillie Schupp im Sommer teilgenommen hätte, entfällt ebenfalls: die Olympischen Spiele in Tokio. Sie ergatterte einen der 50 Plätze für das Jugendlager des Deutschen Olympischen Sportbundes und freute sich riesig auf die Gelegenheit, Olympia live mitzuerleben und am Rande des Mega-Events zusammen mit einer ebenfalls 50-köpfigen japanischen Jugendgruppe das „Land der aufgehenden Sonne“ näher kennenzulernen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: „Alle Mitglieder der deutschen Delegation behalten ihre Plätze. Das hat uns der DOSB zugesichert“, erklärt Lillie Schupp.

Das übliche Training im unterbrochenen Meisterschaftszyklus von 100 auf null Prozent zurückzufahren, kommt für die ehrgeizige Gymnastin, die seit 2017 dem Nachwuchskader des Deutschen Turnerbundes angehört, nicht infrage. Doch sie muss wie alle Indoor-Sportler und -Sportlerinnen improvisieren. „Das Dehnen aller Körpergruppen steht dabei im Mittelpunkt. Außerdem halte ich mich durch Joggen und Radfahren fit“, erzählt sie. An Gerättechniken zu arbeiten, gestalte sich außerhalb der Sporthalle aber schwierig. „Ich habe bislang nur mit den Keulen im Garten geübt“, berichtet Lillie Schupp.

Zur Verfügung stünde ihr das gesamte RSG-Equipment. „Wir sollten unsere Sachen mit nach Hause nehmen“, erzählt Lillie Schupp. „Alles muss raus“ war die Ansage im Bundesstützpunkt. Denn dort wird die Corona-Zwangspause derzeit unter anderem zum Aufräumen genutzt. „Da ist in 30 Jahren viel liegen geblieben“, gesteht Landestrainerin Birgit Passern.

Kontakt wird weiter gehalten

Kontakt halten die Stützpunkt-Trainerinnen zu ihren Schützlingen trotzdem. „Wir haben den Gymnastinnen Aufgaben mitgegeben. Eine davon ist, uns auf Videos zu demonstrieren, wie sie sich fit halten. Da kommt jetzt jeden Tag etwas herein. Es ist zauberhaft zu sehen, wie kreativ unsere Gymnastinnen sind“, begeistert sich die Diplom-Sportlehrerin. Weitere Hausaufgaben bestehen darin, Kochideen zum Thema „Gesunde Ernährung“ zu übermitteln und Schriftzüge für Sport-T-Shirts zu gestalten. Später sollen die Videos mit Preisen belohnt werden.

Traurig stimmt es die Landestrainerin allerdings, dass bislang nicht feststeht, ob in diesem Jahr noch Meisterschaften ausgetragen werden. „Es wäre wünschenswert, wenn unsere Gymnastinnen auf ein Ziel hinarbeiten könnten. Wir haben mit der Gruppe neben unserer Übung mit Reifen und Keulen noch eine tolle neue Ball-Choreografie einstudiert. Ich hoffe, dass wir die irgendwann auch zeigen dürfen“, sagte Birgit Passern, die das Team mit Lillie Schupp als sehr pflegeleichte und zielstrebige Trainingsgruppe bezeichnet.

Die Nordbremer Gymnastin, die im Einzel für ihren Heimatverein Blumenthaler TV in der Meisterklasse antritt und auf nationaler Ebene ebenfalls zu den Topsportlerinnen zählt, schätzt die Landestrainerin sehr: „Lillie ist ein extrem sympathischer Mensch. Sie bringt gute Leistungsvoraussetzungen mit, besticht durch Eleganz und Bewegungsweite. Sie ist fleißig, und man kann gut mit ihr zusammenarbeiten. Sie hat sich hervorragend in die Gruppe integriert. Der Sprung in die Nationalmannschaft wäre der nächste logische Schritt.“