Schwanewede. Fast hätte es gereicht: Mit einer furiosen Aufholjagd in der zweiten Halbzeit reduzierte Handball-Landesligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen II einen Neun-Tore-Rückstand zwar kontinuierlich, musste sich aber doch mit 24:25 bei der HSG Stuhr geschlagen geben. „Schwäne“-Coach Henning Schomann: „Hätten wir noch zwei Minuten Spielzeit mehr gehabt, wären wir wohl mit zwei Punkten heimgekehrt.“

Der Siebte aus Schwanewede ging beim Sechsten leer aus, weil er in den ersten 30 Minuten nach Struktur und Sicherheit suchte. Grund: Aus personellen Gründen musste Schomann seinen Rückraum komplett umbauen. So fehlten Niklas Mechau, Florian Fronz und Niko Ahrens. Zwar fuhren Marc Blum und Tim Paltinat aus der Ersten mit nach Brinkum, um ihren Frust über die unglückliche Heimniederlage gegen Edewecht abzubauen (wir berichteten).

Aber die „Schwäne“ hatten erhebliche Anlaufprobleme. Zudem leisteten sie sich im ersten Durchgang viele technische Fehler. Henning Schomann registrierte 14 Ballverluste bei Angriffen seiner Mannschaft. Was natürlich zu schnellen Gegenstößen und Toren der routinierten Stuhrer führte.

Zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 19:10 in Front, was einer Deklassierung des Gegners gleichkam. Doch der hatte die taktischen Ratschläge und Aufmunterung des Trainerteams Henning Schomann/Florian Pomorski verinnerlicht und verkürzte den Rückstand sofort nach Wiederbeginn erst einmal um drei Treffer. Und auch in den folgenden 23 Minuten schmolz der Stuhrer Vorsprung wie Schnee in der Sonne.

Insbesondere Marc Blum entwickelte sich zum Schrecken der Gäste-Abwehr. Mit zehn Toren war er erfolgreichster Werfer in der Halle am Brinkumer Brunnenweg. Und 15 Sekunden vor Schluss erzielte Blum auch den Treffer zum 24:25. Dann allerdings ertönte die Sirene und die erschöpften Stuhrer feierten mit einem glücklichen Heimerfolg Revanche für die 32:35-Niederlage im Hinspiel. „Wir hätten ein Remis verdient gehabt“, zog Schomann Bilanz und zeigte sich angetan von der Aufholjagd seines Teams.