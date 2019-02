Marßels Nummer eins, Elina Vakhrusheva, stellte mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg die Weichen zum 8:3-Sieg. (Maximilian von Lachner)

Marßel. Nach einem schwachen Start drohte der SG Marßel ein Fiasko. Doch weil sich die Mannschaft von Trainer Thomas Bienert erheblich steigerte, gewann sie ihr Auswärtsspiel in der Tischtennis-Regionalliga Nord der Damen beim TSV Watenbüttel noch standesgemäß mit 8:3. Damit sicherten die Nordbremerinnen ihren zweiten Platz und tankten gleichzeitig Selbstvertrauen für das Spitzenspiel am Sonnabend in eigener Halle gegen den souveränen Ligaprimus SC Poppenbüttel.

Eigentlich hätte die SG Marßel gewarnt sein müssen, denn die Watenbütteler Damen hatten schon am 12. Januar beim SC Poppenbüttel mit zwei Siegen in den Doppelbegegnungen aufhorchen lassen. Und auch am Sonntag präsentierten sich Margit Jeremias und Sarah-Christin Behrens gegen Elina Vakhrusheva/Sofia Stefanska sowie Joanna Jerominek und Anette Blazek gegen Katarina Belopotocanova/Jennifer Bienert in Topform. Beide Tandems des TSV Watenbüttel gewannen nach den Worten von Thomas Bienert verdient mit jeweils 3:1 gegen die Marßeler Formationen. Und es sollte noch betrüblicher für die Gäste kommen. Denn Marßels Nummer zwei, Katarina Belopotocanova, musste sich ebenfalls mit 1:3 der Watenbütteler Spitzenspielerin Joanna Jerominek beugen. Zwischenstand aus Marßeler Sicht nach drei Begegnungen: 0:3.

Nun musste der angereiste Favorit Reaktion zeigen, um nicht gefährlich weit ins Hintertreffen zu gelangen. Das erste deutliche Lebenszeichen setzte denn auch Marßels Nummer eins, Elina Vakhrusheva, mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg über Margit Jeremias (Nummer zwei). Der nächsten Schritt zur Wende gelang dann der 14-jährige Sofia Stefanska, die als Nummer vier der SGM die an Position drei des TSV gesetzte Annette Blazek in einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 bezwang.

„Da war auch ein bisschen Glück dabei“, atmete der Marßeler Teamchef Thomas Bienert auf, der anschließend zufrieden registrieren konnte, dass seine Tochter Jennifer (Nummer drei) mit Watenbüttels Nummer vier, Sarah-Christin Behrens, weniger Probleme besaß und sich in vier Sätzen 3:1 durchsetzte. Damit hatten die Gäste den 0:3-Rückstand egalisiert und darüber hinaus die Kampfmoral des Außenseiters gebrochen.

Alle fünf folgenden Einzelpartien gewann der Tabellenzweite ohne Satzverlust mit 3:0. Wobei Elina Vakhrusheva im Spitzeneinzel gegen Joanna Jerominek allerdings erheblichen Widerstand zu brechen hatte und jeweils 11:9 gewann. Und Jennifer Bienert lieferte sich im zweiten Satz einen hoch spannenden Schlagabtausch, den die frisch gebackene norddeutsche Vizemeisterin aus Marßel schließlich mit 15:13 zu ihren Gunsten entschied.

Weniger Mühe mussten Katarina Belopotocanova im oberen Paarkreuz gegen Margit Jeremias sowie im unteren Paarkreuz Sofia Stefanska gegen Sarah-Christin Behrens aufwenden, um ebenfalls ohne Satzverlust zu bleiben. Nach zwei Stunden und 45 Minuten beendete Elina Vakhrusheva den Spieltag mit 11:3, 11:8 und 11:1 gegen Annette Blazek.

Die SG Marßel hatte so das Rückspiel nach Startproblemen mit 27:12 Sätzen gegen die abstiegsgefährdeten Braunschweigerinnen doch noch klar für sich entschieden. Denen Thomas Bienert gleichwohl Anerkennung zollte: „Dass wir gegen einen guten Gegner nach einem 0:3-Rückstand noch einen deutlichen Sieg zustande gebracht haben, ist der guten Einstellung des Teams und seiner mentalen Stärke zu verdanken.“

Weitere Informationen

TSV Watenbüttel – SG Marßel 3:8: Jeremias/Behrens - Vakhrusheva/Stefanska 3:1 (5:11, 11:9, 11:6, 14:12); Jerominek/Blazek - Belopotocanova/Bienert 3:1 (11:6, 6:11, 11:6, 11:8); Jerominek - Belopotocanova 3:1 (11:9, 12:10, 8:11, 11:8); Jeremias - Vakhrusheva 0:3 (5:11, 7:11, 4:11); Blazek - Stefanska 2:3 (8:11, 11:7, 9:11, 11:9, 10:12); Behrens - Bienert 0:3 (9:11, 7:11, 11:9, 8:11); Jerominek - Vakhrusheva 0:3 (9:11, 9:11, 9:11); Jereminas - Belopotocanova 0:3 (6:11, 8:11, 7:11); Blazek - Bienert 0:3 (4:11, 13:15, 7:11); Behrens - Stafanska 0:3 (7:11, 7:11, 4:11); Blazek - Vakhrusheva 0:3 (3:11, 8:11, 1:11) GRU