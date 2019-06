Hier noch gegen, künftig aber für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen im Einsatz: Andrej Kunz vom TV Neerstedt. (INGO MOELLERS)

Schwanewede. „Die aktuelle Oberliga-Tabelle sieht doch schon mal gut aus.“ Andreas Szwalkiewicz, der Handball-Trainer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, muss sich bei diesem Kommentar schon zusammenreißen, um nicht gleich loszuprusten. Tatsächlich nehmen die „Schwäne“ in der offiziellen, aber zu diesem Zeitpunkt natürlich völlig bedeutungslosen Tabelle des Handballverbandes die Poleposition ein. Vor ihrem Hammergegner, den deutschen Amateurpokalgewinner ATSV Habenhausen, den sie zum Punktspielauftakt am Freitag, 6. September, in der „Heidehölle" erwarten werden.

Die Realität dürfte für den Aufsteiger später sicherlich eine völlig andere sein, schließlich muss er sich erst einmal daran gewöhnen, dass die Fehler in der vierten Liga ganz anders bestraft werden als noch in der Verbandsliga. Ganz abgesehen davon werden die sogenannten Sahneschnitten ohnehin erst einmal alle Hände voll zu tun haben, ihre neun Neuzugänge in den 20er-Kader zu integrieren: Niklas Planck, Andrej Kunz (beide TV Neerstedt), Torben Lemke, Nils Goepel, Hannes Wünsch (alle VfL Edewecht), Jan Tholen (TvdH Oldenburg), Roberto Cagliani, Marco Wilhelms (beide ATSV Habenhausen) und Tizian von Lien (Elsflether TB). Da wird es gerade in der Anfangsphase noch vielerorts im Team knirschen und knarzen.

Es wird auch Tribünenplätze geben

Das ist auch der Grund, weshalb das Trainerduo Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve den Vorbereitungsplan gegenüber dem vergangenen Jahr verändert hat. „Wir setzen viel darauf, dass sich die Spieler den Juni über eigenverantwortlich fit halten“, sagt „Andi„ Szwalkiewicz, der ihnen dafür Anfang dieses Monats entsprechende Pläne an die Hand gegeben hat. Mittlerweile trudeln beim Trainerteam auch schon die Laufwerte und Fotos von den Aktivitäten einzelner Spieler ein. Freiwillig, wohlgemerkt, denn die Konkurrenz belebt offenbar das Geschäft. Schließlich werden sechs Spieler aus dem Kader pro Woche nicht in den Genuss einer Nominierung fürs Punktspiel kommen. Das wird durch den Stand-by-Torwart Marcus Helmke und den Langzeitverletzten Torben Pilger (Riss der Patellasehne) zumindest auf vier Akteure abgemildert. „Ein gesunder Kampf um die Positionen gehört mit dazu, der bringt sowohl die Mannschaft als auch jeden Einzelnen voran“, meint der HSG-Coach.

Am Montag, 1. Juli, starten die „Schwäne“ dann in die etwa dreiwöchige, gemeinsame Kraft- und Ausdauerphase, in der viermal die Woche Kondition gebolzt wird. Eine Woche früher als im vergangenen Jahr gehen die „Schwäne“ dann zur spielerischen Vorbereitung in die Halle. „Wir werden im Vorfeld auch mehr spielen als sonst, damit sich die einzelnen Formationen herauskristallisieren und auch finden können“, verrät Szwalkiewicz.

Das erste Testspiel bestreitet seine Mannschaft daher schon am 30. Juli gegen den Ligakonkurrenten HC Bremen, außerdem startet sie am 16./17. August beim gewohnt stark besetzten Turnier des Ligarivalen HSG Delmenhorst um den Engelbart-Cup. Ein Trainingslager im niederländischen Zwartemeer mit einem Testspiel gegen den dortigen Erstligisten „Hurry up" soll den Oberliga-Rückkehrer insbesondere beim Teambuilding voranbringen, hinsichtlich des ersten „backelosen" Auswärtsspiels der Saison in Rotenburg wird außerdem ein Turnier in Rastede angesteuert, weil genau dort Baumharzverbot herrscht. Die offizielle Vorstellung der neuen Mannschaft ist am 24. August beim aufgewerteten „GVO-Cup" in der Heideschule vorgesehen, bei dem die „Schwäne“ auf die Oberligisten HSG Delmenhorst und TSG Hatten-Sandkrug, den Verbandsligisten TV Neerstedt und den Landesligisten TuS Bramsche treffen werden. Die Teilnahme eines weiteren Oberligisten ist noch in Planung.

Auch wenn die HSG Schwanewede/Neuenkirchen ihren Kader klar für das Erreichen der ersten sechs Plätze zusammengestellt hat, um die Qualifikation für die ursprünglich 2020 geplante eingleisige Oberliga (Niedersachsen/Nordsee) zu schaffen, ist „Andi„ Szwalkiewicz nicht böse darüber, dass sich die neue eingleisige Spitzenliga mit hoher Wahrscheinlichkeit verschieben wird. „Nach einiger Überlegung finde ich es gar nicht so schlecht, da es noch einige Zeit benötigen wird, bis bei uns das Timing und vieles mehr stimmen wird“, sagt der HSG-Trainer. Er rechnet damit, dass die Automatismen in seiner Truppe frühestens im Herbst, vermutlich aber erst in der Rückrunde so richtig greifen werden. „Insofern wäre das für uns ein guter Zwischenschritt“, behauptet er. An der Zielsetzung, in der oben Tabellenhälfte landen zu wollen, hält er aber trotzdem fest.