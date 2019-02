LTV-Mannschaftsführer Julian Aust (links) trifft mit seinen Teamkollegen am Sonnabend in der Aufstiegsrunde erneut auf den SV Düdenbüttel. (von Lachner)

Lemwerder. Im Vorfeld des Heim-Abschlussspieltages in der Faustball-Regionalliga Niedersachsen der Herren war schon klar: Nach dem Verzicht von MTV Hammah und Ahlhorn II benötigte der Lemwerder TV in Sachen Aufstiegsspiele nur noch einen Sieg, um ganz sicher an diesem Event teilzunehmen. Dieses wurde gleich im ersten Spiel gegen den Wardenburger TV mit dem hartumkämpften 3:2-Erfolg eingetütet. So ist das LTV-Team um Trainer Uwe Kienast am Sonnabend, 23. Februar (Beginn 14 Uhr), daheim erneut im Einsatz. Hier treffen die Lemwerderaner wieder auf den frischgebackenen Meister Düdenbüttel und Verbandsliga-Dritten TV Wahlscheid (Rheinland).

Lemwerder TV – Wardenburger TV 3:2 (5:11, 11:5, 9:11, 11:5, 11:3): Zu Beginn spielten Lasse und Matti Kienast im Angriff, Florian Aust (Mitte) und in der Abwehr Patrick Suhren und Florian Martin. Dieser Schachzug des Gastgebers ging nicht auf. So konnte Lemwerder vor 60 Zuschauern in der Ernst-Rodiek-Sporthalle vor allem den gegnerischen Schlagmann Hendrik Wilke überhaupt nicht ausschalten und bekam selber kaum etwas auf die Kette. Ohne große Bewegung und mit Problemen in allen Mannschaftsteilen musste man letztlich eine verdiente 5:11-Satzniederlage hinnehmen. Das änderte sich in dem zweiten Durchgang. Für die Kienast-Brüder spielten nun vorne Patrick und Daniel Bartelt plus in der Defensivabteilung Sebastian Drees für Florian Martin. Keine Frage – in dieser Phase roch es bei den Hausherren in einigen Situationen schon etwas nach 2. Bundesliga. So setzte sich das LTV-Team um Mannschaftsführer Julian Aust souverän mit 11:5 durch.

Hiernach kam der Lemwerder TV aber nicht mehr richtig in die Spur und quälte sich letztlich in den entscheidenden fünften Satz. Weil auch Wardensburgs Offensivkraft Hendrik Wilke nicht mehr so wirkungsvoll agieren konnte, Patrick Bartelt ihn auch per Block demoralisierte, behauptete sich Lemwerder hier verdient mit 11:3.

„Zu dem ersten Satz brauche ich wohl nicht so viel zu erzählen. Im zweiten Durchgang lief es bei uns auf jeden Fall besser. Die Angaben kamen druckvoller und wir hatten einen sicheren Rückschlag“, meinte der LTV-Abwehrspieler Patrick Suhren, der anschließend aber auch über einen Einbruch seiner Mannschaft berichtete. „Hier fehlte die Absprache. Vielleicht lag es auch an der Drucksituation. Es hat aber letztlich noch geklappt und nun ist die Erleichterung groß, dass wir auf jeden Fall bei der Aufstiegsrunde dabei sind.“

Lemwerder TV - SV Düdenbüttel 0:3 (6:11, 7:11, 1:11): Nach Erreichen dieser Aufstiegsrunde konnte der LTV auch in diesem Spiel sein Potenzial nicht richtig abrufen. Beim Gastgeber fehlt einfach noch die mannschaftliche Geschlossenheit. Eigentlich hätten sie sich hier in diesem Spiel für Sonnabend gut gegen Düdenbüttel einspielen können, doch das ließ der bärenstarke SVD-Schlagmann Malte Oldhafer einfach nicht zu – der es wiederholt in der LTV-Abwehr gewaltig krachen ließ. „Im ersten Satz haben wir noch gut agiert. Hiernach konnten wir die Rückschläge nicht mehr gut setzen. Düdenbüttel spielt in der Feldsaison nicht umsonst in der 2. Bundesliga. Gegen unseren Angstgegner lief bei uns im dritten Durchgang gar nichts mehr zusammen“, meinte LTV-Spieler Daniel Bartelt.

Lemwerder TV: Daniel Bartelt, Patrick Bartelt, Aust, Martin, Suhren, Matti Kienast, Lasse Kienast, Drees.