Marßel. Das Team von Trainer und Manager Thomas Bienert unterlag den Gästen aus der Oker-Metropole glatt mit 4:8, „weil keine Spielerin Normalform erreichte“, zeigte sich Bienert sichtlich unzufrieden.

Die Braunschweigerinnen bevorzugen das schnelle Spiel mit langen Bällen, mit dem die SG Marßel schon in der vergangenen Saison Probleme hatte. Allerdings konnten sie dem Rasensportverein im Hinspiel der aktuellen Serie bei der 5:8-Niederlage einen Satz mehr abringen als Sonntag, obwohl sie am 20. Oktober nur mit drei Spielerinnen angetreten waren. Thomas Bienert: „Braunschweig ist eine unbequeme und kampfstarke Mannschaft, die man nur mit hundertprozentiger Leistungsbereitschaft bezwingen kann.“ Leider aber, bilanzierte der SGM-Coach nach dem Match in der Landskronahalle, habe sein Team sein Leistungsvermögen nur zu 80 Prozent ausgeschöpft.

Höchst unzufrieden zeigte sich der Marßeler Coach vor allem mit Sofia Stefanska, die sich momentan in einem Formtief befinde und sich am Sonntag zudem beratungsresistent gezeigt habe.

Und auch Marßels Nummer eins, Elina Vakhrusheva, konnte gegen Braunschweig nicht überzeugen, kassierte im Spitzenspiel gegen RSV-Topspielerin Julia Stranz eine 1:3-Niederlage und ging im Doppel an der Seite von Sofia Stefanska in drei Sätzen gegen Stranz und Laura Konradt unter. Und die Höchststrafe für die Ukrainerin folgte im letzten Einzel des Tages, das sie gegen Konradt (Position drei beim RSV) nach hartem Kampf in fünf Sätzen verlor.

Zum Auftakt des Spieltages lief es für die SG Marßel noch erwartungsgemäß rund. Jennifer Bienert und Klara Bruns setzten sich im ersten Doppel gegen Viola Bach und Laura Konradt in drei Sätzen durch und verbuchten den ersten Punkt. Und auch das erste Einzel, in dem Elina Vakrusheva die Nummer zwei des RSV, Viola Bach, ebenfalls mit 3:0 abfertigte, deutete einen Marßeler Heimsieg an. Daran änderte auch die glatte Dreisatzniederlage von Marßels Nummer zwei, Jennifer Bienert, gegen Julia Stranz nichts, konnte sie doch das Match gegen Viola Bach umbiegen und 3:2 gewinnen.

Doch als Klara Bruns (Position vier) gegen Laura Konradt und Elina Vakhrusheva gegen Stranz ihre Einzel abgaben, deutete sich ein zumindest knapper Ausgang an. Mit einem möglicherweise glücklichen Ende für die Gastgeber, wie der 3:2-Erfolg von Jennifer Bienert gegen Viola Bach (beide Position zwei) Thomas Bienert hoffen ließ.

Doch beim 4:4 mussten sich nacheinander Sofia Stefanska gegen Laura Konradt (2:3), Klara Bruns gegen Kristina Jeske(0:3), Stefanska gegen Stranz (1:3) und Vakhrusheva gegen Konradt (2:3) geschlagen. Damit war der erwartete Heimsieg nach knapp dreistündiger Spielzeit aus der Hand gegeben worden.

SG Marßel – RSV Braunschweig 4:8: Beinert/Bruns – Bach/Jeske 3:3 (11:7,11:9, 13:11); Vakhrusheva/Stefanska – Stranz/Konradt 0:3 (9:11, 2:11, 7:11); Vakhrusheva – Blach 3:0 (11:9, 12:10, 11:6); Bienert – Stranz 0:3 (4:11, 7:11, 9:11); Stefanska – Jeske 3:2 (8:11, 6:11, 11:7, 11:5, 11:3); Bruns – Konradt 0:3 (4:11, 8:11, 8:11); Vakhrusheva – Stranz 1:3 (11:2, 5:11, 8:11, 5:11; Bienert – Blach 3:2 (3:11, 15:13, 9:11, 11:9, 11:8); Stefanska – Konradt 2:3 (9:11, 11:7, 6:11, 12:10, 5:11); Bruns – Jeske 0:3 (6:11, 5:11, 9:11); Stefanska – Stranz 1:3 (6:11, 11:8, 6:11, 7:11); Vakhrusheva – Konradt 2:3 (3:11, 11:8, 13:15, 12:10, 6:11) GRU