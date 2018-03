Der Gastgeber um den dreifachen Torschützen Daniel Trojahn (vorne mit Ball) ließ von Beginn an nichts anbrennen. So freute sich nach dem Abpfiff auch der SVEA-Teammanager Achim Burdorf über einen verdienten Dreier. „Endlich haben wir auch mal wieder einen guten Fußball gespielt. Vor allem hat in dieser Partie Alexander Preiss im rechten Mittelfeld überzeugt. Alexander mausert sich langsam zu einer guten Verstärkung für uns.“ Am Sonnabend sind die Nordbremer Kreisliga-Akteure beim Saisonfinale noch beim Absteiger FC Huchting II (Anpfiff 15 Uhr) zu Gast.