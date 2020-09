Dennis Tanski (am Ball) erzielte beim Aumunder 4:3-Sieg im Bezirksliga-Spitzenspiel gegen Lehe-Spaden zwei Treffer. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. „Das war eines Spitzenspiels würdig. Beide Teams haben sich nichts geschenkt“, schwärmte Marcel Wätjen, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Eintracht Aumund. Seine Formation gewann das Spitzenspiel gegen den punktgleichen Zweiten SC Lehe-Spaden mit 4:3 und festigte somit seine Tabellenführung. Die TSV Farge-Rekum ergatterte im Derby gegen den TSV Lesum-Burgdamm einen lockeren 5:2-Sieg. SG Aumund-Vegesack II kassierte eine 0:7-Pleite gegen den TV Eiche Horn, der Blumenthaler SV II musste sich dem TSV Wulsdorf mit 1:3 beugen.

SV Eintracht Aumund – SC Lehe-Spaden 4:3 (1:1): „Die Leher haben eine super Truppe beisammen, die nicht umsonst mit 7:0 gegen die SG Aumund-Vegesack II gewonnen hat“, sagte Marcel Wätjen. Das schnelle 1:0 für die Gastgeber von Dennis Tanski bereitete Steffen Burdorf mit einem Eckball vor. Der Torschütze zum 1:1, Leandro Vaz Bastos, verabschiedete sich dann mit einer zwar auf Spanisch geäußerten, aber dennoch allgemein verständlichen Beleidigung gegen Aumunds Janik Mahler vom Platz. „Die Rote Karte hat uns sicherlich in die Karten gespielt“, betonte Wätjen. Als Ricardo Willenbrock gefoult wurde, verwertete Christoph Kübler den fälligen Elfmeter zum 2:1. Dennis Tanski schraubte das Resultat auf 3:1 in die Höhe. Nach dem 2:3 stellte Dennis Hutengs schnell wieder den alten Abstand her. „Ich hatte gehofft, dass wir uns dem Niveau des Gegners anpassen. Das ist auch eingetreten. Es war unsere bisher beste Saisonleistung“, frohlockte Marcel Wätjen. Dieser attestierte Mike Cook eine besonders starke Darbietung.

TSV Farge-Rekum – TSV Lesum-Burgdamm 5:2 (4:0): „In spielerischer Hinsicht war unsere erste Halbzeit überragend“, freute sich Farges Trainer Carsten Herbst. Lesums Keeper Jelte Tietze foulte bereits nach 240 Sekunden Alabas Mohamed Mustafa El Balla. Christian Bohnhardt ließ sich die Elfmeterchance nicht entgehen und erzielte das 1:0. Das 2:0 von Nico Gnutzmann leitete Christian Bohnhardt mit einem auf den zweiten Pfosten gezogenen Eckball zudem ein. Beim 3:0 rutschte Gnutzmann ebenfalls am zweiten Pfosten in einen Ball. Christian Bohnhardt erhöhte per Solo auf 4:0. Nachdem er bereits drei Gegenspieler in der eigenen Hälfte ausgespielt hatte, lief er einmal über den Platz, ehe er auch noch Tietze austanzte.

„Man hat richtig gemerkt, dass den Jungs der Rücktritt unseres Trainers Oktay Özdemir im Kopf steckte. Sie waren einfach mit anderen Dingen beschäftigt“, ließ Lesums Interimscoach Sebastian Ahmet wissen. Zu allem Überfluss verletzten sich auch noch Stefan Rothermund und Innenverteidiger Marcel Viohl beim Gast. Kurz nach der Herausnahme von Viohl markierte Thorben Jendroschek mit einem Distanzschuss das 5:0.

„Die zweite Halbzeit war insgesamt aber ausgeglichener“, räumte Carsten Herbst ein. Nun erarbeiteten sich beide Teams in etwa gleich viele Möglichkeiten. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte noch einmal zusammengerissen und das gespielt, was wir können“, so Ahmet. Deshalb machten die Gäste noch einmal Druck und betrieben mit ihren Toren von Tarik Stiefs und Özer Alkur ein wenig Ergebniskosmetik. Weitere Gegentreffer verhinderte auch Farges Schlussmann Simon Uhlhorn. „Simon hat seine Sache beim Debüt in der ersten Herrenmannschaft gut gemacht“, lobte Herbst seinen Youngster.

Blumenthaler SV II – TSV Wulsdorf 1:3 (1:1): Die Gastgeber begannen recht schwungvoll und belohnten sich nach 25 Minuten auch mit dem 1:0. Paul Barton verwandelte dabei einen Strafstoß. „Im Anschluss haben wir allerdings komplett den Faden verloren“, stellte Blumenthals Co-Trainer Peter Rosenfeldt fest, der seinen urlaubenden Sohn Daniel Rosenfeldt auf der Bank vertrat. Stefan Schmitt bestrafte das Nachlassen noch im ersten Durchgang mit dem 1:1-Ausgleich. Die Leihgabe aus der ersten Formation, Niklas Paul Meyer, ging dann völlig unnötig in ein Eins-gegen-eins-Duell mit Wulsdorfs Stürmer Rene Schmitt, der den sich anschließenden Ballverlust zum 2:1 nutzte. Die Hausherren drängten zwar noch einmal auf den Einstand, kamen dabei jedoch nur zu Halbchancen. „Der unbedingte Siegeswille fehlte meinem Team“, erklärte Peter Rosenfeldt. Die Blau-Roten machten gegen Ende der Begegnung immer mehr hinten auf und kassierten noch ein Kontertor von Rene Schmitt.

SG Aumund-Vegesack II – TV Eiche Horn 0:7 (0:3): SAV-Coach Luis Serrano Leonor beklagte nach der zweiten 0:7-Klatsche in Folge zahlreiche Fehler seiner beiden Innenverteidiger Dawda Touray und Okan Derin. „Wir sind noch kein richtiges Team. So etwas bekomme ich aber auch nicht in drei Wochen hin“, gab Serrano Leonor zu bedenken. Er muss seine Formation aber auch in jeder Woche umbauen. Nun sprangen Leon Föge und Alexander Klatt von den ersten A-Junioren sowie Malek Mohamad aus der zweiten A-Jugend des JFV Bremen ein. „Ich habe da eine sehr schwere Aufgabe übernommen“, stöhnte Luis Serrano Leonor und fuhr fort: „Nach einem 0:3-Rückstand können zum Beispiel nicht alle Spieler nach vorne laufen.“ Während die Grün-Weißen hinten immer wieder patzten, ließen vorne Ismaila Drammeh, Muhamed Hodzic und Leon Föge beste Gelegenheiten aus.