„Wir hatten bis zum 5:2 alles im Griff und haben wieder einmal viele Chancen kläglich vergeben“ (Burdorf). So scheiterten die Aumunder Alexander Preiss, Daniel Trojahn, Serhat Akbaba und Dennis Hutengs. „Der 3:1-Halbzeitstand war dann auch völlig verdient“, meinte Achim Burdorf.

Nach dem 1:0 durch Alexander Preiss (Vorlage Dennis Hutengs) folgte in Halbzeit eins ein Union-Eigentor und der Treffer von Andre Hensel – nach Vorarbeit von Serhat Akbaba. Gleich nach dem Wechsel erhöhten Daniel Trojahn (49.) und Andre Hensel (56.) auf 5:2.

„Nach unserem Eigentor durch Jens Suchy verloren wir total den Faden. In der Nachspielzeit hatten wir Glück, dass ein Union-Spieler nur den Querbalken traf“, so Achim Burdorf. Im nächsten Spiel am Donnerstag, 1. Juni (19 Uhr), gastieren die Aumunder nun beim Achtplatzierten TV Eiche Horn.

SV Eintracht Aumund: Engelhardt; Suchy, Schwarting, Temirlenk, Cook, Burdorf, Aydin, Hutengs, Hensel, Akbaba, Preiss: eingewechselt: Trojahn.

Tore: 1:0 Alexander Preiss (5.), 1:1 Hassan Rajabi (13.), 2:1 Ruben Liesigk (23./Eigentor), 3:1 Andre Hensel (41.), 4:1 Daniel Trojahn (49.), 4:2 Patrick Diekmann (55.), 5:2 Andre Hensel (56.), 5:3 Jens Suchy (71./Eigentor), 5:4 Patrick Diekmann (79.).

SV Eintracht Aumund: Engelhardt; Suchy, Schwarting, Temirlenk, Cook, Burdorf, Aydin, Hutengs, Hensel, Akbaba, Preiss: eingewechselt: Trojahn Tore: 1:0 Alexander Preiss (5.), 1:1 Hassan Rajabi (13.), 2:1 Ruben Liesigk (23./Eigentor), 3:1 Andre Hensel (41.), 4:1 Daniel Trojahn (49.), 4:2 Patrick Diekmann (55.), 5:2 Andre Hensel (56.), 5:3 Jens Suchy (71./Eigentor), 5:4 Patrick Diekmann (79.)