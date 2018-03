Lemwerder. Gegen den SV Düdenbüttel wie auch dem TSV Essel gab es 1:3-Satzniederlagen. Die junge LTV-Mannschaft konnte in beiden Begegnungen nicht ihre optimale Leistung abrufen, die wäre aber erforderlich gewesen, um die Gegner zu bezwingen. Bei beiden Gegnern standen am Rückschlag jeweils ehemalige Bundesligaspieler im Kader. Insgesamt gesehen fehlen dem LTV noch die Cleverness und die Übersicht, um derartige Gegner in Bedrängnis zu bringen.

„Wir sind in beiden Spielen schwer ins Spiel gekommen und haben jeweils die ersten beiden Sätze abgegeben. Das war schon eine schwere Hypothek“, meinte Coach Uwe Kienast. Mannschaftsführer Julian Aust ergänzte: „Wir hatten uns den heutigen Tag auch anders vorgestellt. Leider konnten wir unsere wahre Leistungsstärke nicht abrufen. Insgesamt gesehen können wir aber mit der Saison zufrieden sein.“ Der LTV rutschte damit am letzten Spieltag vom zweiten auf den vierten Tabellenrang ab und beendete die Aufstiegsträume.

Lemwerder TV – SV Düdenbüttel 1:3 (5:11, 6:11, 11:9, 8:11): Die LTV-Männer hatten in den ersten beiden Sätzen keinen Zugriff auf das Spiel. Mit Patrick und Daniel Bartelt im Angriff, Matti Kienast auf der Mittelposition sowie Patrick Suhren und Julian Aust unterliefen ihnen in allen Mannschaftteilen vermeidbare Fehler. Das fing bei zu vielen fehlerhaften Angaben an, setzte sich bei der unsauberen Annahme von Bällen fort und endete oftmals mit schwachen Rückschlägen. Nach dem 2:2 gerieten sie mit 2:8 in Rückstand – damit war der Satz gelaufen. „Die Schwäche im ersten Satz zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison“, betonte Uwe Kienast. Auch im zweiten Satz zeigte der LTV keine beständige Leistung. Bis zum 5:5 verlief die Partie noch ausgeglichen – danach häuften sich die Fehler.

Im dritten Durchgang nahm Uwe Kienast einige personelle Veränderungen vor. Matti Kienast ging für Daniel Bartelt in den Angriff und Daniel Bartelt übernahm seine Mittelposition. In der Abwehr kam Florian Martin für Julian Aust zum Einsatz. Zunächst boten sie dem Gegner Paroli (6:6). Beim 6:8-Rückstand kam Julian Aust für Daniel Bartelt in der Mitte zum Einsatz. Beim 7:9 sah es dann schon nach einer Niederlage aus. Aber mit zwei Gutbällen und zwei Fehlern vom SV Düdenbüttel schaffte der LTV den Satzgewinn.

Im vierten Satz glich Lemwerder nach einem 4:7-Rückstand zum 8:8 aus und die Hoffnung auf einen weiteren Satzgewinn wuchs. Drei perfekte Rückschläge des Düdenbütteler Angreifers besiegelten letztlich den Satzverlust und die Niederlage.

Lemwerder TV – TSV Essel 1:3 (6:11, 5:11, 11:8, 8:11): Diese Begegnung gegen den Meister der Verbandsliga war eine Parallele zum ersten Spiel. Mit einer wieder veränderten Aufstellung – Matti Kienast und Patrick Bartelt im Angriff, Julian Aust in der Mitte und Lasse Kienast und Florian Martin in der Abwehr – kam der LTV wieder nicht in Schwung. Nach dem 4:4 führten aber Fehler zum 4:7-Rückstand, und das routinierte Esseler Team, für das die Punktspiele in der Verbandsliga eine Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse 35 sind, ließen sich danach den klaren Satzgewinn nicht entgehen. Im zweiten Durchgang lief bei den LTV-Männern nicht mehr viel zusammen. Im dritten Satz zeigte der LTV aber Moral. Nach dem 0:4 meldete er sich zurück und kam über ein 8:8 zum Satzgewinn. Im vierten Durchgang waren die Leistungen wieder nicht konstant genug, um Essel einen weiteren Satz abzunehmen – der 5:8-Rückstand bedeutete die Vorentscheidung.

Lemwerder TV: Julian Aust, Patrick und Daniel Bartelt, Matti und Lasse Kienast, Patrick Suhren, Florian Martin.

Endstand: 1. TSV Essel 20:4 Punkte/33:12 Sätze, 2. TV Brettorf IV 18:6/29:13, 3.

SV Düdenbüttel 18:6/28:14, 4. Lemwerder TV 14:10/27:20, 5. SV Moslesfehn III 10:14/23:25, 6. Ahlhorner SV III 2:22/6:33, 7. TSV Bardowick II 2:22/4:33.