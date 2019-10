Tabea Kluba (MTV Eiche Schönebeck I) schlägt am Sonnabend in Achim-Baden auch gegen die zweite Mannschaft auf. (Björn Hake)

Schönebeck. Der MTV Eiche Schönebeck startet wie schon in den abgelaufenen Serien mit zwei Frauen-Teams in die Punktspiel-Saison der Prellball-Bundesliga Nord. Doch diesmal mit gänzlich neuen Perspektiven: Die komplette erste Mannschaft des Vereins wechselte zum SV Werder Bremen. Warum sie das tat, dazu wollten sich weder Trainerin Susanne Korte noch die Spielerinnen äußern.

Jetzt läuft die ehemalige „Zweite“ zur ersten Bundesligarunde am Sonnabend, 12. Oktober, in Achim-Baden als MTV Eiche Schönebeck I auf, und ein MTV-Nachwuchsteam darf den frei gewordenen Platz in der höchsten deutschen Spielklasse als MTV Eiche Schönebeck II übernehmen.

Auf ihre ehemalige „Erste“, werden die Eiche-Spielerinnen trotzdem treffen. Denn der SVW hatte sich im Vorfeld über die reguläre Aufstiegsregelung einen Bundesligaplatz erobert. Der neue MTV I in der bewährten Besetzung mit Sina Dentler, Lena Feegel, Tabea Kluba, Vivien Mahler, Neele Tiedje und Melina Husen hat ehrgeizige Pläne: „Minimalziel ist, dass sich die Mannschaft für die deutschen Meisterschaften qualifiziert“, erklärte Trainerin Inge Mahler.

Das hatte die Crew auch schon in den vergangenen Jahren geschafft. Doch die Regularien verbieten es, dass zwei Teams eines Vereins an den nationalen Titelkämpfen teilnehmen können. Weil die „Ex-Erste“ des MTV in den vergangenen Jahren immer die bessere Endplatzierung in der Bundesliga Nord erreicht hatte, konnte das Mahler-Team bislang noch nie bei der DM antreten. Bereits viermal war der Mannschaft aufgrund der Regularien die Teilnahme am nationalen Wettbewerb mit den besten Frauen-Teams der drei deutschen Bundesligen verwehrt.

In dem Liga-Betrieb traut die MTV-Trainerin Inge Mahler ihrer Crew Großes zu. Sie hofft, dass sich ihre Prellballerinnen diesmal aus dem Schatten der Korte-Crew lösen werden. „Wenn das gelingt, könnten sie am Ende ganz vorne stehen“, glaubt die Übungsleiterin. Das sportliche Potenzial, die Fitness, der Ehrgeiz und der erforderliche Spielwitz seien vorhanden. Auch die Vorbereitung mit guten, immer gemeinsamen Trainingseinheiten sei optimal gewesen.

Dafür sorgten Partner aus eigenen Reihen, wie die jetzige zweite Mannschaft. Zum Antrainieren der nötigen Härte auf dem Spielfeld stand zudem das Schönebecker Männerteam, das ebenfalls in der Bundesliga spielt, zur Verfügung.

Tolle Erfolgsgeschichte

Auf eine grandiose Erfolgsgeschichte im Nachwuchsbereich können die Bundesliga-Debütantinnen vom MTV Eiche Schönebeck II zurückblicken. Wann immer sie bei deutschen Meisterschaften in der Schülerinnenklasse angetreten sind, holten sie den Titel souverän. Doch in der Bundesliga weht ein anderer Wind: Da steht die blutjunge Crew um Mannschaftsführerin Nadine Besing, Sylvana Behrami, Leonie Wolf sowie den Zwillingen Marielle und Michelle Husen erfahrenen und ausgebufften Frauen gegenüber.

„Wenn sie locker aufspielen, dann können sie im Mittelfeld landen“, sagte Mahler. Die Jugendlichen seien total aufeinander abgestimmt und agieren sehr trickreich. „Sie können ihren Rückschlag von allen Positionen aufbauen. Das ist spieltechnisch vom Feinsten. Sie können es kaum erwarten, ihr Können in der Bundesliga unter Beweis zu stellen“ (Mahler). Am Sonnabend ab 13 Uhr ist es nun so weit. Dann steht in der Lahofhalle als Erstes das vereinsinterne Duell auf dem Spielplan. Die zwei MTV-Teams werden am ersten Bundesliga-Spieltag fünf Begegnungen bestreiten. Dabei dürfte für beide Mannschaften die Partie gegen den mehrfachen Bundesliga- und deutschen Meister TV Sottrum eine besondere Herausforderung sein.