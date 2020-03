Bremen-Nord. Der Jugendförderverein (JFV) Bremen verliert im Sommer eines seiner drei Mitglieder. Der TSV Lesum-Burgdamm steigt aus der Spielgemeinschaft im Jugend-Fußball mit der SG Aumund-Vegesack und dem SV Grohn aus. Der TSV-Vorsitzende Lüder Kleppe reichte die Kündigung fristgerecht ein, damit diese zum Ende der laufenden Sommersaison wirksam wird.

„Hauptgrund für unsere Kündigung ist der finanzielle Aspekt“, erklärt der Spartenleiter des TSV Lesum-Burgdamm, Marco Jakubek, der gleichzeitig auch Jugendwart des Vereins ist. Aus Sicht der Lesumer hätten die SAV und der SV Grohn den Vorteil, auf angemieteten Betriebssportstätten zu kicken. „Wir zahlen hingegen Strom, Wasser, Gas und die Reinigungskosten aus eigener Tasche“, so Jakubek. In gemeinsamen Gesprächen mit den Verantwortlichen der beiden anderen Mitglieder des JFV sei in dieser Hinsicht keine vernünftige Lösung gefunden worden.

Grohns Vorsitzender Murtaza Celik versteht die Aufregung nicht so ganz: „Wir sind zwar keine Eigentümer der Anlage am Oeversberg, zahlen aber ja auch Nebenkosten als Mieter. Die „Husaren“ mieten die Anlage vom Sportamt, das wiederum Mieter von Immobilien Bremen ist. „Bei uns kommt einmal im Jahr der Ableser für Strom, Wasser und Gas. Und wenn dann die vorausgezahlte Pauschale nicht ausreicht, müssen wir auch nachzahlen“, so Murtaza Celik. Nur die Kosten für die Reinigungskraft müssten die Grohner im Gegensatz zu den Lesumern nicht selbst tragen.

„Wir waren es einfach leid, immer nur das Geld für den JFV rauszuschmeißen, wenn die Nachwuchs-Spieler dann faktisch nicht bei uns in den Herrenmannschaften gelandet sind“, argumentiert Marco Jakubek weiter. Dies habe sich dann vor allem in der vergangenen Saison negativ ausgewirkt, als der TSV Lesum-Burgdamm auch aus Spielermangel sang- und klanglos aus der Bremer Landesliga abgestiegen ist. Momentan stehen die Nordbremer bekanntlich auch in der Bezirksliga Bremen auf einem Abstiegsplatz. Aber zumindest die Personalprobleme gehörten der Vergangenheit an. Während das erste TSV-Team über einen 20-Mann-Kader verfüge, so befänden sich in der zweiten Mannschaft, die gerade um den Aufstieg in die 1. Kreisklasse kämpft, sogar 30 Akteure.

Jakubek: Positionieren uns neu

„Wir positionieren uns jetzt neu und sind auf jeden einzelnen Spieler, der sich für uns entscheidet, stolz“, betont Marco Jakubek. Das Aushängeschild im Nachwuchsbereich sind die B-Junioren, die als jüngerer Jahrgang immerhin einen Mittelfeldplatz in der Winterrunde der 1. Bezirksklasse belegten. In der vergangenen Saison durfte das Team von Trainer Adrian Gediga als Vizemeister der 2. Bezirksklasse nicht aufsteigen, weil eine JFV-Formation den höheren Startplatz blockierte. Ähnliche Konstellationen möchten die Lesumer mit dem Rückzug aus dem JFV künftig vermeiden. „Uns geht es nun darum, unsere Lücken in verschiedenen Altersbereichen zu schließen und unsere jungen Spieler in die älteren Bereiche zu pushen“, sagt der TSV-Abteilungsleiter.

JFV-Jugendleiter Andreas Petersen hätte sich eine Fortsetzung der Kooperation mit dem TSV Lesum-Burgdamm gewünscht. „Dass uns insgesamt weniger Kicker zur Verfügung stehen, bleibt ein generelles Problem. Deshalb müssen wir im Nachwuchsbereich auch neue Wege gehen“, erklärt Petersen. Er hätte sich mehr Geduld vom TSV gewünscht und weist zudem darauf hin, dass in den Anfangszeiten des JFV auch die Lesumer unter Übungsleiter Gino Shabani einen starken Zuwachs aus dem JFV-Bereich für ihr erstes Herrenteam gehabt hätten.

„Wir müssen die Entscheidung der Lesumer aber nun hinnehmen und machen eben mit zwei Vereinen weiter“, sagt Andreas Petersen. Laut Paragraf 6a der Jugendordnung des Bremer Fußball-Verbandes muss ein JFV aus zwei oder mehreren räumlich nahe gelegenen Vereinen bestehen.

Murtaza Celik appelliert an die Verantwortlichen des TSV Lesum-Burgdamm, es sich vielleicht noch einmal mit dem Rückzug zu überlegen: „Wir haben uns alle gegenseitig unterstützt. Die Spieler werden zudem vernünftig im JFV ausgebildet.“ Er spricht in diesem Zusammenhang von einer Win-win-Situation. Während die Spieler eine gute Ausbildung erhielten, so könnten die Vereine verhindern, dass ihre Spieler abwandern. „Wir haben es durch die Gründung des JFV unterbunden, dass die Nachwuchsspieler in der C-Jugend weggehen“, sagt Celik. Der SV Grohn könne sich auch nicht über Probleme beim Nachwuchs beschweren. "Wir sind sehr gut im Nachwuchsbereich aufgestellt“, versichert Murtaza Celik.

Auch wenn die Zeichen klar auf Trennung stehen, ist diese noch nicht vollzogen. Bis zum 15. Mai müssen die Lesumer dem Bremer Fußballverband den Rückzug mitteilen. Am 26. März findet auch zunächst noch die Jahreshauptversammlung des JFV Bremen statt, bei der der TSV eine Streichung des Klubs aus der Satzung beantragen wird. Die Lesumer halten sich bis dahin im Falle eines späten Entgegenkommens der beiden anderen Vereine noch ein kleines Hintertürchen offen.

„Wir wollen aber auch wieder vermehrt Breitensport anbieten“, kündigt Marco Jakubek an. Der TSV werde seinen Spielern aber auch in Zukunft nicht verbieten, für den JFV aufzulaufen. „Wir werden weiterhin Spieler an den JFV abgeben. Schließlich haben wir den Jugendförderverein mitgegründet“, erläutert der 44-Jährige. Wie es derzeit aussieht, werden die A-Junioren des JFV Bremen auch in der kommenden Saison in Lesum spielen. „In dieser Hinsicht haben wir eine Einigung mit den Lesumern erreicht. Sören Seidel ist gerade dabei, eine Mannschaft zusammenzustellen“, lässt Andreas Petersen wissen. Bis es so weit ist, kämpft Sören Seidel aber noch mit den JFV-B-Junioren um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord.