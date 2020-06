Hätte gerne eine weitere Saison für den Tischtennis-Regionalligisten SG Marßel gespielt: Elina Vakhrusheva, die zu den Punktspielen aus der Ukraine anreiste. (Maximilian von Lachner)

Marßel. Spitzentischtennis im Norden Deutschlands ohne die Damen der SG Marßel? Für die Fans dieses Sports kaum vorstellbar. Und dennoch müssen sie sich an den Gedanken gewöhnen. Der Verein hat die erste Damenmannschaft nicht mehr für die kommende Saison in der Regionalliga Nord gemeldet. Grund: Wegen der Corona-Pandemie konnte Trainer und Manager Thomas Bienert kein konkurrenzfähiges Team aufstellen.

Noch im April hatte sich Bienert optimistisch gezeigt, eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten zu können. Zwar zeichnete sich der Wechsel von Sofia Stefanska zum Drittligisten Großburgwedel bereits ab, und auch hinter dem Wirken der irischen Meisterin Sophie Early (14), die international stark beansprucht war, stand ein Fragezeichen. Als Neuzugang vermeldete Bienert aber mit Faustyna Stefanska, der jüngeren Schwester von Sofia, eine weitere hochtalentierte Jugendliche für das Regionalligateam. Der Marßeler Coach, der die sportliche Entwicklung von Faustyna Stefanska als Vorsitzender der TTG Nord Holtriem hautnah miterlebt, war davon überzeugt, dass die 13-jährige Schülerin spielstark genug ist, um in der Regionalliga Nord zu bestehen.

Doch zu diesem Zeitpunkt im April konnte Bienert noch nicht ahnen, welche Auswirkungen der Kampf gegen das Virus auch auf den Tischtennissport haben würde. Einen knappen Monat später sah die Lage schon düster aus. So musste der SGM-Manager davon ausgehen, dass seine Spitzenspielerin Elina Vakhrusheva vor und nach einem Spieltag jeweils 14 Tage in Quarantäne hätten gehen müssen – in Deutschland und in ihrer Heimat Ukraine. Darüber hinaus signalisierten ihm die Eltern der 13 Jahre alten irischen Meisterin Sophie Earley, dass ihre Tochter wegen Corona und darüber hinaus wegen der vielen internationalen Verpflichtungen nicht mehr für die SG Marßel spielen werde.

Fest planen können hätte Bienert nach Aufhebung der Corona-bedingten Einschränkungen also nur mit seiner Tochter Jennifer, mit Klara Bruns und wohl auch mit Elina Vakhrusheva sowie mit Faustyna Stefanska, die freilich wegen ihrer Lehrgänge beim Deutschen Tischtennis-Bund nicht immer einsatzbereit gewesen wäre. Deshalb, so der SGM-Manager, sei die Verpflichtung einer weiteren Spielerin unbedingt erforderlich gewesen. Zwar habe es etliche Gespräche und auch Anfragen gegeben, die sich aber als unrealistisch erwiesen. Zum Beispiel bei einer Iranerin, die zu den Punktspielen mit dem Flugzeug anreisen wollte. Natürlich auf Kosten des nordbremischen Vereins.

Unter den finanziellen Belastungen, die mit dem überregionalen Tischtennissport verbunden sind, hatte die SG Marßel schon immer zu leiden. So trat man 2013 als Tabellendritter der 2. Bundesliga freiwillig den Gang in die Regionalliga an, weil die Ausgaben nicht mehr zu stemmen waren. Vor allem, weil der langjährige Sponsor Heiner Lachmund, der zwei Jahre später starb, sein Engagement einstellte. Er hatte die Fahrt- und Unterbringungskosten der Mannschaft beglichen und Handgelder gezahlt.

Edo Wellmann, Mitbegründer der 1965 aus der Taufe gehobenen SG Marßel und auch der Tischtennisabteilung, der er von 1984 bis 2002 als Abteilungsleiter vorstand: „Heiner Lachmund war für die SG Marßel ein Glücksfall.“ Das sagten die Spielerinnen der ersten Damenmannschaft auch von Macher Edo Wellmann und seine Frau Wilma, die stets versuchten, vor allem jungen Talenten – viele kamen aus dem Ausland – eine familiäre Atmosphäre zu bieten. Marßels damalige Spitzenspielerinnen Katharina Michajlova und Lin Sievers lobten nach dem Rückzug aus der 2. Bundesliga: „Die Betreuung bei der SG Marßel war optimal.“

Ebenso wie Thomas Bienert, der vor rund sechs Jahren zur SGM stieß und zunächst mit der Trainerin Margareta Gluza die erste Damenmannschaft betreute, macht aber auch Edo Wellmann kein Hehl daraus, dass man in den letzten Jahren quasi von der Hand in den Mund gelebt habe, um höherklassiges Tischtennis am Leben zu halten. Dennoch sind sich beide sicher: „Ohne Corona würde in der Halle an der Landskronastraße auch weiterhin Regionalliga-Tischtennis geboten.“

Edo Wellmann, der als 80-Jähriger noch an der Platte steht und viele Jahre auch international als Bundesschiedsrichter fungiert hat, bezeichnet die Marßeler Tischtennissparte als sein Kind, womit er vor allem die erste Damenauswahl meint. Geboren wurde das „Kind“ am 5. Juli 1965, vier Wochen nach der Vereinsgründung. Ein Jahr später präsentierte die SG Marßel eine Frauenmannschaft, die ein Vierteljahrhundert „auf hohem Niveau“ spielte, wie es in der Festschrift zum 50. Vereinsjubiläum heißt. Meistens in der heute vierthöchsten deutschen Klasse Regionalliga, aber auch zehn Jahre in der 2. Bundesliga Nord.

Doch die Erfolge, denen Spielerinnen wie Margareta Gluza, Freia Runge, Silke Bullwinkel und später Katharina Michajlova, Lin Sievers, Ying Ni Zhan, Egle Orlovaite, Hanna Patseyeva, Andrea Estrada Muralles, Elina Vakhrusheva, Jennifer Bienert oder Klara Bruns ein Gesicht gaben, konnten nicht über die Probleme hinwegtäuschen. Schon vor fünf Jahren machte Detlef Wendenburg, der seit 2002 die Tischtennissparte leitet, kein Hehl daraus, dass die SG Marßel unter dem Nachwuchsmangel im Tischtennissport leide. Und Thomas Bienert stellt rückblickend fest: „Es fehlte insbesondere bei den Tischtennis-Damen der Unterbau.“

Deshalb konnte Bienert zuletzt auch keine Anleihen mehr bei der zweiten Damenmannschaft nehmen, weil es diese schlicht nicht mehr gab. Und nachdem Detlef Wendenburg jetzt aktuell auf eine Meldung für die nächste Regionalligasaison verzichtet hat, gibt es bei der SG Marßel offiziell keine einziges Tischtennis-Damenteam mehr. Sollte wieder eine Mannschaft aufgeboten werden können, müsste sie laut Wendenburg in der Bremen-Liga anfangen.

Auf diesem Niveau allerdings wollen weder Elina Vakhrusheva noch Jennifer Bienert, Klara Bruns oder Faustyna Stefanska ihren Sport ausüben. Bienert hat sich deshalb dem SC Poppenbüttel (3. Bundesliga) angeschlossen, Bruns steht künftig für den Oberligisten SV Werder Bremen an der Platte, während die 13-jährige Stefanska sich weiter bei der TG Nord Holtriem engagiert. Dort ist auch Thomas Bienert noch als Spieler und Funktionär aktiv. Das bremische Aushängeschild im Damen-Tischtennis, die SG Marßel, aber gibt es nicht mehr.