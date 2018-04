Jannis Molzahn (rechts) kam zwar auf drei Treffer, doch das war für HSG Schwanewede/Neuenkirchen II in der Landesliga Männer bei der HSG Delmenhorst II zu wenig, um das Spiel für sich zu entscheiden. (KOWALZIK)

Schwanewede. Die Landesliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II vermochten die Ausfälle von Niklas Mechau und Florian Fronz nicht wettzumachen. Daher kehrten sie mit einer 22:29 (12:14)-Niederlage von der HSG Delmenhorst II zurück.

„Die beiden werfen im Schnitt zwölf Tore pro Spiel. Fehlen sie, dann wird es für uns deutlich schwerer“, sagte Schwanewedes Trainer Henning Schomann, der zum Saisonende ohnehin schon auf einige Akteure verzichten musste. Dennoch boten die Gäste 14 Spieler auf, darunter mit Florian Janetzke und Carsten von der Heyde quasi zwei Neuzugänge. Der Pass des A-Jugendlichen „Flo“ Janetzke wurde kurz nach dessen altersbedingten Wechsel in den Herrenbereich umgehend umgeschrieben, sodass er nach nur einer Woche Training mit der Oberliga-Reserve sofort spielberechtigt war. Seine Premiere gestaltete der Youngster in der knappen Viertelstunde, in der er auf der Angriffsmitte und Rechtsaußen zum Einsatz kam, mit hohem Engagement positiv.

Der letzte Einsatz von „Katsche“ von der Heyde in der Zweiten liegt dagegen acht Monate zurück, als er zum Saisonauftakt gegen Fredenbeck III mit einer Wadenverletzung ausfiel und danach aufgrund verschiedener Gründe nicht mehr einsatzfähig war. Auch er kam 15 Minuten zum Einsatz und spielte bei seinem Comeback recht entspannt auf, wobei er einen Siebenmetertreffer zur 8:6-Führung erzielte (18.). Schomann: „Die Zwei hatten einen guten Einstieg und tollen Einsatz gezeigt.“

Ohne ihre beiden Goalgetter waren die Gäste deutlich leichter auszurechnen, zumal sie sich in dieser Formation auch nicht eingespielt hatten. Das führte zu einigen Ballverlusten, die die Delmestädter mit zunehmender Spielzeit zur Entscheidung nutzten. Dazu kam eine Abwehr, in der es lediglich der wiedergenesene Alexander Bröhldick und Jannis Molzahn gewohnt waren, im Zentrum zu spielen. „Meine Mannschaft hat das Beste daraus gemacht und hohen Einsatz gezeigt“, zollte Henning Schomann seinem letzten Aufgebot Respekt.

Die „Schwäne“ starteten mit 4:1 furios (Jerome Lippe/8.) und lagen beim 9:6 von Sönke Becker zum letzten Mal in Führung (19.). Nach dem 12:12 von Niko Ahrens setzte sich Delmenhorst zur Pause auf 14:12 ab.

Die Entscheidung fiel in Durchgang zwei nach dem 16:17-Anschlusstreffer von Eric Müller, als die „Schwäne“ eine personelle Überzahl nicht nutzten und mit 16:19 ins Hintertreffen gerieten (41.). Beim 20:24 von Jerome Lippe riskierten sie einiges, um das Spiel noch umzubiegen (54.) – dadurch fiel die verdiente Niederlage etwas zu hoch aus.