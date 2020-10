Im Nordderby zwischen der TSV Farge-Rekum und dem Blumenthaler SV II kann der Burgwall-Kicker Mirko Vopalensky (Mitte, rotes Trikot) unbedrängt abziehen – links Farges Frederik Bohnhardt (Nummer 44). (Tom Wesse)

Es ist passiert:

Die TSV Farge-Rekum bleibt dank eines 2:1-Derbysieges über den Blumenthaler SV II oben dran. Der TSV Lesum-Burgdamm gab nach drei deutlichen Niederlagen in Serie mit einem achtbaren 1:1-Remis gegen den SC Borgfeld II wieder ein Lebenszeichen von sich. Die SG Aumund-Vegesack II kommt den Abstiegsplätzen nach einer 1:5-Klatsche beim TSV Wulsdorf sehr nahe.

TSV Farge-Rekum – Blumenthaler SV II 2:1 (2:1): „Das war von beiden Mannschaften ein ganz schwaches Spiel“, urteilte Blumenthals Spielertrainer Daniel Rosenfeldt. Das sah sein Gegenüber Dennis Zäbe zumindest im Hinblick auf sein eigenes Team ein wenig anders: „Ich habe das Spiel grundsätzlich sehr positiv gesehen. Ich möchte meiner Mannschaft auch ein Lob aussprechen. Der große Konkurrenzkampf im Team macht es mir und Carsten Herbst derzeit sehr schwierig, die Leute für die erste Elf auszuwählen.“ Beim 1:0 für den Gast halfen die Hausherren kräftig mit. Nach einem Rückpass von Philip Bohnhardt rutschten TSV-Verteidiger Tim Otterbein und Daniel Rosenfeldt beide aus.

„Die Szene schien bereits bereinigt zu sein“, so Zäbe. Doch Rosenfeldt berappelte sich schnell wieder und chippte die Kugel über den vielleicht einen Tick zu weit vor seinem Kasten postierten Farger Keeper Gero Aust hinweg (7.). Aus spitzem Winkel, auf Vorlage seines Zwillingsbruders Christian Bohnhardt, glich Philip Bohnhardt zum 1:1 aus (29.). 120 Sekunden später verlängerte Thorben Jendroschek eine Freistoßflanke sehenswert mit dem Kopf zum 2:1 in die Maschen und drehte den Spieß somit komplett um. „Christian Bohnhardt hat den Ball dabei schön hart auf den Fünf-Meter-Raum gezogen, so wie wir das auch machen wollen“, wusste selbst Daniel Rosenfeldt diesen Treffer zu würdigen.

Viel Mittelfeld-Geplänkel

Nach dem Wiederanpfiff wartete Christian Bohnhardt noch mit einem weiteren schönen Freistoß auf den Kopf von Thorben Jendroschek auf. Diesmal visierte Jendroschek aber den Pfosten an. Von dort prallte das Leder gegen BSV-II-Schlussmann Maximilian Braun, aber eben nicht ins Netz. „Ansonsten gab es viel Mittelfeld-Geplänkel“, fand Daniel Rosenfeldt. Weil die Gastgeber aber ein paar mehr gute Aktionen an den Tag gelegt hätten, gehe der Farger Sieg in Ordnung. „Es läuft momentan sehr gut für uns. Wir hatten auch immerhin einen 18-Mann-Kader beisammen“, berichtete Dennis Zäbe. Dessen Trainerkollege Carsten Herbst weilte im Urlaub.

ATS Buntentor – SV Eintracht Aumund 5:2 (0:0): „Das war ein gebrauchter Tag für die gesamte Mannschaft und auch für mich als Trainer“, bedauerte SVEA-Coach Marcel Wätjen. Er musste auf ein paar wichtige Kicker, wie Goalgetter Ricardo Willenbrock, verzichten. Der Gast verzeichnete aber auch ohne seinen Torjäger ein paar Gelegenheiten im ersten Durchgang. Doch Rene Olszak vermochte ATS-Torwart Jan Dirschauer im Eins-gegen-eins nicht zu überwinden. Rene Olszak und Steffen Burdorf verfehlten zudem mit Distanzschüssen jeweils knapp das gegnerische Gehäuse. „Mir fehlte aber insgesamt der Wille bei meinem Team. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft nach sechs Siegen satt war“, erklärte Wätjen. Er habe seiner Formation in der Pause mitgeteilt, dass die Mannschaft, die mit 1:0 in Führung geht, auch gewinnen wird.

Genauso kam es dann auch. Buntentors Goalgetter Artur Raffelsiefen schlug zum 1:0 zu. „Der ist gefühlt 2,50 Meter groß“, ließ Marcel Wätjen wissen. Nach Foul an Kevin Kujawa verwertete Dennis Tanski den Elfmeter zum 1:1. Cihan Soykan und Markus Murken leiteten das erste Bezirksliga-Tor von Joker Josh Götze ein.

TSV Wulsdorf – SG Aumund-Vegesack II 5:1 (1:0): „Wir hätten mit 1:0 in Führung gehen müssen“, versicherte SAV-II-Trainer Luis Serrano Leonor. Ismaila Drammeh versiebte die Riesenchance zur Führung. „Das ist gerade wie eine Blockade. Der Ball will einfach nicht ins Tor“, stellte Leonor fest. Acht Minuten vor dem Pausentee begünstigte Sechser Yoshua Hagl mit einem Fehler vor dem eigenen Strafraum das 1:0 für die Platzherren.

„Der Torschütze Rene Schmitt brauchte den Ball nur noch einzuschieben“, berichtete Luis Serrano Leonor. Nach dem Seitenwechsel ließ Karl Simon Jäger eine gute Chance zum Ausgleich aus. Kurz darauf baute Rene Schmitt den Vorsprung auf 2:0 aus. „Danach war die Moral gebrochen. Wir belohnen uns einfach nicht für unsere Arbeit“, sagte Serrano Leonor. Der aus dem ersten Team aushelfende Manuel Broekmann bereitete das Ehrentor von Karl Simon Jäger vor – Jäger dribbelte dabei noch zwei Gegenspieler aus.

TSV Lesum-Burgdamm – SC Borgfeld II 1:1 (0:1): „Wir haben es ein bisschen besser gemacht als in den vergangenen Wochen“, betonte TSV-Übungsleiter Halil Acar. Er habe seine Akteure nicht mehr hoch anlaufen lassen. „Wir wollten erst einmal hinten stabil stehen“, so Acar. Die Vorgabe sei auch gut umgesetzt worden. Die Gäste machten in den ersten 20 Minuten mächtig Druck. „In der Phase waren wir sehr geduldig. Die Borgfelder hätten das Spiel nach dem 1:0 aber auch zu ihren Gunsten entscheiden können“, bilanzierte Halil Acar. TSV-Torhüter Jelte Tietze verhinderte nach einem Foul von Marcel Viohl mit einer Glanzparade beim fälligen Strafstoß das sichere 0:2.

Nach einem doppelten Doppelpass mit Shirwan Hussein Khalef gelang dem eingewechselten Stefan Rothermund noch der späte Einstand. Christopher Bruns sprang beim Heimteam aus der Altherrenformation ein. „Chris hat uns auch für die kommenden Wochen seine Hilfe angeboten“, teilte Acar mit, der sich auch noch selbst einwechselte.