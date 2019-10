Vigan Pacolli (am Ball) stand beim jüngsten 5:0-Sieg des BSV gegen Osnabrück in der Startelf. Aber angesichts der Rotation kann sich das am Sonnabend beim Niendorfer TSV schon wieder ändern. (Christian Kosak)

Blumenthal. Das Fragezeichen, ob Neuling Blumenthaler SV in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren konkurrenzfähig sein werde, ist beseitigt. Vielmehr steht hinter der bisherigen Leistung der Nordbremer ein dickes Ausrufezeichen. Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen steht der BSV hinter dem VfL Wolfsburg, dem Hamburger SV, dem SV Werder Bremen und dem FC St. Pauli auf Tabellenplatz fünf. „Wir wissen jetzt, dass wir gut konkurrenzfähig sind“, erklärt Cheftrainer Peter Moussalli und strahlt große Zuversicht aus: „Ich glaube nicht, dass wir absteigen.“

Dazu hat der Trainer und Präsident in Personalunion allen Grund. Erst hat seine Mannschaft das schwere Auftaktprogramm bravourös gemeistert, und dann in den Begegnungen gegen die vermeintliche Konkurrenz im Abstiegskampf gepunktet: 2:0 beim VfB Lübeck, 5:0 gegen den VfL Osnabrück.„ Siege, die die Fantasie beflügeln. “Wir dürfen jetzt nicht durchdrehen. Aber die Topteams spielen in den nächsten Wochen gegeneinander; und wenn wir eine gute Serie hinlegen, können wir richtig nach oben klettern„, spekuliert Moussalli auf einen Höhenflug. Voraussetzung dafür ist ein Sieg am Sonnabend ab 14 Uhr beim Tabellenneunten Niendorfer TSV.“

Auf das Vorhaben, den fünften Dreier der Saison einzusacken, bereiteten sich die BSV-Youngster nicht nur mit vier Trainingseinheiten pro Woche vor, sondern auch mit gemeinschaftlichen Aktionen. So steht an diesem Freitag von 17 bis 19 Uhr ein Freimarktbesuch auch dem Programm. Der auch eine Belohnung ist. „Das Training in den letzten zwei Wochen war überragend. Alle ziehen an einem Strang, jeder gönnt dem anderes etwas“, schildert Moussalli den Ritt auf der Euphoriewelle. Und damit alle im Boot bleiben und weil der Kader eine große Dichte hat, kündigt Moussalli, der personell die Qual der Wahl hat, an, die Rotationsmaschine anzuschmeißen.