Im direkten Duell behielt zwar der Titelverteidiger FC Hagen/Uthlede die Oberhand, doch am Ende kam der SV Bornreihe weiter. Hier kämpften Meiko Gagelmann (Uthlede, rechts) und der SVB-Spieler Patrick Müller um den Ball. (Julian Berndt)

Bremen-Nord. Der niedersächsische Bezirksligist FC Eintracht Cuxhaven behauptete sich beim 21. Theo-Meineke-Turnier um den Nonne Cup im Endspiel gegen das Futsal-Team des OSC Bremerhaven mit 2:1 und konnte sich in Loxstedt über eine Siegprämie in Höhe von 1000 Euro freuen. Der Titelverteidiger FC Hagen/Uthlede musste dagegen in der Zwischenrunde die Segel streichen.

Bereits in der Vorrunde schieden die drei Nordmannschaften aus. Der Fußball-Landesligist SV Grohn erreichte den dritten Rang und der Liga-Konkurrent DJK Germania Blumenthal und der Kreisliga-B-Ligist SG Marßel belegten jeweils den vierten Platz.

Der favorisierte FC Hagen/Uthlede musste sich in seiner Vorrundengruppe mit dem zweiten Rang hinter Tuspo Surheide zufriedengeben. Die Grün-Schwarzen kamen zum Auftakt nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen die SG Landwürden/Langendammsmoor/Büttel-Neuenlande hinaus. Es folgte ein 3:0-Sieg über die SG Marßel, eine 0:2-Niederlage gegen Surheide sowie ein 7:1 über den TV Donnern.

Der DJK-Trainer Aydin Pekyalcin konnte nach diesem Turnier feststellen, dass sich sein Team im Vergleich zum Bremen-Nord-Hallen-Cup in Lemwerder steigerte. „Nach leichten Startproblemen stimmte bei uns vor allem die Einstellung und wir zeigten eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Das hat Spaß gemacht“, sagte Pekyalcin.

Gegen die SG Beverstedt/Wellen feierten die Blumenthaler bei diesem Hallen-Event ihren einzigen Sieg (1:0) und gegen den späteren Turniersieger FC Eintracht Cuxhaven erreichten sie ein beachtliches 0:0-Remis. Neben dem starken Schlussmann Yusuf Dingil lobte Aydin Pekyalcin besonders neben seinen beiden Neuzugänge Bilal Subasoglu und Turgay Kaptan den kämpferisch überzeugenden Cuma Aytac.

Grohns neuer Trainer Jan-Philipp Heine zog ebenfalls ein zufriedenstellendes Fazit nach dem Auftritt in Loxstedt, ärgerte sich aber einen Tag später immer noch über den knapp verpassten Zwischenrunden-Einzug. Kann man verstehen, verloren die Husaren doch kein Gruppenspiel. Zudem konnte das Heine-Team gegen Stubben und Stinstedt kurz vor dem Abpfiff eine 1:0-Führung nicht verteidigen (jeweils 1:1). „Wir müssen einfach noch in einigen Situationen kaltschnäuziger werden. Einen richtigen guten Job machten hier Fabian König und Ismail Zivoli“, freute sich Heine.

Auch Marßels Übungsleiter Erkan Köseler war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Im Spiel gegen Uthlede stand es nach sieben Minuten noch 0:0 und in der letzten Begegnung gegen SG Landwürden leisteten wir für die Uthleder bei unserem tollen 5:2-Sieg auch noch Schützenhilfe“, berichtete Köseler. In diesem Abschlussspiel ragte der SGM-Spieler Abdelmajid Harron mit einem Hattrick heraus.

Da der etatmäßige Schlussmann Jelte Tietze mit einer starken Erkältung passen musste, kompensierten die Maßeler übrigens diesen Engpass mit Feldspielern. „Naseri Habibullah hat das in den ersten beiden Spielen besonders gut gemacht“, so Köseler.

Weitere Informationen

Gruppe LVM: ESC Geestemünde – Grodener SV 1:1, FC Eintracht Cuxhaven – SG Beverstedt/Wellen 2:2, DJK Germania Blumenthal – ESC Geestemünde 1:5, Grodener SV – FC Eintracht Cuxhaven 1:2, SG Beverstedt/Wellen – DJK Germania Blumenthal 0:1, FC Eintracht Cuxhaven – ESC Geestemünde 2:0, Grodener SV – SG Beverstedt/Wellen 3:0, DJK Germania Blumenthal – FC Eintracht Cuxhaven 0:0, SG Beverstedt/Wellen – ESC Geestemünde 0:4, Grodener SV – DJK Germania Blumenthal 3:2. Tabelle: 1. FC Eintracht Cuxhaven 6:3 Tore/ 8 Punkte, 2. ESC Geestemünde 10:4/7. 3. Grodener SV 8:5/7, 4. DJK Germania Blumenthal 4:8/4, 5. SG Beverstedt/Wellen 2:10/1

Gruppe Mahrenholz: SG Schiffdorf/S. – SG Stinstedt 0:3; SG Stubben – SV Grohn 1:1; TSV Wulsdorf – SG Schiffdorf/S. 0:5; SG Stinstedt - SG Stubben 0:2; SV Grohn – TSV Wulsdorf 4:1; SG Stubben – SG Schiffdorf/S. 0:0; SG Stinstedt – SV Grohn 1:1; TSV Wulsdorf - SG Stubben 0:3; SV Grohn – SG Schiffdorf/S. 3:3; SG Stinstedt – TSV Wulsdorf 5:1. Tabelle: 1. SG Blau-Weiß Stubben 6:1/8; 2. SG Stinstedt 9:4/7; 3. SV Grohn 9:6/6; 4. SG Schiffdorf/Sellstedt 8:6/5; 5. TSV Wulsdorf 2:17/0

Gruppe Antike Möbel: FC Hagen/Uthlede - SG Landwürden 1:1; TuSpo Surheide – TV Donnern 1:1; SG Marßel – FC Hagen/Uthlede 0:3; SG Landwürden – TuSpo Surheide 1:4; TV Donnern – SG Marßel 2:0; TuSpo Surheide – FC Hagen/Uthlede 2:0; SG Landwürden – TV Donnern 2:0; SG Marßel – TuSpo Surheide 1:5; TV Donnern – FC Hagen/Uthlede 1:7; SG Landwürden – SG Marßel 2:5. Tabelle: 1. TuSpo Surheide 14:3/12; 2. FC Hagen/Uthlede 11:4/7; 3. SG Landwürden/Langendammsmoor/Büttel-Neuenlande 6:10/4; 4. SG Marßel 6:12/3; 5. TV Donnern 4:12/3

Zwischenrunde, Gruppe Nonne: SV Blau-Weiß Bornreihe – ESC Geestemünde 2:1; TSV Insum – TV Langen 0:2; SG Stubben – FC Hagen/Uthlede 1:1; SV Bornreihe – TSV Insum 5:0, SG Stubben – ESC Geestemünde 1:1; FC Hagen/Uthlede – TV Langen 2:3; SG Stubben – TSV Insum 0:0; SV Bornreihe – TV Langen 5:0; FC Hagen/Uthlede – ESC Geestemünde 1:3; SV Bornreihe – SG Stubben 3:1; FC Hagen/Uthlede – TSV Insum 6:0; TV Langen – ESC Geestemünde 1:3; SV Bornreihe – FC Hagen/Uthlede 2:3; SG Stubben – TV Langen 1:0; ESC Geestemünde – TSV Insum 2:1. Tabelle: 1. SV Blau-Weiß Bornreihe 17:5 Tore/12 Punkte; ESC Geestemünde 10:6/10; 3. FC Hagen/Uthlede 13:9/7; 4. SG Blau-Weiß Stubben 4:5/6; 5. TV Langen 6:11/6; 6. TSV Insum 1:15/1 WK