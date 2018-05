Keeper Roy Schleinecke leistete seinen Beitrag dazu, dass der Blumenthaler SV ohne Gegentreffer blieb. Das war die Grundlage für den im Abstiegskampf der A-Junioren-Regionalliga Nord so wichtigen 1:0-Erfolg bei der JFV Calenberger Land. (Kosak)

Blumenthal. In einer Hitzeschlacht mit einigen Wasserpausen gelang Jeremy-Shan Rostowski bereits in der 21. Minute das Tor des Tages, das die Hoffnungen der Burgwall-Elf auf den Klassenerhalt wieder gestärkt hat.

Die Gäste waren am Sonntag mit einem kleinen Kader nach Barsinghausen gereist. Noch am Vormittag, so Mike Schnäckel vom Trainerteam des Blumenthaler SV, hätten zwei Akteure abgesagt, sodass nur drei Auswechselspieler auf der Bank saßen. Gleichwohl war den Nordbremern bereits nach den ersten Ballkontakten der unbedingte Wille zum Erfolg anzumerken. Schnäckel: „Trotz der hochsommerlichen Hitzen haben wir dem Spiel den Stempel aufgedrückt.“

Während die Gäste den Ball schnell und sicher durch die eigenen Reihe laufen ließen und mit einem ansehnlichen Kombinationsspiel zu gefallen wussten, blieben die Calenberger im Spielaufbau blass. Oft versuchten sie aus der Abwehr heraus, mit langen Bällen in die Sturmspitze zum Erfolg zu kommen. Die Blumenthaler Defensive war allerdings meistens Herr der Lage. Und wenn dann doch einige Male Gefahr drohte, war BSV-Keeper Roy Schleinecke zur Stelle. Lobte Schnäckel nach dem Spiel: „Roy hat der Mannschaft zusätzliche Sicherheit gegeben und mit einigen Glanzparaden seinen Kasten sauber gehalten.“

Dieses Zeugnis konnte seinem Kollegen im anderen Tor nicht ausgestellt werden. Frederic Schoppe hatte Glück, dass beispielsweise Mola Lamine Khan Mitte der zweiten Halbzeit eine Großchance zur 2:0-Führung der Blumenthaler ausließ. Mike Schnäckel: „Hätten beide Mannschaften ihren besten Tormöglichkeiten genutzt, wären wir als 3:1-Sieger vom Platz gegangen.“

Schneller Rostowski

Doch der Treffer von Rostowski reichte zum Sieg und drei ganz wichtigen Punkten. Rostowski ist einer der schnellsten Stürmer in der Regionalliga Nord und stellte das in der 21. Minute einmal mehr unter Beweis. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld schickte Fynn Lütjen seinen Mitspieler mit einem Steilpass durch die Schnittstelle der Calenberger Abwehr auf die Reise. Rostowski schüttelte zwei Gegenspieler ab und überwand den Schoppe mit einem Heber.

„Es war ein verdienter Sieg, weil unser kleiner Kader große Willensstärke und Einsatzbereitschaft zeigte“, resümierte Mike Schnäckel nach dem Schlusspfiff. Die drei Punkte sind denn auch enorm wichtig, weil damit die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt wurde. Zwar liegen die Blumenthaler weiterhin auf Rang zehn der Tabelle und damit vermeintlich auf einem Nichtabstiegsrang. Doch weil Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig die Bundesliga verlassen, muss auch der Tabellenzehnte der Regionalliga Nord in den sauren Apfel beißen, wenn der Tabellenzweite das Relegationsspiel gegen den Zweiten der Regionalliga Nordost nicht gewinnt. Mike Schnäckel: „Um in sicheren Schuhen zu gehen, muss auch in den letzten beiden Saisonspielen gepunktet werden.“

Zumindest am kommenden Sonntag dürfte das schwer werden. Da gastiert der BSV beim Tabellenführer VfB Lübeck. Abschließend steht ein Heimspiel gegen den SV Eichede auf dem Programm.