Josie Dähn vom Sturmvogel Berne landete mit Luca S im Derby fehlerfrei auf dem fünften Rang. (Maximilian von Lachner)

Berne. Josie Dähn vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne ist „Opfer“ einer alten Tradition im Pferdesport geworden. Während beim Hamburger Derby der Sieger samt Montur in den Wassergraben geworfen wird, handhabten die Gastgeber dies in Abwandlung so mit ihrer erfolgreichsten Springreiterin im A-Springen um das Berner Derby. Dähn belegte auf Luca S mit einem fehlerfreien Ritt immerhin den fünften Platz und wurde deshalb nach der Siegerehrung von ihrem Pferd geholt und ins Wasser getragen.

Die Träger zogen der jungen Reiterin aber wenigstens vorher noch die Stiefel aus. „Eine halbe Stunde später lief Josie aber schon wieder in einer Jogging-Hose über die Anlage“, informierte Bernes Pressesprecherin Alke Rowehl. Linn Sophie Mauchert vom RVoV Mulsum gewann die Prüfung auf Caruso ohne Fehler in einer Zeit von 67,35 Sekunden. Mauchert büßte trotz des Erfolges nicht ihre trockene Kleidung ein. „Unsere Gäste werden von der Tradition verschont“, teilte Rowehl mit. Loort Fleddermann vom RC Hude beanspruchte auf Qualito in 69,71 Sekunden den zweiten Rang. Linn Sophie Mauchert reihte sich auf ihrem zweiten Pferd, Insider, zudem auf Position drei ein. Mit Gerianne Eissen heimste noch eine weitere Starterin der „Sturmvögel“ eine Schleife ein. Sie leistete sich zwar einen Abwurf, war aber auf Callie Rose als Achte so gerade eben noch platziert.

Keinen Wassergraben und somit auch kein Bad im kühlen Nass musste Fritjof Ziemer vom gastgebenden Verein befürchten. Ziemer gewann auf seiner Schimmel-Stute Questa Romantica mit dem M-Springen die höchste Springprüfung der Veranstaltung. Der frühere Bereiter der Familie Sosath verwies Lena Mareike Hedderich vom RC Stotel auf Belle Blanche um mehr als sechs Sekunden auf den zweiten Platz. Nur Ziemer und Hedderich waren in dieser Prüfung ohne Fehlerpunkte ausgekommen. Der Bronzerang ging an Loort Fleddermann vom RC Hude auf Sir Henrie. Der in den beiden vergangenen Jahren in Berne so erfolgreiche Hendrik Buckenberger vom RV Ganderkesee fand sich auf Continue H auf dem vierten Platz wieder. Bernes Eske Rowehl auf Carry Sue und Carolina Dosch auf Dalla schrammten auf den Positionen sieben und neun mit jeweils einem Fehler nur knapp an einer Platzierung vorbei. „Die beiden 16-jährigen Freundinnen haben dennoch einen sehr konzentrierten Auftritt hingelegt“, lobte Alke Rowehl die beiden Youngsterinnen. Speziell beim M-Springen waren auch viele Zuschauer auf der Anlage. „Da gesellten sich neben den Leuten, die sich ohnehin dem Verein zugehörig fühlten, auch noch die Zuschauer dazu, die hochklassigen Sport sehen wollten“, erklärte Rowehl.

Nach dem leichten Regen am Vormittag und dem wolkenverhangenen Nachmittag kam pünktlich zum Berner Derby zum Abschluss des ersten Turniertages sogar noch die Sonne raus. „Das war mal wieder typisch für die Wesermarsch“, ließ Alke Rowehl wissen. Diese Begebenheiten kennen auch Eske und Aukje Poelman vom Nachbarverein RV Ovelgönne sehr genau. Die Zwillingsschwestern landeten auf Rhythm of the Dance und Donna Dorina mit den Wertnoten 7,8 und 7,6 einen Doppelsieg in der A-Dressur mit einem Stern. „Interessanterweise sahen sich sogar ihre Pferde sehr ähnlich. Das ergab ein sehr schönes Bild“, sagte Rowehl. Bernes Carlotta Baritz holte auf Comano EJ als Siebte eine Schleife in dieser Prüfung und zudem als Fünfte eine Platzierung in der ersten Abteilung der Zwei-Sterne-A-Dressur. Auch Stedingens Anja Koch verbuchte hier als Siebte auf Daydreams Ruby de Monte Maison noch eine Platzierung. „Die beiden haben wirklich schöne Runden gezeigt“, freute sich Alke Rowehl. Einen der Höhepunkte der dreitägigen Veranstaltung bildet an diesem Sonnabend um 15.30 Uhr das A-Mannschaftsspringen.