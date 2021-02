Walter Kind ist bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Präsident des Bremer Pferdesportverbandes und gehört auch seit mehr als 50 Jahren dem RC General Rosenberg an. (Karsten Hollmann)

Walter Kind: Ich bin in Vegesack geboren worden und in Leuchtenburg aufgewachsen. Da lag es nahe, sich den Rosenbergern anzuschließen. Dort habe ich den Schulbetrieb besucht und bin von Reitlehrer Otto Gröngröft, dem Vater von Tierärztin Bärbel Gröngröft, ausgebildet worden.

Meine Schwester ist in den Ferien in ein Pony-Lager nach Burgsteinfurt gefahren. Da musste ich dann mit. Mich hat da aber mehr der Trecker interessiert, den ich fahren durfte. Irgendwann musste ich mich aber auch auf ein Pony setzen. Das habe ich dann so lange gemacht, bis ich nicht mehr davon lassen wollte. Ich war wohl so etwa elf Jahre alt.

Ich bin Autodidakt und habe mir viele Sachen bei den Großen abgeschaut. Das habe ich dann auch hinbekommen. Wenn ich Zeit hatte, bin ich zum Beispiel mit dem Moped zu Rosemarie Springer, der dritten Ehefrau des Verlegers Axel Springer, die im Jahre 1960 an den Olympischen Spielen in der Dressur teilnahm und fünfmal Deutsche Meisterin wurde, gefahren. Ich war sooft bei ihr, bis ich auch selbst mal auf einem Lehrgang bei ihr reiten durfte. Ich habe aber auch von Willi Schultheiß in Sottrum, dessen Hof nun Klaus Husenbeth besitzt, viel gelernt.

Ich war immer ein Rosenberger Vereinsmeier. Unter dem damaligen Vorsitzenden Herbert Dohrmann Senior war ich in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre erst Jugendleiter und dann Sportleiter im Klub. Als Sportleiter habe ich sogar einmal die Deutschen Juniorenmeisterschaften in der Dressur und im Springen ausgerichtet. Daran haben selbst die Kinder unseres Fußball-Weltmeisters von 1974, Sepp Maier, teilgenommen.

Ich kaufte mir mit dem Geld, das ich in der Lehre verdiente, mit 16 oder 17 Jahren mein erstes eigenes Pferd und habe zudem die Pferde anderer Leute ausgebildet. Später habe ich auch bei Bauer Mack in Schwanewede mehrere Pferdeboxen angemietet. Ich war zunächst Vielseitigkeitsreiter und bin dabei bis zur Klasse M geritten.

Weil ich meine Frau Heike, eine geborene Behrens, kennengelernt hatte. Deren Vater Horst Behrens hatte dort einen landwirtschaftlichen Betrieb und auch schon damit begonnen, diesen zu einem Pferdebetrieb umzufunktionieren. Mein Schwiegervater lebt auch noch und ist mittlerweile 85 Jahre alt.

Ich wollte einfach Nachwuchsförderung betreiben. Wir, meine Frau Heike und ich, bieten bei uns zu Hause an, was sonst keiner macht. Wir decken die gesamte Bandbreite ab. Bei uns sitzen Reiter das erste Mal auf dem Pferd. Auf der anderen Seite reiten auch Sportlerinnen bei uns, die am Grand Prix in der Dressur teilnehmen. Das ist auch alles eine Frage der Kosten. Das kann kaum jemand in dieser Weise finanzieren.

Als Individualsport dürfen wir unseren Sport zwar weiter ausüben, aber das Vereinsleben ist sehr eingeschränkt. Dadurch gerät auch der Verein in große Schwierigkeiten. Wir müssen die Pferde aber schon aus tierschutzrechtlichen Gründen immer bewegen und ausbilden. Dadurch, dass die Turniere nicht stattfinden, können die Pferde nicht präsentiert werden, um so einen Preis zu ermitteln. Das ist für den Absatz der Pferde nicht so verträglich. Wir müssten unsere Pferde unter Preis verkaufen.

Ja, grundsätzlich ist es schon eine tolle Sache. Doch es finden überwiegend nur Springturniere dort statt. Der Dressursport ist für den Veranstalter in finanzieller Hinsicht nicht attraktiv. Während man im Springen etwa 40 Reiter pro Stunde in den Parcours schicken kann, so sind es in der Dressur nur acht. Deshalb ist es fast undenkbar, ein Dressurturnier, ohne Springen zu veranstalten.

Da habe ich schließlich meine ganze Jugend verbracht. Der Verein war so eine Art Jugendaufbewahrungsanstalt. Es ist immer noch wie ein Zuhause für mich. Ich pflege auch immer noch Kontakte, wie die zu meinem alten Jugendfreund Jochen Oeker. Wir haben so viele schöne Sachen zusammen erlebt. So etwas gibt man nicht einfach auf.

Wir telefonieren schon überall herum, um eine neue Lokalität zu finden. Wir brauchen aber einen Saal, in dem wir immerhin 800 bis 1000 Leute unterbringen müssen. Es handelt sich beim Ball um eine echte Institution. Ich werde die Strandlust vermissen. Dort mussten wir als Jugendliche auf der Bühne sitzen, damit uns die Alten im Blick hatten, um aufzupassen, dass wir keine Dummheiten machen.

Wir bangen alle vor allem um die Nachwuchsturniere. Wir vom RFC Niedervieland wollen am letzten Juni-Wochenende ein Kinderturnier veranstalten. Dem jüngsten Nachwuchs war es bislang absolut untersagt, an Turnieren teilzunehmen. Dabei brennen die Kinder darauf, sich den Eltern und Großeltern zeigen zu können. Für den 10. und 11. Juli planen wir vom Bremer Pferdesportverband zudem auf dem Gelände der Galopprennbahn in der Vahr ein Kinderturnier. Auf lange Sicht möchte ich dort nach dem Vorbild der USA auch ein zwei- bis dreiwöchiges regionales, überregionales und internationales Turnier veranstalten.

Das wäre schwierig, weil die mehr als 400 Mitglieder des Vereins die Anlage dann in der Zeit nur sehr eingeschränkt nutzen könnten. Auf der Rennbahn in der Vahr haben wir aber auch die nötige Infrastruktur mit einem Hotel. Der wirtschaftliche Vorteil für die Stadt Bremen wäre immens. Deshalb wollen wir auf dem Gelände auch mit anderen Sportarten gerne solche Veranstaltungen etablieren. In der Vahr könnten wir dann auch eines Tages die Finals in sämtlichen Cup-Serien in allen Sparten austragen. Dafür müssten wir aber noch die entsprechenden Plätze anlegen.

Da wir Individualsportler sind, können wir Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie leicht einhalten. Wir könnten also ohne Weiteres sofort Turniere abhalten, notfalls auch ohne Zuschauer. Pferde benötigen ohnehin eine Akzeptanz-Zone. Schon Otto Gröngröft hat mir Folgendes beigebracht: Wenn ich durch die Ohren meines Pferdes schaue und dabei die Hinterhufe meines Vorderpferdes sehe, habe ich eine Pferdelänge Abstand. Deshalb ist der Mindestabstand auch gut einzuhalten. In der Dressur reite ich auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern. In welchem Kaufhaus steht mir alleine eine solche Fläche zur Verfügung?

Das ist in der Tat unverständlich. Dort gibt es schließlich eine riesige Halle und eine luftige Abreitehalle, in denen die Abstände gut einzuhalten sind. Dennoch kommen manchmal entsprechende Auflagen vom Ordnungsamt.

Ja, es droht uns eine ganze Generation im Reitsport verloren zu gehen. Die Kinder haben gerade nicht die Möglichkeit, den Reitsport kennenzulernen. Wenn ich selbst früher nicht die Gelegenheit gehabt hätte, einmal in der Woche im Schulbetrieb am Reitunterricht teilzunehmen, wäre ich vielleicht Mopedfahrer geworden. Wenn es so weiter geht, wird es bald keine neue Generation im Reitsport mehr geben. Meine zweijährige Enkelin Bele wird aber dennoch Reiterin. Sie will jetzt schon immer in den Stall zu den Pferden.

Nein. Mein Körper ist auch nicht mehr ganz so beweglich, wie noch vor einigen Jahren. Ich reite zwar noch jeden Tag meine Pferde auf dem eigenen Hof, trete aber nicht mehr bei Turnieren an. Für mich ist es schön, meinen reichen Erfahrungsschatz an meine Schützlinge weitergeben zu können. Diese Erfahrung hat einen unschätzbaren Wert.

Ja, wir müssen das jetzt schon planen. Sonst wäre es zu spät. Wir müssen dann mal schauen, wie es sich coronamäßig entwickelt. Absagen können wir das Turnier dann immer noch. Bezüglich des Late-Entry-Springturniers in Schwanewede im April warten wir auch noch einmal ab.

Zur Person

Walter Kind (65)

ist bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Präsident des Bremer Pferdesportverbandes. Der gelernte Karosseriebauer, der seine Ausbildung bei der Firma Thiele in Grambke absolvierte und später in einem anderen Unternehmen unter anderem als Prokurist tätig war, gehört auch bereits seit mehr als 50 Jahren dem RC General Rosenberg an. Der Begründer und Vorsitzende des RFC Niedervieland wuchs in Leuchtenburg auf und lebt mit seiner Frau Heike Kind auf einem Hof in Brok-Huchting, dem Sitz des RFC. Das bereits seit 35 Jahren verheiratete Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Sönke Kind, und eine Enkeltochter, Bele (2). Im Jahre 2000 kündigte Walter Kind seinen Job als Prokurist und kümmert sich seitdem ausschließlich um die Reiterei. Selbst absolvierte Kind Dressuren bis zur schweren Klasse S. Er züchtet, bildet Pferde aus und trainiert Reiter. Kind ist auch im Besitz sämtlicher Trainer-Lizenzen.