Bayram Özkul in der Saison 2005/06 im Trikot des Bremen-Ligisten TSV Lesum-Burgdamm. Sie galten damals als unabsteigbar, doch in der Serie 2007/08 erwischte es sie. (christian Kosak)

Lesum. Fußball-Landesligist TSV Lesum-Burgdamm startet mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2018/19. Er heißt Bayram Özkul, ist 44 Jahre alt, hat für den SV Türkspor in der Bremen-Liga gespielt und ist noch immer ein exzellenter Kicker, wie er am Sonnabend im Match der Heidberger gegen den SC Borgfeld bewies. Özkul soll das bisherige Trainer-Duo Gino Shabani/Michael Burghardt ergänzen, das aus beruflichen Gründen kürzertreten will.

Nach einem neuen Coach für die erste Herrenmannschaft hatte der Fußball-Abteilungsleiter des TSV Lesum-Burgdamm, Axel Seekamp, schon geraume Zeit Ausschau gehalten. Und Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt. Doch Bayram Özkul sei für ihn von vornherein erste Wahl gewesen, bekräftigt Seekamp und begründet: „Ich war immer der Meinung, dass eine interne Lösung die beste ist.“

Interne Lösung? Der 44-Jährige wird in Fußball-Kreisen zwar immer noch schnell mit dem SV Türkspor in Verbindung gebracht, wo Vereinsgründer Erhan Koser ihn seit 1993 vom „Rohdiamanten“ zum Stammspieler der ersten Herren mit einem „unnachahmlichen Zug zum Tor“ formte. Doch 2004 wechselte Bayram Özkul, der in Marßel aufwuchs und auch für die dortige Sportgemeinschaft das Trikot überstreifte, zum TSV Lesum-Burgdamm, der damals noch in der Verbandsliga als „unabsteigbar“ galt. Das änderte sich bekanntlich, als sich ein Großteil des Teams mit dem damaligen Trainer überwarf und nach dem Abstieg der Lesumer im Sommer 2007 den Heidberg verließ. Unter ihnen auch Bayram Özkul, der sich wieder seinem alten Trainer Erhan Koser anvertraute und für den damaligen Bremen-Ligisten SV Türkspor viele Jahre lang auf fast jeder Position einsetzbar war.

Seekamp: Fehlende Disziplin

Der Abstieg, jetzt aus der Landesliga, drohte dem TSV Lesum-Burgdamm auch in dieser Saison. Einer starken Hinrunde, in der so mancher Fußball-Experte die Heidberger als Titelkandidaten einstufte, zumal sie den späteren Bremer Meister Brinkumer SV aus dem Lottopokal katapultierten, folgte eine desolate Rückrunde. Hauptgrund: Die Lesumer beklagten neben dem Aderlass von vier Akteuren in der Winterpause zehn Langzeitverletzte. Der Kader schrumpfte auf 15 bis 16 Spieler, von denen einige bisweilen berufsbedingt passen mussten – andere, so heißt es, die Mannschaft schlicht im Stich gelassen hätten. Axel Seekamp spricht in diesem Zusammenhang von mangelndem Teamgeist und fehlender Disziplin. Fans des Vereins, die bei jedem Wind und Wetter auf dem Heidberg anzutreffen sind, schon mal von Söldner-Mentalität.

Das krasse Gegenbeispiel sind für Gino Shabani Akteure wie Innenverteidiger Veton Maliqi. Er habe sich trotz Verletzung und ohne Torwarterfahrung zwischen die Pfosten gestellt, als kein Keeper zur Verfügung stand. Das, so Shabani, sei vorbildlich gewesen, heute leider aber immer weniger anzutreffen. Nach Spielern, für die Disziplin und Teamgeist keine Fremdwörter sind, will Bayram Özkul nun ab sofort Ausschau halten. Denn die Mannschaft müsse personell unbedingt verstärkt werden, um in der nächsten Saison mithalten zu können – zahlenmäßig und qualitativ, sagt der neue Chefcoach des TSV Lesum-Burgdamm. Der sich in der Winterpause wieder dem TSV Lesum-Burgdamm anschloss, um in der Ü40 mitzumischen und im jüngsten Meisterschaftsspiel der ersten Herren gegen den SC Borgfeld eine spielerisch und läuferisch starke Vorstellung gab, die auch Borgfelds Coach Ugur Biricik beeindruckte. Für den 44-Jährigen ist es nach eigenen Worten eine Selbstverständlichkeit, dass er sich auch in den letzten beiden Landesliga-Saisonspielen bei OT Bremen und gegen TS Woltmershausen in den Dienst der Mannschaft stellt.

Das bisherige Lesumer Trainer-Tandem Gino Shabani und Michael Burghardt will sich berufsbedingt zwar in die zweite Reihe stellen, aber keinesfalls gänzlich zurückziehen. „Wir bilden künftig ein Trainer-Trio am Heidberg“ sagen beide. „Und werden natürlich auch nach neuen Spielern Ausschau halten“, ergänzt Shabani. Was Bayram Özkul entgegenkommt, steht er als Schichtarbeiter doch nicht jederzeit als Coach zur Verfügung. In dieser Funktion aber werde Bayram in den nächsten Tagen und Wochen die Telefondrähte glühen lassen, glaubt Axel Seekamp. Um natürlich bei Leistungsträgern wie den Brüdern Remigius und Matheus Wild zu eruieren, ob sie noch eine Saison dranhängen wollen.

Bayram Özkul hat am Sonnabend nur kurz nach der 1:10-Klatsche gegen den SC Borgfeld zugesagt, das Traineramt beim TSV Lesum-Burgdamm zu übernehmen. Jetzt wolle er eine leistungsstarke und charakterlich intakte Mannschaft formen, die in der Landesliga mithält, nennt der 44-Jährige sein Ziel in der neuen Saison.