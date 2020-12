Die Gesundheit steht im Fokus: Die Beckedorferin Neele Kalka hofft nun aber, dass sie im Sommer Punktspiele wieder normal bestreiten kann. (Christian Kosak)

Der Tennis-Verband Niedersachsen/Bremen (TNB) hat mittlerweile bekannt gegeben, dass die Ligen in der Winterrunde ebenso wie bereits in der Sommersaison ohne Auf- und Absteiger durchgeführt werden. Es handelt sich also wieder nur um eine Übergangssaison.

Der TNB entschloss sich zur Durchführung einer erneuten Übergangssaison, da die aktuellen politischen Verordnungen keinen „normalen“ Spielbetrieb zuließen. Da machen aber nicht alle Teams mit. So hat sich aktuell nun unter anderem auch die Damenformation des Beckedorfer TC aus der Verbandsklasse zurückgezogen.

Die Entscheidung beruht aber nicht darauf, dass es keine Auf- und Absteiger geben wird. „Wir, die ersten Beckedorfer Damen, haben uns dazu entschieden, unsere Meldung für den Winter zurückzuziehen. Uns ist einfach nicht wohl dabei, in solchen Zeiten Punktspiele zu bestreiten. Die Gesundheit steht momentan einfach im Fokus. Wir wollen Kontakte vermeiden und reduzieren. Und das kann man bei Punktspielen einfach nicht“, äußerte sich Beckedorfs Mannschaftsführerin Neele Kalka.

Die Beckedorferinnen hätten am 16. Januar mit einem Match beim TC Osterholz-Scharmbeck in die Wintersaison starten sollen. „Wir hoffen nun, dass wir im Sommer die Punktspiele wieder normal bestreiten können. Aber nun heißt es erst einmal abwarten, Kontakte reduzieren und durchhalten“, erklärt Kalka. Andere Teams halten hingegen nach wie vor an der Saison in der Halle fest.

„Für uns ist das völlig okay, dass wir keine Auf- und Absteiger ermitteln. Wir wollen einfach nur Tennis spielen und uns dabei auch gerne mit anderen Mannschaften messen. Wir betrachten einfach jedes Punktspiel für sich“, sagt der Vorsitzende der Tennisabteilung des TV Schwanewede, Dennis Bokelmann, der als Kapitän der Herren-30-Formation in der Verbandsliga fungiert. Natürlich hoffe er dabei darauf, dass die Doppel noch möglich sein werden. „Aber wenn es nicht erlaubt sein sollte, dann müssen wir das auch akzeptieren. Aus meiner Sicht sind vier Einzel besser, als gar kein Punktspiel. Wir können uns auch dann nicht beschweren“, so Bokelmann.

Auch die Männer des TSV Lesum-Burgdamm können damit leben, dass auf Auf- und Absteiger verzichtet wird. „Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Es wäre einfach ungerecht, die Mannschaften zu bestrafen, die zurückgezogen haben“, teilt Lesums Kapitän Norman Wilkowski mit.

Die Lesumer Herren planen ihren Punktspielstart in der Regionsliga am 23. Januar mit einer Begegnung beim SC Schwarz-Weiß Cuxhaven II. Dieser Liga gehört auch der TV Schwanewede an, der sich ebenfalls für ein Antreten entschieden hat.

„Wir bestreiten die Punktspiele notfalls auch ohne Doppel. Einzel zu spielen, ist besser als gar nichts. Die Hauptsache ist, dass wir überhaupt spielen“, sieht es Norman Wilkowski ganz ähnlich wie Dennis Bokelmann. Der 32-Jährige sei sich aber nicht sicher, ob die Politik den Sportlern nach dem voraussichtlichen Ende des Lockdowns am 10. Januar des kommenden Jahres nicht noch Punktspiele generell verbieten wird.

„Wir reisen bei unseren Punktspielen schließlich auch zwischen den einzelnen Bundesländern hin und her. Von daher könnte es sein, dass die Politik dem noch einen Riegel vorschieben wird“, befürchtet Wilkowski. Dieser ist sowohl für das Herrenteams, als auch für die Herren-30-Formation in der Bezirksklasse gemeldet. „Auch im Sommer möchte ich wieder in beiden Mannschaften spielen“, versichert Norman Wilkowski. Auch der Mannschaftsführer des Beckedorfer Herrenteams, Maximilian Schwier, unterstützt die Entscheidung des Tennisverbandes. „Meiner Meinung nach ist es die richtige Entscheidung. Es sind nun einmal besondere Zeiten. Und man sollte nicht darunter leiden, dass man gar nicht erst spielt, weil man sich oder andere nicht gefährden möchte“, sagt Schwier.

Ob man spiele, müsse jede Mannschaft für sich entscheiden, auch, ob die Fahrerei sich nur für ein Einzel lohne. „Ob wir selbst spielen, werden wir noch entscheiden“, informiert Maximilian Schwier. Aber gerade wenn es nur um den Spielspaß gehe, könne er es verstehen, wenn man lieber nicht spielen möchte, weil es einfach nicht dasselbe sei, unter diesen Umständen Punktspiele zu bestreiten, so Schwier.

Noch bis zum 20. Dezember räumt der Verband den Vereinen eine kostenfreie Abmeldung von den Punktspielen im Winter ein. Das erste Punktspiel der Beckedorfer Herren in der Verbandsliga ist für den 17. Januar beim Celler TV angesetzt. Trotz der beschlossenen Übergangssaison könnten manche Teams dennoch in eine höhere Liga aufsteigen. Bei Bedarf wird der Verband nämlich Klassensieger zum Auffüllen in die höhere Klasse aufnehmen. Sollten nach eventuellen Rückzügen weniger als vier Mannschaften in einer Staffel übrig bleiben, werden diese entsprechend angepasst. Bislang abgemeldete Teams bekommen ein bereits gezahltes Ordnungsgeld zurück.

Der TV Grohn hat seine Herren-40-Mannschaft und sein Herren-55-Team bereits am 25. Oktober aus der Verbandsklasse beziehungsweise aus der Oberliga wegen der Risiken im Zuge der Corona-Krise abgemeldet. Auch der Beckedorfer TC zog seine Herren-40-Landesliga-Formation bereits am 29. Oktober zurück. Mannschaftsmeldegebühren werden anders als Ordnungsgelder für die Abmeldung nicht erstattet, da es Vorarbeiten durch den Verband mit seinem Sportbüro gab.

Weil es unterschiedliche Bestimmungen und Vorgaben für das Tennisspiel in den einzelnen Bundesländern gibt, werden bis Anfang Januar die Ranglisten- und Leistungsklassenwertungen ausgesetzt. Damit soll eine wettbewerbsverzerrende Wertung von vereinzelt stattfindenden Turnieren auf nationaler Ebene vermieden werden. Davon ausgenommen sind nur die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren sowie internationale Turniere.

Zur Sache

Verzicht auf die Doppelpartien

Tennis-Einzel sind auch nach dem beschlossenen harten Lockdown bis zum 10. Januar des nächsten Jahres weiterhin in den Bundesländern Bremen und Niedersachsen möglich. Theoretisch könnten auch Punktspiele nur mit Einzeln ausgetragen werden. Die Vereine verschoben die für November und Dezember geplanten Begegnungen in den Altersklassen jedoch auf das neue Jahr. Einige Teams meldeten sich aber bereits für den Spielbetrieb ab, um sich und andere zu schützen. Die Wintersaison wird vermutlich bis Ende April andauern. Die Damen- und Herrenteams möchten ganz regulär Mitte Januar in die Hallensaison starten, werden dabei aber wohl auf Doppel verzichten müssen, da diese derzeit nur mit vier Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt sind. Nur bei deutlich fallenden Corona-Zahlen dürften Doppel mit Spielern aus mehr als zwei Haushalten zugelassen werden.