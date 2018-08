Lukas Fierek (von links), Lukas Tuckermann, Maximilian Schwier, Tjark Schröder und Niels Abt schafften mit dem Beckedorfer TC den Aufstieg in Tennis-Verbandsliga. (KALKA)

Beckedorf. Überraschender Titelgewinn und Aufstieg für die Tennis-Herren des Beckedorfer TC. Nachdem der BTC seine Partien in der Verbandsklasse mit 10:2 Punkten (23:13 Matchpunkte) beendet hatte, deutete alles auf Platz zwei im Endklassement hin. Doch dann machte der TV Rot-Weiß Bremen die Beckedorfer mit seinem 5:1 gegen den bisherigen Tabellenführer Barrier TC II (9:3 Punkte, 25:11 Matchpunkte) noch zum Meister. "Ein Riesenerfolg für Mannschaft und Verein. Eine erste Herrenmannschaft in der Verbandsliga hatten wir nur zweimal sehr kurz vor längerer Zeit", frohlockte Beckedorfs Trainer und Pressewart Frank Henk.

Der Beckedorfer TC war als Aufsteiger in die Verbandsklasse gestartet. Nach einem starken und umkämpften 4:2 gegen den Bremerhavener TV von 1905 II hatte es eine deutliche 0:6-Niederlage gegen Barrien II, das zu diesem Zeitpunkt noch mit Spielern aus der aus der ersten Mannschaft antreten konnte, gegeben. Anschließend schien es für den BTC also um den Klassenerhalt und eine gute Platzierung zu gehen. Doch es lief wie am Schnürchen, das Team zeigte durchweg sehr starke Mannschaftsleistungen.

Es wurden viele enge Matches mit einer Top-Einstellung gewonnen und die Doppel, in der Vergangenheit manchmal etwas wackelig, erwiesen sich als äußerst stabil und brachten viele entscheidende Punkte. So auch im letzten Heimspiel gegen Sittensen, in dem es nach den Einzeln noch 2:2 gestanden hatte.

Mit diesem 4:2-Heimsieg war Platz zwei für Mannschaftsführer Tjark Schröder und Co. perfekt. Doch es wurde mehr, weil der TV Rot-Weiß Bremen gegen einen nun personell nicht mehr aus dem Vollen schöpfen könnenden Barrier TC II gewann und Schützenhilfe leistete. Eine makellose Doppelbilanz wies Beckedorfs Spitzenspieler Maximilian Schwier (Leistungsklasse 8) auf, in den Einzel gat er zudem auf vier Siege und zwei Niederlagen.

"Wahrscheinlich wird die höhere Klasse eine große Herausforderung, aber das Team ist hoch motiviert und möchte sich über den Winter bestmöglich vorbereiten", erklärte Frank Henk.

Die Spiele des BTC auf einen Blick: Beckedorfer TC – Bremerhavener TV von 1905 II 4:2; Beckedorfer TC – Barrier TC II 0:6; TC Haddorf – Beckedorfer TC 2:4; Bremer TV von 1896 II – Beckedorfer TC 0:6; TV RW Bremen – Beckedorfer TC 1:5; Beckedorfer TC – VfL Sittensen 4:2.