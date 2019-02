HSG-Schlussmann René Steffens war besonders in den ersten 13 Minuten im siegreichen Auswärtsspiel gegen SG Neuenhaus-Uelsen nicht zu bezwingen. (Christian Kosak)

Schwanewede. So sieht bei den Männern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen also die Dankbarkeit aus. Nur eine Woche, nach der die SG Neuenhaus-Uelsen sie mit dem 35:25-Erfolg in Elsfleth erstmals in dieser Saison auf den Thron der Handball-Verbandsliga verhalfen, verteidigten die „Schwäne“ den Liga-Gipfel gleich wieder – mit einem überlegenen 28:19 (15:6)-Erfolg bei eben dieser SG Neuenhaus-Uelsen.

Damit pulverisierte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auch die tolle Heimserie des Tabellenfünften in einem Rutsch. Der Gastgeber war in seiner Spielhalle in Neuenhaus sage und schreibe 364 Tage ungeschlagen, die 23:31-Hinspielniederlage gegen Elsfleth hatte er nämlich in Uelsen kassiert. Außerdem hatte der Klub aus der Grafschaft Bentheim extra einen großen Kader für das Topspiel mobilisiert, um auch die „Schwäne“ wieder von ihrem frisch bestiegenen Liga-Gipfel stürzen zu können. Es half ihm nichts, denn der Klassenprimus strotzt mit seinem mittlerweile 14. ungeschlagenen Spiel in Folge (27:1 Punkte) nur so vor Selbstbewusstsein und wird von seiner Erfolgswelle förmlich getragen. Er ließ beim Tabellenfünften mit einem hochkonzentrierten Auftakt schnell die Luft raus und brachte damit auch gleich die rund 250 Zuschauer schnell zum Schweigen.

Die HSG-Abwehr konzentrierte sich dabei im Neuenhauser Rückraum hauptsächlich auf den Ex-Bundesliga-Spieler Jörn Wolterink und den Linkshänder Tim Kortmann, deren Angriffslust vor allem der Vorgezogene Karlo Oroz effektiv den Stecker zog.

Thorin Helfers und Marc Blum schoben die Räume auf der gefährlichen Seite zusätzlich dicht und machten dem Gastgeber dadurch das Knacken ihrer Abwehr noch schwerer. „Wir haben dafür die Außen werfen lassen, das hat uns schnell Sicherheit gegeben“, verriet der „Schwäne“-Trainer Andreas Szwalkiewicz einen Teil seines taktischen Konzepts. Egal, ob es die Grafschafter von Links- oder Rechtsaußen versuchten, war ihre Endstation in den ersten 13 Minuten immer wieder der HSG-Schlussmann René Steffens. Dadurch zusätzlich befeuert legte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen über 5:0 bis zum 13:4 dominant los (24.), wobei Karlo Oroz bis dahin schon fünf seiner acht Treffer erzielt hatte.

Ex-Bundesliga-Spieler ausgebremst

Und Jörn Wolterink? Der Zweimeter-Brecher der SG Neuenhaus-Uelsen kam im gesamten Spiel nur zu zwei Feldtoren. Vorher hatte der drittbeste Shooter der Liga (109/38 Tore) im Schnitt 6,5-Mal pro Einsatz aus dem Feld getroffen. Nach dem Neun-Tore-Pausenvorsprung lockerte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen die Zügel zum Leidwesen ihres Trainers komplett. „Wir haben das Ergebnis nur noch verwaltet“, bemängelte er. „Andi“ Szwalkiewicz konnte es verschmerzen, zumal die Führung nie in Gefahr geriet und seine Mannschaft ohnehin eine etwas mehr als doppelt so gute Tordifferenz wie der punktgleiche Verfolger aus Elsfleth aufweist. Ganz abgesehen davon hatte der HSG-Coach im zweiten Spielabschnitt ja auch in seinen Reihen kräftig rotiert und probiert. Niels Huckschlag wurde zum Beispiel zu Beginn der zweiten Hälfte nach einem schmerzhaften Stoß gegen sein Knie komplett geschont und im Rückraum durch Torben Pilger ersetzt.

Der bärtige Blondschopf machte dort ein gutes Spiel und legte sofort zwei Tore in Folge zum deklassierenden 20:8-Vorsprung drauf (39.). Näher als bis auf neun Tore kam der Gastgeber im zweiten Durchgang nie an die HSG Schwanewede/Neuenkirchen heran.

Für die nimmt die Rückkehr in die Oberliga Nordsee immer mehr Konturen an. Elf Spieltage vor dem Saisonende beträgt ihr Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz sieben Zähler, mit Habenhausen II, Neerstedt, Elsfleth und Barnstorf/Diepholz II muss sie aber auch noch einige dicke Brocken aus dem Weg räumen.