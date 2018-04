Marc Blum (Mitte, beim Wurf) leitete mit einer starken Leistung in der Anfangsphase den Auswärtssieg der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in Neerstedt ein. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Ihre mitgereisten Fans stürmten von ihren Plätzen aufs Feld und stimmten völlig erleichtert lautstark mit ein.

„Jetzt bestimmen einzig und allein wir, ob wir absteigen oder nicht“, jubelte HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz. Seine Mannschaft hat sich mit dem letzten Auswärtssieg der Saison – an Neerstedt vorbei – mit 21:29 Punkten auf den wichtigen neunten Platz vorgearbeitet. Der würde ihr zwar definitiv zum Klassenerhalt reichen, gerettet ist die HSG Schwanewede/Neuenkirchen aber beileibe noch nicht, da aufgrund der aktuellen Lage in der dritten Liga von vier Oberliga-Absteigern ausgegangen werden muss.

In diesem schlimmsten Fall würde es neben dem ATSV Habenhausen II und dem Elsflether TB bis zum elften Rang noch zwei weitere Klubs erwischen. Darum zittern insgesamt noch vier Teams, die allesamt nur einen einzigen Punkt voneinander getrennt sind. Das Szwalkiewicz-Team war in Neerstedt hoch konzentriert aus den Startlöchern gekommen und führte schon nach zehn Minuten durch den Treffer von Lukas Feller mit 6:2. Ausschlaggebend für den gesamten Erfolg war eine 6:0-Betonabwehr, die von Fabian Rojahn und Thorin Helfers super organisiert wurde. Dahinter stand mit Rene Steffens erneut ein klasse aufgelegter Rückhalt zwischen den Pfosten.

Im Angriff spielten die Gäste ihre Aktionen souverän durch, sodass die Neerstedter gar nicht erst zu ihren gefürchteten Kontern kamen. Selbst in der zweiten Welle war der TV Neerstedt im gesamten Spielverlauf nur zweimal erfolgreich.

„Unser Rückzugsverhalten war super“, lobte „Andi“ Szwalkiewicz. Er ließ in der gesamten Partie nahezu neun Akteure durchspielen und wechselte nur selten durch. Dabei bot vor allem Marc Blum vor der Pause eine bärenstarke Leistung, bevor er Mitte der zweiten Spielhälfte einiges an Wurfpech verbuchte.

Der Halblinke brachte seine Farben aber gegen Spielende wieder mit wichtigen Treffern auf den richtigen Kurs. Mohammed Nedal Alibrahim hatte wiederum unter der Woche krankheitsbedingt pausieren müssen und kam nach rund einer Viertelstunde auf das Feld. Der Syrer gefiel auf der Angriffsmitte mit vielen guten Aktionen und setzte vor allem seine Nebenleute gut in Szene. Er steckte dabei einiges ein und traf auch noch zweimal selbst ins Schwarze.

Lukas Feller spielte sehr solide auf und verwandelte alle vier Siebenmeter – eine hundertprozentige Ausbeute vom Punkt hatte es bei den „Schwänen“ in dieser Saison nicht so oft gegeben. Aber auch der Rest der sehr jungen HSG-„Rasselbande“ zeigte sich im Hexenkessel vor über 300 Zuschauern in einer überzeugenden Verfassung.

Wenn es etwas zu kritisieren gab, dann war es das Überzahlspiel, das bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen überhaupt nicht funktionierte. Nach der 6:2-Führung kassierten die Gäste trotz eines Spielers mehr auf dem Feld gleich zwei Gegentreffer zum 6:4, beim 10:8-Zwischenstand gelang dann sowohl ihnen als auch ihrem Gegner kein einziger Treffer.

Dennoch nahm die HSG eine Zwei-Tore-Führung mit in die Kabine und landete am Schluss einen klassischen Start-Ziel-Sieg. Begleitet von einem 40-köpfigen Anhang (Szwalkiewicz: „Der hat uns gepusht“) überstanden die Gäste selbst die kniffligen Phasen beim 21:22 und 22:23, als Neerstedt in der packenden Partie auf den ersten Ausgleich drängte (57.). Als Lukas Feller knapp drei Minuten vor Schluss einen Strafwurf zum 24:22 verwandelte und Tim Paltinat eine Zeigerumdrehung vor Schluss das 25:22 nachlegte, war das Spiel entschieden.