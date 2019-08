Da strahlen die Damen mit ihrem Betreuer um die Wette. Foto: WK (fr)

Blumenthal. Die „Oldies“, die nach einer einjährigen Pause in der Saison 2019/20 wieder für die SG FT Blumenthal/Blumenthaler TV in der 2. Kreisliga spielen, nahmen an den 13. Senioren-Europameisterschaften in Budapest in Ungarn teil. In der Laszlo Papp Arena gingen rund 3500 Teilnehmer aus 33 Nationen an 120 Tischen in den Altersklassen von 40 bis über 85 Jahre an den Start.

Für „Irmi“ Ohrmann-Mangels, die bei ihrer 10. EM-Teilnahme in der AK 65-69 Jahre startete, lief es in den Gruppenspielen im Einzel nicht so gut. Nach drei Niederlagen, unter anderem gegen die frühere Deutsche Meisterin Rose Diebold, wurde sie nur Gruppenletzte. In der folgenden Trostrunde gewann sie aber gegen ihre alte Bekannte Karin Kammer (Hildesheim), hiernach folgte das Aus gegen eine starke Russin.

Im Doppel lief es umso besser. Mit ihrer Partnerin Irmgard Neumann (TV Apen) reichte der dritte Platz in der Gruppe zwar wieder nicht für das Hauptfeld, doch in der Trostrunde drehte das Abwehr-Duo gewaltig auf. Nach drei klaren Siegen stand man unerwartet im Endspiel – unterlag aber gegen Vera Eriksone/Wivika Andermo (Litauen/Schweden) mit 1:3 Sätzen.

„Doch auch die Silbermedaille ist ein großer Erfolg“, meinte Manfred Mangels, der bereits auf seinen zwölften EM-Einsatz blickt. Für den Blumenthaler lief es in der AK 65 bis 69 Jahre in den Gruppenspielen nicht gut. Auch er wurde nach drei Niederlagen in einer sehr ausgeglichenen Gruppe nur Letzter und musste in die Trostrunde. Doch in einem mit 256 Teilnehmern sehr großem Feld trumpfte Mangels mächtig auf. So hatte er nach vier Siegen die Runde der letzten 16 erreicht. Hier verlor er allerdings gegen den starken Günther Ochsner (Bayern) mit 1:3, war aber mit seinem Abschneiden mehr als zufrieden.

Im Doppel spielte Manfred Mangels mit Hartmut Volmer (TSV Ellerbeck) und sie trafen auch auf die späteren Europameister Rein Lindmae/Leonid Segal (Litauen/Ukraine), „was trotz der klaren Niederlage gegen die Ex-Profis schon ein besonderes Erlebnis war. Nach einem Sieg über zwei Italiener und einer Niederlage gegen ein schwedisches Doppel, wurden wir leider durch das um fünf Bälle schlechtere Ballverhältniss nur Gruppendritter.“ In der Trostrunde musste das deutsche Duo nach einem Freilos und einem Sieg über zwei Österreicher dann „gegen ein besseres dänisches Doppel die Segel streichen“, meinte Manfred Mangels.