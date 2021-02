Erfolgreich: Hendrik Sosath. (fr)

Mittwoch, 3. Februar: Ich bereite mich schon einmal auf das Turnier beim RFV Holle-Wüsting vor, bei dem ich am Freitag und Sonnabend mit meinen Pferden Ogano, Casino Grande, Casalido und Casino Berlin OLD starten möchte. Dabei ist es wichtig, dass ich alle vier Pferde vorher schon einmal ein bisschen bewege. Für mich ist es gut, dass solche Turniere auch außerhalb der grünen Saison stattfinden, damit die Pferde auch zwischendurch mal Turnierluft schnuppern können. Dennoch nutze ich diese Veranstaltungen eher als Trainingsrunden.

Donnerstag, 4. Februar: Da bei uns auf dem Hof noch ein bisschen Schnee liegt, binde ich auf dem Reitplatz einen Schlitten an ein Pony an, damit meine drei Kinder Schlittenfahren können. Das bereitet ihnen viel Freude. Ich führe dabei das Pony an der Longe und passe auf, dass nichts passiert. Ich setze zudem mein Training für meinen morgigen Auftritt beim Turnier fort und gymnastiziere die Muskeln der Tiere. Außerdem bereite ich schon einmal unsere Hengstschau am 13. Februar vor. Diese findet wegen der Corona-Pandemie erstmals nur online statt – los geht es um 19 Uhr. ClipMyHorse, die größte Plattform für Reitsport-Events, wird die etwa zweieinhalbstündige Schau im Internet übertragen. Dort werden Besucher von allen Kontinenten zuschauen. Auf dieser Plattform werden normalerweise bis zu 100 Reitsport-Veranstaltungen weltweit übertragen. Wir haben 20 Hengste, bei denen für jede Stute in Richtung Dressur und Springen etwas dabei ist. Wenn nicht gerade Corona ist, stellen wir unsere Hengste immer am Anfang des Jahres vor 2000 Zuschauern in Vechta vor. Dazu gesellen sich noch bis zu 20000 Zuschauer im Internet. Wir haben trotz der Pandemie auch noch die leise Hoffnung, dass wir im Sommer unseren gewohnten Tag der offenen Tür auf unserem Hof durchführen können. Dabei handelt es sich aber schon um eine Art Volksfest.

Freitag, 5. Februar: Ich reite meine vier für das Turnier vorgesehenen Pferde am Vormittag ein, auch weil wir uns nur noch zu zehnt im Abreitezelt des RFV Holle-Wüsting aufhalten dürfen. Das ist nicht gerade ideal, weil es Probleme gibt, die Pferde so lange abzureiten, wie es eigentlich nötig wäre. Ich verlade dann die Pferde auf den Lkw und komme knapp 40 Minuten später auf dem Messegelände in Holle-Wüsting an. Ich trete in zwei direkt aufeinanderfolgenden Prüfungen an, einem M**- und einem S**-Springen mit Siegerrunde. Mit Platzierungen mit Ogano, Casino Grande und Casalido in zwei Abteilungen kann ich sehr zufrieden im M-Springen sein. Mit Casino Berlin OLD leiste ich mir am letzten Hindernis einen Flüchtigkeitsfehler im S-Springen. Es ist komisch, keine Züchter, keine Kunden und auch kaum Konkurrenten zu treffen. Alleine beim Einkaufen sehe ich 100 Leute mehr. Es gibt keine Gastronomie und keine Siegerehrungen. Das Abstempeln und Abrechnen findet alles nur online statt. Mir fehlt der Kontakt zu den Kollegen. Aber wenigstens erhalten wir die Gelegenheit, unsere Pferde zu fördern. Dabei muss ich aber daran denken, dass die Turniere in den USA fast unverändert weiterlaufen. Auch in Belgien gibt es internationale Turniere. Mit ihren festen Reithallen in Messezentren haben die Belgier aber auch andere Möglichkeiten. Die gewohnten internationalen Turniere am Anfang des Jahres in Braunschweig, Dortmund, aber auch im dänischen Herning fallen allesamt weg. Das Hamburger Derby im Mai, das von Volker Wulff aus Uthlede organisiert wird, steht ebenfalls auf der Kippe. Ob unser Turnier in Berne am Himmelfahrts-Wochenende ausgetragen werden kann, ist ebenso ungewiss. Es bringt auch nichts, wenn dort die Profis unter sich bleiben. Schließlich ist unser Turnier einst zur Förderung der Jugend gegründet worden. Nur um das Turnier noch attraktiver zu gestalten, sind auch irgendwann die Profis dazugekommen. Wir bekommen aber ohnehin eher die Chance, bei Turnieren zu starten.

Sonnabend, 6. Februar: Weil der Wetterbericht Sturm, Regen und Schnee angekündigt hat, bleibe ich lieber zu Hause und verzichte somit sogar auf das S***-Springen in Holle-Wüsting. Solche Springen werden in der näheren Umgebung eher selten angeboten. Ich nutze den Tag, um die jungen Pferde im Hinblick auf die bevorstehende Hengstschau zu reiten. Es hat bei mir zum Glück noch keinen Tag gegeben, an dem ich keine Lust verspürt hätte, zu reiten. Jeder Tag ist auch wieder ganz anders, weil die Pferde sehr individuell und verschieden sind. Auch wenn ich bereits das erste Mal auf einem Pferd gesessen habe, bevor ich überhaupt laufen konnte, bin ich erst mit zwölf Jahren meine ersten Turniere geritten. Dabei ist mein Vater Gerd Sosath immer noch mein großes Vorbild. Der hatte so viel Erfolg, auch wenn er nur mit zwei Pferden bei Turnieren angetreten ist. Ich fahre heutzutage teilweise mit acht Pferden zu Turnieren und habe in Rastede auch schon mal 13 Pferde vorgestellt.

Sonntag, 7. Februar: Weil sonntags die halbe Belegschaft bei uns frei hat, geht heute viel Zeit mit der Stallarbeit drauf. Der Schneesturm weht unsere Türen zu, sodass ich diese erst einmal freischaufeln muss. Ich erfahre vom schneebedingten Ausfall der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen dem Aufsteiger Arminia Bielefeld und Werder Bremen. Ich interessiere mich aber im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen überhaupt nicht für Fußball. Die meisten Reiter unterhalten sich unheimlich gerne über Fußball. Da bin ich dann aber immer raus. Meine zweite Leidenschaft neben dem Reiten ist das Jagd. Wir haben ein eigenes Jagdgelände mit rund 100 Hektar. Bei uns gibt es zum Beispiel Hasen, Fasane und Enten. Nur Rehe sind aufgrund der Nähe zu Lemwerder eher selten. Meine Mutter Inga zaubert uns von einer selbst geschossenen Ente oft ein köstliches Mahl. Aber manchmal mache ich mir auch einen schönen Abend mit meinem Kumpel Frietjof Ziemer, der früher bei uns gelernt hat. Weil seine Freundin, die er in diesem Jahr heiraten wird, aus Lemwerder kommt, ist Frietjof immer noch oft hier. Ich finde es auch normal, sich die Sachen zu beschaffen, die wir essen wollen. Die meisten Leute wissen nicht mehr, wo Lebensmittel herkommen. Es ist gut, wenn man weiß, wie man auch sparsamer damit umgehen kann. Zur Vorbereitung auf die Hengstschau versammelt sich die Familie auf dem Hof. Daran nehmen sonst auch Freunde und Geschäftspartner teil. Wir wollen die Leute mit der Schau unterhalten und nicht langweilen. Wir sind keine großen Tatort-Freunde in der Familie und gucken insgesamt nur wenig Fernsehen. Den Tatort aus Münster schauen wir aber gerne, auch zeitversetzt in der Mediathek. Das ist eine tolle Erfindung. So können wir uns die Sendungen anschauen, wenn es uns passt. Oft bin ich sonntags nach Turnieren noch nicht rechtzeitig zurück, sondern befinde mich noch im Lkw. Außerdem schaue ich mir dann lieber mit Ninja meine Ritte an, um aus den Fehlern zu lernen. Meine Vater Gerd hat die Ritte meist schon vorher selbst vor Ort gesehen, weil er mich zu vielen Turnieren begleitet. Meine Frau bildet zudem auch selbst Pferde auf unserer Anlage aus.

Montag, 8. Februar: Montags müssen wir immer einen Schritt schneller unterwegs sein, um das auf dem Hof nachzuholen, was wir am Sonntag nicht geschafft haben. Wir haben zwar eine Sieben-Tage-Woche, es aber dennoch geschafft, zweimal für jeweils eine Woche nach Fuerteventura zu fliegen. Immer, wenn ich gerade durch Verletzungen ausfalle, kann ich auch schon mal einen Tagesausflug ans Meer oder zu einem See mit der Familie unternehmen. Durch Corona lernt mich mein jüngstes Kind Johanna besser kennen als die anderen beiden. Schließlich bin ich wegen der Pandemie derzeit nicht nur zwei oder drei Tage in der Woche zu Hause.

Dienstag, 9. Februar: Wir bringen Louisa und den Sohn meiner Schwester Janne Sosath-Hahn, Emil Hahn, zur Schule. Auch wenn beide die erste Klasse besuchen, sind sie nicht in derselben Klasse. Sie sollen ja auch in der Schule etwas lernen. Gemeinsam spielen können sie bei uns daheim. Theo geht normalerweise in den Spielkreis, wenn nicht gerade Corona ist. Für uns würde es sich gar nicht lohnen, die Kinder zur Bushaltestelle zu bringen, weil wir ohnehin ansonsten auch noch zum Spielkreis fahren müssen. Deshalb bringen wir Louisa und Emil auch direkt zur Schule. Ansonsten genießen wir dank meiner Eltern das Privileg, unsere Kinder auf dem Hof betreuen zu können. Ich verzichte wegen unserer Hengstschau am kommenden Sonnabend übrigens auf eine Teilnahme am nächsten Springturnier des RFV Holle-Wüsting.

Zur Person

Hendrik Sosath (33)

ist schon seit vielen Jahren Mitglied beim Stedinger RFV Sturmvogel Berne. Der Springreiter lebt mit seiner Ehefrau Ninja und den drei gemeinsamen Kindern Louisa (6), Theodor (3) sowie Johanna Sosath (1) auf dem elterlichen Hof in Lemwerder.