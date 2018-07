Der BSV-Nachwuchs sorgte in Schweden für Furore. So erreichten die Blumenthaler Kicker die Finalrunde und blicken nun auf eine unvergessliche Woche ­zurück. (fr)

Blumenthal. Hut ab – so zogen die Fußball-D-Junioren des Blumenthaler SV beim großen Jugend-Turnier (Gothia-Cup) in Schweden in die Finalrunde ein. Hinter dem BSV-Nachwuchs liegt somit eine unvergessliche Woche, waren die Talente aus der Burgwall-Schmiede in Göteborg doch bei dem mit rund 1700 Mannschaften aus 80 Nationen wohl größten Jugend-Fußballturnier mit von der Partie.

Der Blumenthaler SV trat bei diesem Fußball-Spektakel mit einer Mixed-Mannschaft der U14, U13 und U12 an, welches vom Trainer-Quartett Peter Moussalli, Timo Lochner, Carsten Niewiem und Jendrik Seebeck gecoacht und in einer Schule Göteborgs untergebracht wurde. Die starken BSV-Talente spielten sich in Göteborg mit sehenswerten Leistungen bis ins 16er-Finale vor und sicherten sich so bei 138 teilnehmenden U13-Teams einen Rang im vorderen Segment.

Endstation war für die blau-roten Nachwuchs-Kicker aus Blumenthal letztlich die spanische Mannschaft CD Inter Vista Alegre, welche der BSV-Truppe mit einer 0:7-Niederlage die Grenzen aufzeigte. Doch zuvor fuhren die Nordbremer selbst hohe Siege ein. So wurde die Gruppe V mit drei Erfolgen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 16:2 souverän als Gruppensieger abgeschlossen.

Hier trafen die Blumenthaler auf Stryn TIL (Norwegen/6:1), FC Ajax Tallinn (Estland/7:0) und Svartviks IF 1 (Schweden/3:1). Auch das Match im 32er-Finale konnte man mit einem 6:1-Sieg gegen eine weitere norwegische Mannschaft (vrevoll/Hosle IL) noch klar für sich entscheiden.

Doch das Ausscheiden durch die deutliche 0:7-Niederlage gegen die starken Spanier schmälert den Stolz und die Freude über das Erreichte bei der Blumenthaler Delegation keineswegs. Denn die Spieler, Trainer und mitgereisten Eltern waren sich am Ende der Reise einig, bei diesem großartigen Turnier nicht nur dem Blumenthaler SV alle Ehre, „sondern auch unvergessliche Erlebnisse gemacht zu haben, von denen alle noch lange erzählen werden“, berichtete der BSV-Medienbeauftragter Mirko Vopalensky.

Der BSV-Kader: Emilio Moussalli, Finn Schilling, Jaromin Seebeck, Jamie Zimmermann, Berkay Yilmaz, Mika Wagner, Nick Lochner, Jonas Paeslack, Fabian Spreen, Jamie Broda, Florian Brahtz, Jasper Look, Don Gerth, Hannes Ahrens, Tim Naporra, Tim Avemarg, Louis Kuhnke, Jannis Niewiem, Maximilian Wegner.