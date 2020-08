Ariane Kuhle (RV Aller-Weser/Bild) war beim Late-Entry-Dressurturnier auf Antanga auch im Einsatz. Den Heimvorteil auf der Anlage am Hamfährer Weg nutzte Tanja Schieche beispielsweise in der A-Dressur auf William Wallace mit der Wertnote von 7,5 Punkten. (Christian Kosak)

Die Starterinnen des RC General Rosenberg haben beim heimischen Late-Entry-Dressurturnier ordentlich abgeräumt. So gewann Tanja Schieche auf ihrem Hannoveraner Wallach William Wallace mit der Wertnote von 7,5 Punkten die A-Dressur auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede. Gezüchtet wurde William Wallace von dessen Besitzerin Gabi Ehlen.

„Tanja reitet zwei Pferde und war nun mit ihrem jüngeren Pferde erfolgreich, das sie noch nicht so lange reitet“, ließ Kira Eibs aus dem Organisatoren-Team wissen, die die ihre jüngere Schwester und Sportwartin Lara Holst – bei der Durchführung des Spektakels unterstützte. Rosenbergs Jessica Thewes teilte sich in dieser Prüfung zudem mit 7,0 Zählern den dritten Platz mit Imke Alpers vom RC Tempo Ritterhude auf Davino.

In der Dressurprüfung der Klasse L-Trense mussten sich die Gastgeberinnen Gina-Marie Nickel auf Fairytale sowie Ilka Holsten auf Fleur de Fantastic nur Joschua Dietze vom Bremer RC auf Sanddorn geschlagen geben. Lange Zeit hatte es in dieser Prüfung sogar nach einem Triumph für Nickel ausgesehen, die im vergangenen Jahr wegen einer Verletzung ihrer Oldenburger Stute eine längere Pause einlegen musste und nun richtig durchstartet. „Ausgerechnet der letzte Starter Joschua Dietze hat Gina noch den Sieg vor der Nase weggeschnappt“, teilte Kira Eibs mit. Selbst ist Eibs auch Dressurreiterin. Sie musste ihr Pferd aber vor einem halben Jahr einschläfern lassen, und nahm deshalb nicht selbst aktiv teil.

Schwanewedes Nadine Kordts war auf Brouwershaven Black Caviar („Bubi“) auf Position sieben auch noch platziert und rundete den Rosenberger Erfolg ab. Nur in der M-Dressur zum krönenden Abschluss der Veranstaltung reichte es nicht zu einer Schleife für den Gastgeber. Beim Sieg von Zoe Lübsen (RG Bahrenwinkel) auf Waroona verpasste Nadine Kordts auf Bubi in der ersten gemeinsamen M-Prüfung mit 6,0 Punkten ebenso eine Platzierung wie Gina-Marie Nickel auf Fairytale. „Es war auch nicht zu erwarten, dass Nadine gleich in der ersten M-Dressur vorne mit dabei sein würde“, teilte Eibs mit. Insgesamt gab es 30 Nennungen für den Höhepunkt des Spektakels, an dem dann 22 Kombinationen aus Pferd und Reiter teilnahmen – acht Starter wurden davon platziert.

„Wir haben ganz bewusst auf die Ausschreibung noch höherer Prüfungen verzichtet, damit möglichst viele Reiter aus unserem Verein daran teilnehmen können. Es sollte eben nicht in erster Linie ein Turnier für die Profis sein“, erklärte Eibs. Sie sei sehr froh darüber gewesen, dass es am Turniertag nach einigen Tagen mit deutlich mehr als 30 Grad nicht mehr ganz so heiß gewesen sei.

„Es war schon erträglich. Ansonsten hätten bestimmt auch mehr Reiter auf ihren Start verzichtet“, meinte Eibs. So aber hätten die Schwaneweder zumindest eine Auslastung von rund 75 Prozent verzeichnet. „Unser Bodenteam hat auch für optimale Bedingungen gesorgt“, berichtete die 30-Jährige. Auch die Springreiter hatten für ihre beiden Late-Entry-Turniere in diesem Jahr die Dressurplätze benutzt, da der große Springplatz gerade neu angelegt wird. „Not macht bekanntlich erfinderisch. Aber die Turniere der Springreiter haben den Dressurplätzen nicht geschadet“, versicherte Eibs. Die guten Bedingungen trugen auch dazu bei, dass sich niemand verletzte. „Es ist alles ruhig verlaufen. Wir haben auch ein positives Feedback von den Teilnehmern bekommen“, so Eibs.

Als erfolgreichste Reiterin der Veranstaltung entpuppte sich die Siegerin der M-Dressur, Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel. Auf den Plätzen zehn und elf dieser Rangliste wurden Rosenbergs Ilka Holsten und Gina-Marie Nickel geführt. Holsten schaffte es dabei sogar, gleich zwei Platzierungen einzuheimsen. Neben ihrem dritten Platz in der L-Dressur beanspruchte sie auf ihrer von Miriam Schulz gezüchteten Hannoveraner Stute Fleur de Fantatsic mit 6,8 Punkten auch noch die sechste Position in der A-Dressur.

Auch die in Schwanewede beheimatete Anna-Marie Becker vom Bremer RC, die bereits sehr erfolgreich in S-Dressuren unterwegs ist, schaute mit einem jungen Pferd vorbei. Sie sammelte auf Buckingham Palace mit einer Wertnote von 7,4 Zählern als Achte eine Schleife ein.

In dieser Prüfung verfehlten Rosenbergs Charlotte Schröder auf Bonbon, Alisa Menzel auf Ramazotti ZGA, Sophia Zielinski auf Let`s Dance Lenny, Greta Emily Meenzen auf Sam so Night sowie Antonia Berg auf Le Beau dagegen eine Platzierung. Lena Berwe vom RV Sittensen setzte sich in dieser Prüfung auf Susi Sorglos durch.

In der Dressurprüfung der Klasse A mit einem Stern erreichte auch Rosenbergs Mascha Grote auf Dornröschen mit 6,7 Punkten als Siebte noch eine Platzierung und komplettierte somit das tolle Ergebnis der Gastgeberinnen in diesem Wettbewerb mit insgesamt vier Platzierungen. In dem L-Dressur-Wettbewerb schrammte Mascha Grote zudem auf Dornröschen mit 6,5 Zählern als Neunte nur um Haaresbreite an einer Schleife vorbei. Bereits am Sonnabend, 12. September, warten die Rosenberger mit einem weiteren Late-Entry-Dressurturnier auf.

„Dann werden wir auch mehr Prüfungen ausschreiben. Wir wollten jetzt aber erst einmal schauen, wie es mit wenigen Wettbewerben funktioniert, auch wenn die Springreiter natürlich mit ihren Late-Entry-Turnieren schon erste Hinweise für uns geliefert und wir deshalb bereits ein wenig Erfahrungen gesammelt hatten“, sagte Kira Eibs.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Lena Berwe (RV Sittensen) auf Susi Sorglos 8,4; 2. Alexandra von Samson-Sager (RV Sachsenreiter Groß Eilstorf) auf Sir Heinrichson 8,2; 3. Victoria Harding (RC Wümme) auf BreFood`s Freddochino 8,0

Dressurprüfung Kl. A: 1. Tanja Schieche (RC General Rosenberg) auf William Wallace 7,5; 2. Pia Katharina Abel (RV Sandbostel) auf Lumina H 7,1; 3. Imke Alpers (RC Tempo Ritterhude) auf Davino 7,0; 3. Jessica Thewes (RC General Rosenberg) auf Filou 7,0

Dressurprüfung Kl. L-Trense: 1. Joschua Dietze (Bremer RC) auf Sanddorn 7,8; 2. Gina-Marie Nickel (RC General Rosenberg) auf Fairytale 7,2; 3. Ilka Holsten (RC General Rosenberg) auf Fleur de Fantastic 7,0

Dressurprüfung Kl. M: 1. Zoe Lübsen (RG Bahrenwinkel) auf Waroona 7,5; 2. Lena Päsler (RV Elmlohe-Marschkamp) auf Hayley 7,0; 3. Heike Rüdel (RV Heiligenrode) auf Summertime Splash 6,8 KH