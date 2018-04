Bremen-Nord. Der JFV Bremen hat die erste Niederlage in der Sommerrunde der Bremer Fußball-Verbandsliga der B-Junioren kassiert. „Das war ein total arroganter Auftritt meiner Mannschaft, die ihren Gegner nicht respektiert hat“, schimpfte JFV-Coach Luis Serrano Leonor nach dem 2:3 beim ATSV Sebaldsbrück. Der Blumenthaler SV hatte hingegen keine Mühe, das Schlusslicht ESC Geestemünde auf Distanz zu halten.

ESC Geestemünde – Blumenthaler SV 0:6 (0:5): „Es war von Anfang an ein gutes Spiel meiner Mannschaft“, freute sich Blumenthals Trainer Jens Dähn. Kicker des Tages war Berkay Kelleci mit seinen drei Treffern. Er eröffnete auch nach elf Minuten den Torreigen. Sehenswert war sein Freistoß-Treffer zum 2:0 (19.). Nur 60 Sekunden später erhöhte Kevin Schönawa auf 3:0. Das 4:0 war eine Co-Produktion zwischen den emsigen Ben Starke und Justin Hermann.

Starke spielte Hermann den Ball schön in den Lauf. „Die beiden haben gut gearbeitet“ (Dähn). Weil dieser in der ersten Halbzeit gezwungen war, gleich dreimal verletzungsbedingt zu tauschen, rückte Justin Hermann im Verlaufe der Partie aus der Abwehr ins Mittelfeld vor. Hier lief auch Ben Starke auf. Berkay Kelleci glückte noch vor dem Seitentausch das 5:0. „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann locker runtergespielt“, erklärte Jens Dähn. Seinem Sohn Daniel Dähn wäre zwischen den Pfosten vermutlich kalt geworden, wenn die Temperaturen nicht so hoch gewesen wären. Auch der eingewechselte Deniz Can Burak Akkus belohnte sich noch für seinen unermüdlichen Einsatz im Mittelfeld mit einem Tor.

ATSV Sebaldsbrück – JFV Bremen 3:2 (2:1): Der Gast erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach 120 Sekunden markierte Larry-Francklin Gogbe das 1:0. Doch was dann folgte, verärgerte Luis Serrano Leonor. „Meine Spieler haben gedacht, dass alles so weitergeht, ohne dass sie etwas dafür tun müssten“, moserte Serrano Leonor. Charly Waage wendete dann das Blatt per Doppelpack innerhalb von nur zehn Minuten zum 2:1 für Sebaldsbrück – Paul Seidel verschuldete diesen Elfmeter.

„Den Elfmeter hätte der Schiedsrichter aber nicht pfeifen müssen“, urteilte Luis Serrano Leonor. Für Keeper Maurice-Pascal Hesseling gab es da nichts zu halten. Der Feldspieler sprang wieder im Tor ein, weil Joshua Watson noch nicht wieder gesund ist. Hassan Achour schraubte den Vorsprung im zweiten Durchgang mit seinem Tor auf 3:1 in die Höhe. Larry-Francklin Gogbe verkürzte nur noch per Foulelfmeter. Diesen hatte Denis Chinaka in der 69. Minute herausgeholt. Denis Chinaka und Eren Kaya visierten noch jeweils den Sebaldsbrücker Pfosten an. Zudem holte sich Rojhat Torba die Rote Karte ab. „Dabei hat er den Schiedsrichter wohl nur gefragt, warum er immer gegen uns pfeifen würde“, so Leonor.