Jennifer Bienert holte im Regionalliga-Topspiel gegen Spitzenreiter Füchse Berlin den Ehrenpunkt für die SG Marßel. (Christian Kosak)

Marßel. Berlin ist für die SG Marßel in der Tischtennis-Regionalliga Nord der Damen keine Reise wert gewesen. Die Nordbremerinnen zogen in beiden Spitzenspielen den Kürzeren und fielen somit auf den dritten Rang zurück. Einer 1:8-Schlappe beim Klassenprimus Füchse Berlin folgte eine 2:8-Pleite beim Fünften VfL Tegel. Die Füchse Berlin sicherten sich somit bereits zwei Spiele vor dem Saisonende den Titelgewinn und steigen in die 2. Bundesliga auf. Für die SG Marßel geht es in den Partien beim SC Poppenbüttel und gegen den Niendorfer TSV am Wochenende 14./15. April aber immer noch um die Vizemeisterschaft.

Füchse Berlin – SG Marßel 8:1: Marßels Trainer Thomas Bienert hatte ein Déjà-vu-Erlebnis. Schließlich verlor sein Team auch das Hinspiel mit 1:8. Die Gäste hätten dem Ersten das Leben aber schwerer machen können. Vor allem Jennifer Bienert und Klara Bruns schnupperten in ihrem Doppel gegen Olga Heinrich und Belena Gawolek an einem Sieg. Sie bewiesen nach einem 0:2-Rückstand eine tolle Moral und glichen aus. Doch letztendlich setzten sich die Gastgeberinnen noch durch. Elina Vakhrusheva und Katarina Belopotocanova mussten sich Katalin Jedtke und Sina Henning in allen drei Abschnitten jeweils um zwei Punkte geschlagen geben.

„Das war natürlich ein denkbar schlechter Start. Auch im oberen Paarkreuz gab es für uns im Anschluss nichts zu holen“, teilte Thomas Bienert mit. Elina Vakhrusheva biss sich dabei die Zähne an der Abwehrkünstlerin Katalin Jedtke aus. „Jedtke hat einfach alles zurückgebracht“, informierte Bienert. Katarina Belopotocanova leistete zwar etwas mehr Gegenwehr gegen Berlins Nummer eins, Olga Heinrich, war aber letztendlich ebenso chancenlos.

Im unteren Paarkreuz traf Klara Bruns auf eine alte Bekannte. Sie hat bei Turnieren schon oft gegen die deutsche Top-16-Jugendspielerin Sina Henning gespielt. Klara Bruns kämpfte nach einem 1:2-Satzrückstand wie eine Löwin und erzwang mit einem 16:14 im vierten Durchgang einen entscheidenden fünften Satz. Hier führte Bruns auch bereits mit 6:5. „Doch dann lief bei Klara gar nichts mehr zusammen“, berichtete Thomas Bienert. Somit verpasste Bruns am Ende ihren ersten Triumph über Sina Henning. Jennifer Bienert ergatterte mit einem glatten Erfolg über Olga Gawolek den Ehrenzähler für den Gast. Katarina Belopotocanova hatte aus Prag mal ausnahmsweise eine nicht ganz so weite Anreise und hätte Katalin Jedtke gerne noch mehr Probleme bereitet. Nach einem kurzen Zwischenhoch in der zweiten Runde musste sie ihrer Widersacherin aber den Sieg überlassen. „Wenn die beiden Punkte in den Doppeln gekommen wären, hätten wir das Match enger gestalten können“, meinte Thomas Bienert.

VfL Tegel – SG Marßel 8:2: Die Nordbremerinnen müssen sich überlegen, sich die Reise in die Hauptstadt in Zukunft zu sparen. Auch in der vergangenen Saison hatten sie beide Partien in Berlin abgegeben. „Gegen Tegel war irgendwie der Wurm drin. Vielleicht hätten wir noch früher aufstehen müssen“, ließ Thomas Bienert wissen. Neueste Untersuchungen hätten ergeben, dass Sportler am besten bereits acht Stunden vor einem Wettkampf das Bett verlassen sollten. „Wir haben aber erst zwei Stunden vor Spielbeginn gemütlich zusammen gefrühstückt“, berichtete Bienert.

Wieder hatten Klara Bruns und Jennifer Bienert in ihrem Doppel gegen Alina Shvorak und Alina Jajeh erst im fünften Durchgang das Nachsehen. Da auch Elina Vakhrusheva und Katarina Belopotocanova Sarah-Madeleine Schrödter und Lisa-Sophie Steinhäuser unterlagen, begann die Partie auch erneut mit einem 0:2-Rückstand. Thomas Bienert bedauerte vor allem die Pleite seiner Tochter „Jenni“ mit Klara Bruns: „Sie haben sich im fünften Satz aus dem Rhythmus bringen lassen.“ Auch Katarina Belopotocanova erlitt in ihrem Einzel gegen Alina Shvorak eine bittere Fünf-Satz-Niederlage.

Elina Vakhrusheva sorgte mit ihrem Punkt gegen Sarah-Madeleine Schrödter aber wieder für ein bisschen Hoffnung. Vakhrusheva wehrte dabei im vierten Durchgang zwei Matchbälle ab. Klara Bruns trieb die mit einer Doppelnoppe spielende Alina Jajeh zur Verzweiflung. „Jajeh erteilte Klara dabei eine Lehrstunde“, betonte Thomas Bienert. Bei Alina Jajeh habe es sich früher um eine absolute Spitzenspielerin gehandelt, so Bienert. „Leider hat sie es nicht verlernt“, bedauerte der Coach.

Jennifer Bienert besiegte Jajeh aber dennoch in fünf Sätzen. Dabei machte Bienert im fünften Abschnitt zwei Matchbälle ihrer Gegnerin zunichte. Auch im Einzel gegen Lisa-Sophie Steinhäuser wäre mehr für „Jenni“ Bienert möglich gewesen. „Meine Tochter hat dabei teilweise super Bälle gespielt. Diesen folgten dann aber häufig Fehler bei ganz leichten Dingen“, ließ Thomas Bienert wissen. Klara Bruns habe dann über drei Sätze gut mit Lisa-Sophie Steinhäuser mitgehalten. Dennoch behauptete sich Steinhäuser schließlich in vier Durchgängen. Somit wurden die möglichen vier weiteren Einzel überflüssig.