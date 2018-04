Timon Winter (HSG Schwanewede/Neuenkirchen, mit Ball) wurde in Magdeburg sicherheitshalber frühzeitig geschont. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. Dort hatte der Staffel-Meister der Oberliga West mit dem 15:13-Erfolg über die Füchse Berlin einmal richtig aufhorchen lassen.

„Wir haben uns einen starken letzten Platz erspielt“, lobte der HSG-Trainer Henning Schomann sein Team. Er konnte beim aus lauter Regionalmeistern hochklassig besetzten Einladungscup des SC Magdeburg, der sogenannten Bestenermittlung, nur zehn Feldspieler aufbieten. Von denen wurden mit den Akteuren Timon Winter (umgeknickt) und Tom Sievers (Achillessehnenprobleme) sogar noch zwei sicherheitshalber frühzeitig geschont.

„Die Intensität war sehr hoch, da sind meine Spieler an ihre Leistungsgrenzen herangeführt worden“, präzisierte der HSG-Coach und führte an, dass Gegner wie Magdeburg oder Berlin schon in dieser Altersgruppe achtmal die Woche trainieren. Seine Mannschaft verlor das Auftaktmatch gegen den BSV 93 Magdeburg mit 11:17, setzte danach aber mit dem 15:13 gegen die Füchse Berlin gleich ein kräftiges Ausrufezeichen. Anschließend boten sie DHfK Leipzig bis kurz vor Schluss kräftig Paroli, bevor sie in den letzten fünf Minuten vier Mal zu früh abschlossen und dem starken Schlussmann Dominik Koppenstein die Konter zum 9:14-Endstand um die Ohren flogen.

„In der Gruppenphase hatte Leipzig sonst alle anderen Gegner mit zehn Toren Unterschied besiegt“, äußerte sich Henning Schomann. Seiner Mannschaft hatten diese Auftritte jedoch so viel Kraft gekostet, dass das finale Vorrundenduell gegen den VfL Horneburg klar mit 9:17 verloren ging. Dadurch teilten sich Horneburg, die Füchse und Schwanewede/Neuenkirchen punktgleich die letzten drei Ränge, wobei die „Schwäne“ aufgrund des direkten Vergleichs mit diesen Teams auf dem letzten Gruppenplatz landeten.

Im Qualifizierungsspiel (Plätze sieben bis zehn) unterlag das Schomann-Team dem ThSV Eisenach mit 4:9, im Spiel um den neunten Rang mussten sich die körperlich völlig platten „Schwäne“ zu guter Letzt den Füchsen mit 14:18 beugen. Turniersieger wurde der SC Magdeburg vor DHfK Leipzig und dem BSV 93 Magdeburg.