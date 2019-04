Berne. „Daniel Anders hat uns lange im Spiel gehalten“, lobte Bernes Trainer Michael Müller seinen Stammtorwart. Der Gast durfte sich erst durch das 2:4 in der Nachspielzeit in Sicherheit wiegen. Nick Fischer und Dennis Conze-Wichmann brachten den Gastgeber zuvor auf 2:3 heran – Conze-Wichmann verlängerte eine Flanke von Edsson Ramos per Kopf ins Netz. „Die erste Halbzeit haben wir aber ein bisschen abgeschenkt“, suchte Michael Müller die Gründe für das Pokal-Aus in einem mäßigen Auftritt bis zur Pause.

Kreispokal Jade-Weser-Hunte (Viertelfinale)

SVG Berne – 1. FC Ohmstede 2:4 (0:2)

SVG Berne: Anders; Röhrl, Litzcobi, Kruck, Nick Fischer, Lukas Fischer, Neumann, Ramos, Daniel Rüscher, Conze-Wichmann, Florian Rüscher (eingewechselt: Pieke, Wendorff, Schneider, Kranz)

Tore: 0:1 Lutz-Magnus Paul (5.), 0:2 Julian Ziemer (20.), 0:3 Kai Stölting (47.), 1:3 Nick Fischer (60.), 2:3 Dennis Conze-Wichmann (85.), 2:4 Kai Stölting (90.+1)

Schiedsrichter: Timm Jacoblewski (BV Bockhorn) RT