Berne. Die Elf von Trainer Michael Müller handelte sich gegen den Harpstedter TB (0:1) sowie den TSV Ganderkesee (3:4) die Saison-Niederlagen Nummer zwölf und 13 ein, steckt dadurch tief im Abstiegssog.

Harpstedter TB – SVG Berne 1:0 (1:0): Eine Uneinigkeit in der Abwehr zog das einzige Tor der Partie nach sich. Hannes Neuhaus war nach einem langen Ball in den SVG-Strafraum als lachender Dritter zur Stelle. „Wir haben nie aufgesteckt. Es war mehr als ärgerlich“, kommentierte Trainer Michael Müller die knappe Niederlage. Die Berner besaßen über die volle Spieldauer bedeutend mehr Ballbesitz. Der letzte Schritt fehlte in vorderster Front. Innenverteidiger Florian Röhrl rückte in der Schlussphase mit in den Angriff – ohne Erfolg.

TSV Ganderkesee – SVG Berne 4:3 (2:1): Bryan-Lee Garcia durchkreuzte die Gäste-Pläne auf einen Punktgewinn mit einem Kontertor in der Schlussphase. Dennis Conze-Wichmann brachte den Tabellenvierzehnten mit einer feinen Einzelleitung mit 1:0 in Front. Bastian Wendorff sorgte mit einem an Edsson Ramos verursachten Foulelfmeter für den 2:2-Ausgleich. Stefan Keil legte das 3:3 für Dennis Conze-Wichmann auf. „Der Schiedsrichter war völlig durch den Wind“, kritisierte Trainer Michael Müller. Vor dem 3:2 blieb, so die Gäste, ein Ellbogeneinsatz gegen Florian Rüscher ungeahndet. „Ich habe überlegt, abzubrechen“, echauffierte sich Michael Müller über das umstrittene Gegentor. Kämpferisch hielten die "Berne-Boys" voll mit.