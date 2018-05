Berne. Ricardo Tenti vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne hat in einer Springpferdeprüfung der Klasse A mit zwei Sternen gleich zwei Schleifen am zweiten der drei Turniertage auf der heimischen Anlage bei der Berner Pferdeleistungsschau abgeräumt. Auf Dexter und My Pleasure belegte der Bereiter des Hofes Sosath in Lemwerder mit 7,6 beziehungsweise 7,5 Punkten die Plätze drei und vier beim Triumph der Mulsumerin Linn Sophie Mauchert auf Pablo M mit 7,8 Zählern.

Mit Katrin Schemmel rundete eine weitere Lokalmatadorin auf Stradivari das gute Ergebnis der Berner in dieser Prüfung ab. Auch sie stieß mit einer Wertnote von 7,3 als Fünfte in die Platzierungen vor. In der A-Springpferdeprüfung mit einem Sternchen verzeichneten die Gastgeber sogar gleich vier Platzierungen.

Besonders erwähnenswert war dabei der zweite Rang von Claas Jüchter auf Cora Colada. Mit 7,9 Punkten musste sich Claas Jüchter nur Iris Haverkamp vom RFV Hooksiel auf Luna hauchdünn um 0,1 Zähler geschlagen geben. Patricia von Oesen auf Crispy LK (7,3), Ira von Oesen auf Caprica (7,2) sowie Ricardo Tenti auf My Pleasure (7,1) bescherten den „Sturmvögeln“ auf den Rängen sechs bis acht die drei weiteren Platzierungen.

„Das waren sehr schöne Erfolge für unseren Verein“, betonte Bernes Pressewartin Alke Rowehl zufrieden. In der Springpferdeprüfung der Klasse L langte es für Claas Jüchter auf Case sogar zum Sieg. Mit 7,8 Punkten verwies Claas Jüchter auf seinem sechsjährigen Wallach seinen Klubkollegen Ricardo Tenti auf Calu Rubin hauchdünn um 0,2 Zähler auf Position zwei. „Die jungen Pferde konnten in den Springpferdeprüfungen die erste Turnierluft schnuppern“, frohlockte Alke Rowehl.

Nebenan in der Halle boten die Dressurreiter dem Publikum interessanten Sport. „Vor allem in der M-Dressur herrschte dabei ein sehr hohes Niveau“, versicherte Alke Rowehl. Thordis Kampmann von der TG Weser-West setzte sich hier auf Rigo's Riptide souverän mit 7,5 Punkten durch. Nach einigen Jahren Pause hatten die Stedinger sich dafür entschieden, wieder eine M-Dressur ins Programm zu nehmen, und wurden dafür mit attraktivem Sport auf der Anlage Am Markthamm belohnt.

Während die Berner derzeit nicht über Dressurreiter verfügen, die den höchsten Ansprüchen genügen, griffen die Gastgeber in der Mannschaftsdressur der Klasse A ganz vorne an. „Hier gab es mit sieben Mannschaften, die sich auch um den Kreismeistertitel bewerben, eine richtig gute Beteiligung“, informierte Alke Rowehl. Stephanie Oltmanns stellte dabei das Team der „Sturmvögel“ mit Jana Spark auf Salero, Julia Denker auf Coxx B, Lara Kohlwey auf Bengson van Belstaff und Anja Koch auf Shalin als Mannschaftsführerin vor.

Mit 7,6 Zählern musste sich das Quartett am Ende nur dem RV Ovelgönne knapp beugen. „Es gab einige Fans, die extra für diese Prüfung in die Halle gekommen sind. Dieser Wettbewerb lief also bei uns nicht einfach nur so nebenher, sondern fand viel Beachtung“, zeigte sich Alke Rowehl stolz. Mit dem zweiten Rang sei das wochenlange Training der Berner Akteure schon einmal belohnt worden.

„Es ist schon nicht ganz einfach, hier mit einheitlichen Klamotten aufzutreten“, gab Alke Rowehl zu bedenken. Der benachbarte RV Bettingbühren fand sich in Berne mit Ann-Kathrin Schmidt auf D'Agostino, Milena Schulz auf Falconet, Esther Hoffrichter auf Scarlatto sowie Lina Klanowski auf Lavaro und der Mannschaftsführerin Sandra Bruns mit 7,5 Punkten ebenfalls auf dem Podest wieder.

Carolina Dosch vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne bejubelte bei der Premiere des Kleinen Berner Derbys, einem A-Springen mit zwei Sternen, mit dem zweiten Rang eine tolle Vorstellung. Auf ihrer Stute Dalla blieb die Lokalmatadorin Carolina Dosch ohne Abwurf und musste in 79,05 Sekunden nur Giannina Mammone auf Clair de Lune um knapp zwei Sekunden den Vortritt lassen. Daher strahlte Dosch auch mit dem Sonnenschein um die Wette.

„Bei dieser Prüfung wurden praktisch die Hindernisse aus dem normalen Berner Derby genommen, aber eben ein bisschen niedriger gemacht oder anderweitig entschärft“, ließ Alke Rowehl wissen. Ihre Schwester Eske Rowehl war auf Cary Sue mit einem Fehler als Zehnte ebenso wie Bernes Lara Kohlwey auf Levitto ohne Abwurf als Siebte platziert.

Alles noch ein bisschen aufregender und bunter wurde es dann am dritten Turniertag in Berne mit den Prüfungen für die jüngsten Teilnehmer. Die ersten Wettbewerbe starteten im Gegensatz zu den beiden ersten Turniertagen erst um 10 Uhr.

In dem A-Mannschaftsspringen, das auch als erste Prüfung für die Kreismeisterschaften zählte, feierten die Berner Akteure einen Doppelsieg. Sowohl die siegreiche Berner Gummibärenbande als auch die zweitplatzierten Berner Glücksbärchis wurden dabei von Alke Rowehl vorgestellt. Diese wollte ihren eigenen Beitrag zum erfolgreichen Abschneiden nicht überbewerten. „Da ich gerade kein Turnierpferd habe, war ich als Maskottchen dabei.“ Das Mannschaftsspringen habe ein echtes Stimmungs-Highlight des Turniers dargestellt. Die Veranstaltung verlief ohne Verletzungen. „Es sind alle heile wieder nach Hause gekommen“, freute sich Alke Rowehl.