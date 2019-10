Zurück zu den Wurzeln: Lemwerders Landesliga-Trainer Edu Yakan spielt mit seinem Team bei OT Bremen. (Thorin Mentrup)

Bremen-Nord. Ausschließlich am Sonntagnachmittag sind die Nordbremer Teams in der Fußball-Landesliga Bremen an diesem Wochenende im Einsatz. Dabei empfängt die DJK Germania Blumenthal den Tabellenführer KSV Vatan Spor, und der SV Grohn hat den TSV Melchiorshausen zu Gast. Reisen müssen der SV Lemwerder zu OT Bremen und der SV Türkspor zur SG Findorff.

OT Bremen – SV Lemwerder: Nach dem Gastspiel bei den Ostbremern geht es für die Lemwerderaner zur TS Woltmershausen. „Wenn wir aus diesen beiden Partien vier bis sechs Punkte holen, sind wir wieder richtig dran“, gibt SVL-Trainer Edu Yakan zu Protokoll. „Wenn wir aber zum Beispiel nur jeweils einen Zähler holen sollten, dann sieht es schwierig aus“, beschreibt er auch die andere Seite der Medaille.

Das Spiel bei OT wird für Yakan ein besonderes werden, denn die Bezirkssportanlage Schevemoor war seine sportliche Heimat, wo er mit sieben Jahren das Fußballspielen begonnen hat. Dennoch würde er nur zu gerne den ersten Saisonsieg mit dem SV Lemwerder dort feiern, dazu müssen aber die Torchancen genutzt werden, fordert Edu Yakan. Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Spieler hat sich beim SV Lemwerder weiter reduziert. In der vergangenen Partie gegen Tura (0:3) haben sich Aras Ahmad, Nureddin Bugrahan und Simon von Seggern verletzt und sind noch weiterhin angeschlagen.

Sonntag, 14 Uhr, BSA Schevemoor

DJK Germania Blumenthal – KSV Vatan Spor: Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer hat es bei der DJK eine Mannschaftsbesprechung gegeben, um die zuletzt eher mäßigen Ergebnisse zu analysieren. „Wir haben momentan ein Tief“, gibt DJK-Coach Aydin Pekyalcin zu, „doch sowas gehört dazu. Wir haben versucht, alle Jungs wachzurütteln und einige Dinge geändert“, berichtet Pekyalcin. Das soll nun gegen den Bremen-Liga-Absteiger, der laut Pekyalcin zurecht zurzeit ganz oben in der Tabelle steht, fruchten.

„Wir sind noch enger zusammengerückt und wollen jetzt der Liga und uns beweisen, dass es bei uns doch besser geht als bisher“, sagt der Übungsleiter der „Germanen“. Aydin Pekyalcin hat zwar noch zwei kranke Spieler im Kader, hofft aber dennoch, in Bestbesetzung den Liga-Primus stürzen zu können. Wenn wettertechnisch möglich, möchte die DJK Germania Blumenthal auf dem großen Hauptplatz des Burgwall-Stadions antreten.

Sonntag, 15 Uhr, Burgwall-Stadion

SV Grohn – TSV Melchiorshausen: Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge sieht es bei den „Husaren“ alles andere als rosig aus. Es hat sich gegenüber der Situation beim Gastspiel in Vatan (1:4) auch nicht viel verändert. Weiterhin fehlen Spielertrainer Jan-Philipp Heine vier Stammspieler, mit denen einige der letzten Spiele womöglich hätten erfolgreicher ausgehen können. „Wir werden wieder nicht gut vorbereitet ins Spiel gehen aber versuchen, es so lange wie möglich offenzuhalten“, sagt Jan-Philipp Heine.

Verzichten muss er definitiv auf den rot-gesperrten Albano Mullaj, und hinter dem Mitwirken von Andreas Balzer im Tor steht noch ein Fragezeichen. „Wir sind mit Personalsorgen schon ganz schön gebeutelt“, beklagt Jan-Philipp Heine die momentane Situation, „aber das lässt sich so schnell leider nicht ändern“. Für die Rückrunde plant man bei den „Husaren“ aber auf alle Fälle, noch neue Spieler zu holen. „Bis dahin müssen wir aber noch einige Punkte einfahren“, weiß Jan-Philipp Heine nur zu gut.

Sonntag, 15 Uhr, BSA Oeversberg

SG Findorff – SV Türkspor: Türkspors Trainer Bahadir Kilickeser meint, dass die SG Findorff in dieser Saison einige Male unter Wert besiegt worden ist. Knappe Niederlagen und späte Gegentore sind für ihn ein Warnsignal, den Tabellenvorletzten nicht zu unterschätzen. „Ich weiß insgesamt auch nicht, was uns in Findorff erwartet“, sagt Kilickeser, der den Gegner noch nicht beobachtet hat. Auch der Spielfeld-Untergrund – Rasen oder Kunstrasen – wird für den SV Türkspor eine Überraschung vor Ort werden.

„Wir wollen aber jedes Spiel gewinnen und oben dranbleiben“, so Bahadir Kilickeser, der auch die Enge der Tabelle sieht. „Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis acht können alle nach diesem Spieltag die Plätze getauscht haben“, so der SVT-Coach. Mit einem Sieg in Findorff möchte der SV Türkspor den Boden bereiten für ein Top-Spiel am 31. Oktober um 15 Uhr gegen den momentanen Tabellennachbarn Tura. Neben den verhinderten Ali Atris und Can Kaya könnte wegen eines zeitlichen Problems auch noch Stammtorhüter George-Costin Iordache ausfallen. Dann würde Altherren-Schlussmann Evren Boga zwischen die Pfosten rücken.

„Ich werde ohnehin einige Altherren-Spieler mitnehmen“, lässt Bahadir Kilickeser bezüglich seiner Kaderplanungen verlauten.

Sonntag, 15 Uhr, BSA Findorff