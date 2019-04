Zuversichtlicher SVGO-Interimstrainer Marcel Hägermann. (KOWALZIK)

Grambke. Die Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen bekommen im Abstiegskampf wieder einmal unerwartete Hilfe. Da der Elfte TV Gut Heil Spaden seine Mannschaft zum Saisonende zurückziehen wird, steht er vier Spieltage vor dem Saisonende als erster Absteiger fest. Die Gelb-Blauen rücken so auf den Relegationsrang vor.

Spaden zog im Liga-Alltag die Notbremse, weil es einige Spieler im Schichtdienst hat und weitere an den TV Langen verlieren wird. Darunter mit Thieß Johannßen den drittbesten Torschützen (146 Tore aus 19 Spielen). Damit ist die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II im Kampf um den Klassenerhalt quasi schon aus dem Schneider, auch wenn den „Schwänen" rein rechnerisch gesehen noch vier Zähler zum endgültigen Ligaverbleib fehlen. Letzteres würde aber voraussetzen, dass der SVGO alle seine drei noch verbleibenden Spiele gewinnt, was angesichts dessen schweren Restprogramms, ohnehin mehr als fraglich ist.

Der SVGO kann aber sehr wohl noch Beckdorf II kassieren, und das haben sie auch vor. „Das Gerücht von Spadens Rückzug war uns schon länger bekannt, darauf hatten wir auch die ganze Zeit gehofft“, verrät Interimstrainer Marcel Hägermann. Er will aber mehr: „Ich mag den Nervenkitzel der Relegation nicht, deshalb müssen wir noch einen Platz klettern“, lautet sein Ziel. Das könnte der Vorletzte (10:36 Punkte) an diesem Sonnabend ohne sein eigenes Zutun schaffen, wenn sein Tabellennachbar Beckdorf (10:34 Punkte) das Spiel gegen den Dritten Fredenbeck III verliert. Denn dann würde das schon jetzt um 82 Treffer bessere Torverhältnis den Ausschlag zugunsten der Gelb-Blauen geben. Würde die „Schwäne“-Reserve (13:31) auch noch Schützenhilfe gegen das Schlusslicht Sottrum (5:39) geben, dann wäre das spielfreie Wochenende des SVGO ein richtig gutes.

Verbandsliga Männer: Den Gegner stark reden hat Andreas Szwalkiewicz eigentlich gar nicht nötig, schließlich ist seine HSG Schwanewede/Neuenkirchen Spitzenreiter und hat die Rückkehr in der Oberliga Nordsee schon in der Tasche. Nichtsdestotrotz ist der Drittletzte SG Achim/Baden II nicht mit dem Team zu vergleichen, dem die „Schwäne“ noch im Hinspiel eine 39:28-Klatsche verpasst hatten. „Die kommen mit dem Selbstbewusstsein zu uns, sich mit einer starken Rückrunde erstmals von den direkten Abstiegsplätzen weggekämpft zu haben“, hebt der HSG-Trainer warnend den Zeigefinger. Tatsächlich rücken die Gäste mit einem anderen Coach und deshalb mit der Empfehlung von vier ungeschlagenen Spielen in Folge (6:2 Punkte) in der Heideschule an. Aus den letzten sieben Begegnungen waren es sogar 10:4 Zähler, darunter befanden sich die Erfolge bei den Oberliga-Absteigern aus Neerstedt (25:24) und Elsfleth (26:25). Beim Gastgeber verstärken sich mittlerweile die vielen kleinen Zipperlein zum Ende der Saison, Niels Huckschlag wird verletzungsbedingt weiter fehlen. „Wir haben den Meistertitel vor Augen, da heißt es, die Zähne zusammenzubeißen“, sagt „Andi" Szwalkiewicz. Er verweist auf die grandiose Heimserie von 21:1 Punkten, die es weiter zu verteidigen gilt. ELO

Landesliga Männer: Die gute Nachricht für die „Schwäne“-Reserve vorweg: Da der TV Gut Heil Spaden auf das Landesliga-Startrecht in der Saison 2019/20 verzichtet (siehe auch obigen Bericht), steht er bereits als erster Absteiger fest. Mit einem Heimsieg über Schlusslicht TV Sottrum können die Schwaneweder auch die Mannschaft aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) endgültig in die Landesklasse verabschieden. Das würde zudem Nachbarschaftshilfe für SVGO bedeuten. Er sei mehr als zuversichtlich, dass der TV Sottrum an diesem Sonnabend beide Punkte in der Heidehalle lässt, blickt HSG-Routinier und Torgarant Florian Fronz voraus. Allein schon deshalb, weil Aushilfe aus der ersten Herrenmannschaft angekündigt worden sei, die den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga Nordsee bekanntlich bereits perfekt gemacht hat. Im Hinspiel am 24. November 2018 hatte die HSG-Reserve keine Probleme das Landesliga-Schlusslicht aus Sottrum im Hinspiel mit 36:25 auf Distanz zu halten. Und in eigener Halle kann nun nach der knappen 26:28-Niederlage vor einer Woche beim SVGO Bremen ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden. Zumal der Drittletzte SV Beckdorf II beim VfL Fredenbeck III kaum einen Blumentopf gewinnen dürfte. GRU

