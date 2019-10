Schwanewede. Einige Aktive des Lauftreffs des TV Schwanewede haben mit Erfolg an drei Veranstaltungen teilgenommen. So erreichte Fabian Grebesich beim Marathon in Lübeck in 1:49:44 Stunden im Halbmarathon eine neue persönliche Bestleistung. Damit belegte er Rang 33 bei den Männern M30. Frank Richter fand sich beim Marathon in Köln auf Position 233 bei den Männern M55 wieder (5:11:47), vor Friedhelm Stemberg (5:14:28). Petra Lührs freute sich über Platz 17 bei den Frauen W60 (5:26:16). Kirsten Eisele erreichte Rang 54 (Frauen W55/5:48:10) und Silke Engelke wurde 332. im Halbmarathon bei den Frauen W45 (2:19:47). Matthias Stickrodt beendete beim 42. Harz-Gebirgslauf seinen ersten Marathon auf Position 38 der Männer M50 (4:18:15). Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/N.) startete beim 44. mitteldeutschen Marathon in Halle an der Saale. Dabei mischten auch rund 3000 aktuelle und Ex-Sparkassenmitarbeiter mit. In dieser Spezial-Wertung erreichte Büse Rang 13 (M65/2:52:56).